कौन होगा खामेनेई का उत्तराधिकारी, ईरान के सुप्रीम लीडर का चयन कैसे होता है, जानें

नई दिल्ली: ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत ने देश के भविष्य को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. एक मौलवी पैनल को उनका उत्तराधिकारी चुनने का काम सौंपा गया है. हालांकि, ईरान के धर्मतंत्र में उत्तराधिकार का चयन एक जटिल प्रक्रिया है. आइए जानते हैं सुप्रीम लीडर का चयन कैसे किया जाता है.

ईरान में मौलवियों की एक काउंसिल नए सुप्रीम लीडर को चुनती है. इसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के नाम से जाना है. 88 सदस्यों वाली यह समिति सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है. समिति किसी को हटा भी सकता है, हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ.

अमेरिका और इजरायल के हमलों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की तस्वीर पकड़े हुए प्रदर्शनकारी (AP)

समिति के सदस्यों में सभी शिया मौलवी होते हैं जिन्हें हर आठ साल में आम लोगों द्वारा चुना जाता है. ईरान की संवैधानिक निगरानी संस्था गार्डियन काउंसिल इन सदस्यों की उम्मीदवारी को मंजूरी देती है. यह संस्था ईरान में अलग-अलग चुनावों में उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के लिए जानी जाती है. असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स भी इसके दायरे में आता है. गार्डियन काउंसिल ने ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी, जो काफी नरमपंथी थे और जिनके कार्यकाल ने दुनिया की ताकतों के साथ 2015 में परमाणु डील की थी, को मार्च 2024 में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के चुनाव से रोक दिया था.

अस्थायी काउंसिल संभाल सकती है जिम्मेदारी

ईरान के कानून के मुताबिक, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को "जितनी जल्दी हो सके" नया सुप्रीम लीडर चुनना होगा. लेकिन तब तक, एक लीडरशिप काउंसिल आगे आकर "कुछ समय के लिए लीडरशिप की सभी जिम्मेदारियां संभाल सकती है."

असेंबली में ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति, देश की न्यायपालिका के प्रमुख और गार्डियन काउंसिल के एक सदस्य होते हैं, जिन्हें ईरान की एक्सपेडिएंसी काउंसिल (Expediency Council) चुनती है. यह काउंसिल सुप्रीम लीडर को सलाह देती है और संसद के साथ झगड़े सुलझाती है. अगर ऐसा अभी होता, तो ईरान के सुधारवादी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और हार्ड-लाइन न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई उस लीडरशिप काउंसिल में होते.

खामेनेई के बेटे संभावित दावेदार

उत्तराधिकार और उससे जुड़ी साजिशों के बारे में मौलवियों की बातचीत आम लोगों की नजरों से दूर होती है, जिससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि सुप्रीम लीडर के लिए कौन दावेदार हो सकता है. खामेनेई का उत्तराधिकारी चुनने के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के 88 सदस्य जल्द बैठक करने वाले हैं और इस बारे में चर्चा करेंगे कि अगला लीडर कौन होगा. अली खामेनेई ने अपनी मौत से पहले चार नाम बताए थे.