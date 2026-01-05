ETV Bharat / international

अमेरिका-वेनेजुएला में संघर्ष क्यों? क्या ये 'तेल-सोने' की लड़ाई है या फिर कुछ और

वेनेजुएला पर हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के पीछे अमेरिका की क्या है कहानी. आईए समझते हैं संघर्ष के मुख्य कारण...

वेनेजुएला पर अमेरिका ने किया हवाई हमला, लोग विरोध में उतरे किया प्रदर्शन. (Photo Credit; Getty Images/ANI)
January 5, 2026

दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला इस समय गंभीर संकट से जूझ रहा है. आर्थिक रूप से टूटे वेनेजुएला पर अमेरिका ने आसमान से कहर बरपाया. साथ ही वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया. दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में भी की है. इन सब मौजूदा हालात के बीच एक सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका को इस हमले की जरूरत क्यों पड़ी?

कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के अनुसार, अमेरिका-वेनेजुएला संबंधों में दरार वास्तव में सन 2000 के आसपास तेजी से बढ़ने लगी. 2005 से, अमेरिका ने भ्रष्टाचार, लोकतांत्रिक पतन, मानवाधिकार हनन और आपराधिक गतिविधियों के आरोपी वेनेजुएला के व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए. ये कार्रवाइयां किसी एक प्रशासन से जुड़ी नहीं थीं, बल्कि कई राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में व्हाइट हाउस से की गईं.

ह्यूगो चावेज के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका से तनाव बढ़ा: अमेरिका स्थित काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अनुसार, 1999 में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित हुए चावेज ने 14 वर्षों तक आक्रामक शासन किया. जिसमें उन्होंने प्रमुख संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया. वाशिंगटन डीसी के साथ संबंधों की कीमत पर रूस, चीन और ईरान के साथ राजनयिक संबंधों का विस्तार किया. यहीं से वेनेजुएला और अमेरिका में तनाव बढ़ने शुरू हो गए.

चावेज ने अमेरिका को अपनी रणनीति से किया नाराज: इसके बाद स्वयं को समाजवादी और साम्राज्यवाद-विरोधी घोषित करने वाले चावेज ने अफगानिस्तान और इराक पर अमेरिका के आक्रमणों के विरोध के साथ-साथ क्यूबा और ईरान जैसे देशों के साथ अपने गठबंधनों से अमेरिका को नाराज किया. 2002 के तख्तापलट के प्रयास का समर्थन करने का अमेरिका पर आरोप लगाने के बाद संबंध और भी बिगड़ गए.

वेनेजुएला के पास तेल का सबसे बड़ा भंडार: वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जिसका अनुमान लगभग 303 अरब बैरल है, जो सऊदी अरब से भी अधिक है. सऊदी अरब के पास 267.2 बिलियन बैरल और अमेरिका के पास सिर्फ 55 बिलियन बैरल तेल मौजूद है.

हालांकि प्रतिबंधों से प्रभावित इस देश के तेल उत्पादन में हाल के वर्षों में भारी गिरावट आई है, लेकिन इतने विशाल भंडार पर नियंत्रण वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित कर सकता है. पश्चिम एशियाई तेल पर अमेरिका की निर्भरता को कम कर सकता है.

वेनेजुएला के तेल का भारत में बाजार: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की भारत के आयात में 2013 में 10.3 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जो 2019 तक घटकर 5.6 प्रतिशत और 2020 में और घटकर 3.6 प्रतिशत रह गई. 2024 में वेनेजुएला ने भारतीय बाजार में फिर से अपनी पकड़ मजबूत की और 1.8 अरब डॉलर के निर्यात के साथ भारत का 10वां सबसे बड़ा कच्चे तेल का निर्यातक बन गया.

