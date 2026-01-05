ETV Bharat / international

अमेरिका-वेनेजुएला में संघर्ष क्यों? क्या ये 'तेल-सोने' की लड़ाई है या फिर कुछ और

दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला इस समय गंभीर संकट से जूझ रहा है. आर्थिक रूप से टूटे वेनेजुएला पर अमेरिका ने आसमान से कहर बरपाया. साथ ही वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया. दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में भी की है. इन सब मौजूदा हालात के बीच एक सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका को इस हमले की जरूरत क्यों पड़ी?

कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के अनुसार, अमेरिका-वेनेजुएला संबंधों में दरार वास्तव में सन 2000 के आसपास तेजी से बढ़ने लगी. 2005 से, अमेरिका ने भ्रष्टाचार, लोकतांत्रिक पतन, मानवाधिकार हनन और आपराधिक गतिविधियों के आरोपी वेनेजुएला के व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए. ये कार्रवाइयां किसी एक प्रशासन से जुड़ी नहीं थीं, बल्कि कई राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में व्हाइट हाउस से की गईं.

ह्यूगो चावेज के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका से तनाव बढ़ा: अमेरिका स्थित काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अनुसार, 1999 में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित हुए चावेज ने 14 वर्षों तक आक्रामक शासन किया. जिसमें उन्होंने प्रमुख संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया. वाशिंगटन डीसी के साथ संबंधों की कीमत पर रूस, चीन और ईरान के साथ राजनयिक संबंधों का विस्तार किया. यहीं से वेनेजुएला और अमेरिका में तनाव बढ़ने शुरू हो गए.

चावेज ने अमेरिका को अपनी रणनीति से किया नाराज: इसके बाद स्वयं को समाजवादी और साम्राज्यवाद-विरोधी घोषित करने वाले चावेज ने अफगानिस्तान और इराक पर अमेरिका के आक्रमणों के विरोध के साथ-साथ क्यूबा और ईरान जैसे देशों के साथ अपने गठबंधनों से अमेरिका को नाराज किया. 2002 के तख्तापलट के प्रयास का समर्थन करने का अमेरिका पर आरोप लगाने के बाद संबंध और भी बिगड़ गए.

वेनेजुएला के पास तेल का सबसे बड़ा भंडार: वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जिसका अनुमान लगभग 303 अरब बैरल है, जो सऊदी अरब से भी अधिक है. सऊदी अरब के पास 267.2 बिलियन बैरल और अमेरिका के पास सिर्फ 55 बिलियन बैरल तेल मौजूद है.

हालांकि प्रतिबंधों से प्रभावित इस देश के तेल उत्पादन में हाल के वर्षों में भारी गिरावट आई है, लेकिन इतने विशाल भंडार पर नियंत्रण वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित कर सकता है. पश्चिम एशियाई तेल पर अमेरिका की निर्भरता को कम कर सकता है.

वेनेजुएला के तेल का भारत में बाजार: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की भारत के आयात में 2013 में 10.3 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जो 2019 तक घटकर 5.6 प्रतिशत और 2020 में और घटकर 3.6 प्रतिशत रह गई. 2024 में वेनेजुएला ने भारतीय बाजार में फिर से अपनी पकड़ मजबूत की और 1.8 अरब डॉलर के निर्यात के साथ भारत का 10वां सबसे बड़ा कच्चे तेल का निर्यातक बन गया.

वेनेजुएला की गरीबी का मुख्य कारण भी तेल भंडार: वेनेजुएला की गरीबी के पीछे सबसे बड़ी वजह उसका तेल भंडार ही है. यहां का तेल हैवी क्रूड ऑयल है, जो शहद की तरह गाढ़ा और चिपचिपा होता है. इसे जमीन से निकालना बेहद मुश्किल और खर्चीला है. साथ ही इसे रिफाइन करने के लिए हाई लेवल की तकनीक और बड़े निवेश की जरूरत होती है.

साथ ही ज्यादा सल्फर होने की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत भी कम मिलती है. यानी मेहनत ज्यादा, मुनाफा कम. इस हैवी क्रूड को रिफाइन करने की तकनीक अमेरिकी कंपनियों के पास है. ऐसे में इन तेल कुओं की चाबी फिर से अमेरिका अपने कब्जे में लेना चाहता है.

चीन-रूस के कर्ज में डूबा वेनेजुएला: अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के पीछे भू-राजनीति भी एक भूमिका निभाती है. चीन और रूस ने वेनेजुएला को अरबों डॉलर का कर्ज दिया है, जिसका अधिकांश हिस्सा तेल शिपमेंट के रूप में चुकाया गया है. वेनेजुएला ने रूस, ईरान, चीन और क्यूबा से हथियार और सुरक्षा सहायता भी खरीदी है. वाशिंगटन के लिए, मादुरो पर दबाव डालने का मतलब क्षेत्र में इन अमेरिकी प्रतिद्वंद्वियों के प्रभाव को कमजोर करना भी है.