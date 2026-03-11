ETV Bharat / international

अमेरिका ने भारत को क्यों कहा 'गुड एक्टर्स', व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली : ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी प्रशासन ने भारत के लिए "गुड एक्टर्स" यानी "सहयोगी भूमिका" का जिक्र किया है. ट्रंप प्रशासन ने कहा कि उन्होंने इस टर्म का इसलिए उपयोग किया है, क्योंकि भारत हमारा सहयोगी है और इस वजह से ही हमने नई दिल्ली को रूसी तेल खरीदने की अस्थायी छूट दी है.

दरअसल, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट से जब यह पूछा गया कि अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट क्यों प्रदान की, तो इसके जवाब में लीविट ने कहा, "क्योंकि भारत गुड एक्टर्स है." लीविट ने कहा कि जब अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने से मना किया, तो उन्होंने तेल खरीदना बंद कर दिया था.

कैरोलिन ने कहा कि अब जबकि होर्मुज संकट की वजह से भारत के सामने ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है, तो एक सहयोगी होने के नाते अमेरिका ने भारत को छूट प्रदान की है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैरोलिन लीविट ने कहा कि अमेरिका ने नई दिल्ली को रूसी तेल खरीदने के लिए अस्थायी छूट देने का फैसला इसलिए किया है, "क्योंकि भारत में हमारे सहयोगी देशों ने अच्छा रवैया दिखाया है और पहले प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया था."

उन्होंने आगे कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच अमेरिका ने भारत को समुद्र में मौजूद रूसी कच्चे तेल को खरीदने की अनुमति दी है. उन्होंने कहा, "ईरानियों के कारण दुनिया भर में तेल आपूर्ति में आई इस अस्थायी कमी को दूर करने के लिए, हमने उन्हें अस्थायी रूप से रूसी तेल स्वीकार करने की अनुमति दी है."

आपको बता दें कि अमेरिका ने पांच मार्च को इस छूट की घोषणा की थी.इस बदलाव पर टिप्पणी करते हुए लीविट ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि इस अल्पकालिक उपाय से रूसी सरकार को फिलहाल कोई महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा."

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों में और ढील देने पर चर्चा कर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार यह कदम अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे पश्चिम एशिया युद्ध के बीच बढ़ती ऊर्जा कीमतों से निपटने के लिए किए जा रहे तत्काल प्रयासों का हिस्सा है.