वेनेजुएला की गरीबी का मुख्य कारण भी तेल भंडार: वेनेजुएला की गरीबी के पीछे सबसे बड़ी वजह उसका तेल भंडार ही है. यहां का तेल हैवी क्रूड ऑयल है, जो शहद की तरह गाढ़ा और चिपचिपा होता है. इसे जमीन से निकालना बेहद मुश्किल और खर्चीला है. साथ ही इसे रिफाइन करने के लिए हाई लेवल की तकनीक और बड़े निवेश की जरूरत होती है.

साथ ही ज्यादा सल्फर होने की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत भी कम मिलती है. यानी मेहनत ज्यादा, मुनाफा कम. इस हैवी क्रूड को रिफाइन करने की तकनीक अमेरिकी कंपनियों के पास है. ऐसे में इन तेल कुओं की चाबी फिर से अमेरिका अपने कब्जे में लेना चाहता है.

चीन-रूस के कर्ज में डूबा वेनेजुएला: अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के पीछे भू-राजनीति भी एक भूमिका निभाती है. चीन और रूस ने वेनेजुएला को अरबों डॉलर का कर्ज दिया है, जिसका अधिकांश हिस्सा तेल शिपमेंट के रूप में चुकाया गया है. वेनेजुएला ने रूस, ईरान, चीन और क्यूबा से हथियार और सुरक्षा सहायता भी खरीदी है. वाशिंगटन के लिए, मादुरो पर दबाव डालने का मतलब क्षेत्र में इन अमेरिकी प्रतिद्वंद्वियों के प्रभाव को कमजोर करना भी है.

छोटे देशों पर अमेरिकी सेना करती आ है कार्रवाई: अमेरिका सालों से छोटे देशों पर अपनी सेना के जरिए आक्रमण करता आया है. इतना ही नहीं दूसरे देशों के संघर्ष में भी अमेरिकी सेना ने हस्तक्षेप किया है. आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1991 और 2022 के बीच कम से कम 251 सैन्य हस्तक्षेप किए.

यह जानकारी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (CRS) की एक रिपोर्ट के जरिए जारी की है. जो अमेरिकी सरकार की एक संस्था है. रिपोर्ट में 1798 और 1990 के बीच 218 अन्य अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपों का भी उल्लेख किया गया है. इस प्रकार, 1798 से अब तक कांग्रेस द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 469 अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप हो चुके हैं. इनमें खासकर मेक्सिको, निकारागुआ और होंडुरास, पनामा, क्यूबा, ​​हैती, डोमिनिकन गणराज्य, दक्षिण अमेरिका देश शामिल हैं.

कुछ इतिहासकारों के अनुसार, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों पर अमेरिकी आक्रमणों में प्रत्यक्ष रूप से 65,000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें लैटिन अमेरिकी सैन्यकर्मी और नागरिक शामिल हैं. अपनी साम्राज्यवादी परियोजना की शुरुआत से ही, वाशिंगटन ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के आधार पर अपनी वैश्विक भू-राजनीतिक शक्ति स्थापित की हैं.

वेनेजुएला-अमेरिका संबंध

  • 1999 में सत्ता-विरोधी और अमेरिका-विरोधी मंच पर चुनाव प्रचार करते हुए, ह्यूगो चावेज राष्ट्रपति चुने गए और उन्होंने तथाकथित बोलिवेरियन क्रांति की शुरुआत की. संविधान को फिर से लिखने और बाद में तेल क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करने के उनके शुरुआती कदमों ने वेनेजुएला और अमेरिका को टकराव के रास्ते पर ला खड़ा किया.
  • 2000 में चावेज द्वारा रूस, चीन और ईरान के साथ संबंध मजबूत करने के कारण अमेरिका-वेनेजुएला संबंध बिगड़ गए.
  • वेनेजुएला ने अमेरिका समर्थित गैर-सरकारी संगठनों और राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और वाशिंगटन पर अस्थिरता फैलाने के प्रयास का आरोप लगाया.
  • अमेरिका ने वेनेजुएला की "तानाशाही" और मीडिया पर प्रतिबंधों को लेकर आलोचना की.
  • घरेलू स्तर पर, चावेज की सरकार ने उच्च तेल कीमतों से वित्त पोषित सामाजिक कार्यक्रमों का विस्तार किया, लेकिन आर्थिक कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार ने विकास को कमजोर करना शुरू कर दिया.
  • 2002 में एक अल्पकालिक तख्तापलट ने चावेज को 48 घंटों के लिए सत्ता से बेदखल कर दिया. वेनेजुएला ने अमेरिका पर इस साजिश का समर्थन करने का आरोप लगाया, जिसे वाशिंगटन ने नकार दिया. इस घटना ने अविश्वास की नींव रखी.
  • 2013 में चावेज की मृत्यु के बाद, लंबे समय के उप-राष्ट्रपति की भूमिका में रहे मादुरो ने चुनाव में मामूली अंतर से राष्ट्रपति पद जीता. उनके कार्यकाल की शुरुआत में ही आर्थिक गिरावट, भ्रष्टाचार के घोटाले और अमेरिका के साथ बिगड़ते संबंध देखने को मिले.
  • 2014-15 में बढ़ते विरोध प्रदर्शन और मानवाधिकार हनन के आरोपों के बीच, अमेरिका ने वेनेजुएला के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध और पाबंदियां लगा दीं. प्रतिबंधों ने आर्थिक संकट को और बढ़ा दिया और वेनेजुएला में भोजन और दवाओं की गंभीर कमी शुरू हो गई. मुद्रास्फीति आसमान छू गई और देश से पलायन में भारी वृद्धि हुई.
  • 2017-19 में अमेरिका ने वेनेजुएला की अपने वित्तीय बाजारों तक पहुंच अवरुद्ध कर दी. वेनेजुएला के ऋण की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया. तेल आयात पर प्रतिबंध और तीक्ष्ण हो गए क्योंकि वेनेजुएला की अति मुद्रास्फीति और वर्षों के कुप्रबंधन के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई. 2019 में, मुद्रास्फीति 345 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई. अप्रैल 2025 में, यह 172 प्रतिशत थी.
  • 2018 में मादुरो के विवादास्पद पुनर्निर्वाचन से एक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ. विपक्षी प्रमुख उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, जिसके चलते अधिकांश विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार किया. विपक्षी नेता जुआन गुआइदो ने स्वयं को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया और अमेरिका तथा दर्जनों सहयोगियों से मान्यता प्राप्त की. वाशिंगटन ने वेनेजुएला के तेल, सोने, खनन और बैंकिंग क्षेत्रों पर व्यापक प्रतिबंध बढ़ा दिए.
  • 2024 में मादुरो ने स्वतंत्र विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज के खिलाफ एक बार फिर विवादित चुनाव जीता. विपक्ष ने कई मतदान केंद्रों से मतों की गिनती प्रस्तुत की, जिससे गोंजालेज की आरामदायक जीत प्रतीत होती थी और चुनाव अधिकारियों द्वारा मादुरो के पक्ष में घोषित परिणाम को चुनौती दी.

कौन हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो

  • मादुरो ने अपने कामकाजी जीवन की शुरुआत एक बस चालक के रूप में की, फिर वे एक श्रमिक संघ के नेता बने और बाद में शावेज के विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया.
  • निकोलस मादुरो मोरोस 2013 में ह्यूगो चावेज की मृत्यु के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने. उन्होंने 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत की घोषणा की.
  • 2019 में, वेनेजुएला की राष्ट्रीय सभा ने वेनेजुएला के संविधान का हवाला देते हुए घोषणा की कि मादुरो ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है और वे वेनेजुएला के राष्ट्रपति नहीं हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 50 से अधिक देशों ने मादुरो को वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया.
  • जुलाई 2024 में हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव में मादुरो ने विपरीत साक्ष्यों के बावजूद फिर से खुद को विजेता घोषित किया. हालांकि, अमेरिका उनके पिछले दो चुनावों की वैधता को मान्यता नहीं देता है.

मादुरो इतने अलोकप्रिय क्यों?

  • मादुरो कभी भी चावेज की लोकप्रियता के बराबर नहीं पहुंच पाए, जो करिश्माई व्यक्तित्व और आम लोगों से सहज जुड़ाव के धनी थे. चावेज के वर्षों के आर्थिक कुप्रबंधन, जिसमें मूल्य नियंत्रण और सरकारी तेल पर निर्भर निधियों को खत्म करने वाली आर्थिक सहायताएं शामिल थीं. इसके बाद भी मादुरो के शासनकाल में वेनेज़ुएला की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई.
  • 2010 में जब तेल की कीमतें गिरीं, तो खाद्य और दवाइयों का आयात महंगा हो गया. मुद्रा छापने से अति मुद्रास्फीति हुई, जिससे मुद्रा का कोई मूल्य नहीं रह गया. भ्रष्टाचार और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों ने दबाव को और बढ़ा दिया.
  • मादुरो ने असंतोष का जवाब दमनकारी उपायों से दिया. उन्होंने बार-बार हुए जन विरोध प्रदर्शनों पर बेरहमी से कार्रवाई की. उन पर 2018 और 2024 के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया.
  • एक चौथाई से अधिक आबादी - लगभग 80 लाख लोग वेनेजुएला से पलायन कर चुके हैं.

मादुरो अमेरिका से क्यों टकरा रहे?

  • चावेज और मादुरो की कट्टर वामपंथी 'बोलिवेरियन क्रांति' विचारधारा अमेरिकी पूंजीवाद और वर्चस्व को नकारती है और अमेरिका को एक साम्राज्यवादी शक्ति बताती है.
  • अमेरिका मादुरो के राजनीतिक दमन की आलोचना करता है और 2018 और 2024 के चुनावों में धांधली के आरोपों के बाद उनकी वैधता को नकारता है. उसने विपक्षी उम्मीदवारों को वैध राष्ट्रपति-निर्वाचित के रूप में मान्यता दी.
  • अमेरिकी सरकारें लंबे समय से वेनेजुएला पर घरेलू आपराधिक समूहों के खिलाफ नशीली दवाओं के खिलाफ प्रयासों में सहयोग न करने का आरोप लगाती रही हैं.
  • ट्रंप ने इससे भी आगे बढ़कर काम किया है. उन्होंने वेनेजुएला से अमेरिका में प्रवास के लिए मादुरो को दोषी ठहराया, उन पर 1976 से देश के उद्योग के राष्ट्रीयकरण के दौरान अमेरिकी तेल की चोरी का आरोप लगाया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वह खुद एक कार्टेल नेता हैं. मादुरो ने इस बात से इनकार किया है.

अमेरिकी राष्ट्रपतियों का मादुरो के साथ संबंध

  • मादुरो के खिलाफ अमेरिका का अभियान एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है. न तो ट्रंप प्रशासन और ना ही बाइडेन प्रशासन ने मादुरो को वेनेजुएला का वैध राष्ट्रपति माना. साथ ही यह दावा किया कि उनकी सरकार सत्तावादी, भ्रष्ट और अस्थिरता फैलाने वाली है.
  • 2015 में, ओबामा प्रशासन ने वेनेजुएला को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया और लक्षित प्रतिबंध लगाए.
  • पहले ट्रंप प्रशासन ने बाद में इन उपायों को वेनेजुएला के वित्तीय क्षेत्र तक विस्तारित किया और 2020 में अमेरिकी अभियोजकों ने मादुरो पर नार्को-आतंकवाद का आरोप लगाया. उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा की.
  • बाइडेन प्रशासन ने अधिकांश प्रतिबंधों को बरकरार रखा, हालांकि 2023 में चुनावी सुधारों के वादे के बदले में कुछ प्रतिबंधों में संक्षिप्त रूप से ढील दी, जो बाद में अपर्याप्त साबित हुए.

