ETV Bharat / international

कौन होगा खामेनेई का उत्तराधिकारी, ईरान के सुप्रीम लीडर का चयन कैसे होता है, जानें

ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद उनका उत्तराधिकारी चुनने के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य जल्द बैठक करने वाले हैं.

Who Will Be Next Supreme Leader of Iran after Ali Khamenei death Know Process Assembly of Experts
ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (File/AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 1, 2026 at 12:01 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत ने देश के भविष्य को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. एक मौलवी पैनल को उनका उत्तराधिकारी चुनने का काम सौंपा गया है. हालांकि, ईरान के धर्मतंत्र में उत्तराधिकार का चयन एक जटिल प्रक्रिया है. आइए जानते हैं सुप्रीम लीडर का चयन कैसे किया जाता है.

ईरान में मौलवियों की एक काउंसिल नए सुप्रीम लीडर को चुनती है. इसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के नाम से जाना है. 88 सदस्यों वाली यह समिति सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है. समिति किसी को हटा भी सकता है, हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ.

Who Will Be Next Supreme Leader of Iran after Ali Khamenei death Know Process Assembly of Experts
अमेरिका और इजरायल के हमलों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की तस्वीर पकड़े हुए प्रदर्शनकारी (AP)

समिति के सदस्यों में सभी शिया मौलवी होते हैं जिन्हें हर आठ साल में आम लोगों द्वारा चुना जाता है. ईरान की संवैधानिक निगरानी संस्था गार्डियन काउंसिल इन सदस्यों की उम्मीदवारी को मंजूरी देती है. यह संस्था ईरान में अलग-अलग चुनावों में उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के लिए जानी जाती है. असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स भी इसके दायरे में आता है. गार्डियन काउंसिल ने ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी, जो काफी नरमपंथी थे और जिनके कार्यकाल ने दुनिया की ताकतों के साथ 2015 में परमाणु डील की थी, को मार्च 2024 में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के चुनाव से रोक दिया था.

अस्थायी काउंसिल संभाल सकती है जिम्मेदारी
ईरान के कानून के मुताबिक, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को "जितनी जल्दी हो सके" नया सुप्रीम लीडर चुनना होगा. लेकिन तब तक, एक लीडरशिप काउंसिल आगे आकर "कुछ समय के लिए लीडरशिप की सभी जिम्मेदारियां संभाल सकती है."

असेंबली में ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति, देश की न्यायपालिका के प्रमुख और गार्डियन काउंसिल के एक सदस्य होते हैं, जिन्हें ईरान की एक्सपेडिएंसी काउंसिल (Expediency Council) चुनती है. यह काउंसिल सुप्रीम लीडर को सलाह देती है और संसद के साथ झगड़े सुलझाती है. अगर ऐसा अभी होता, तो ईरान के सुधारवादी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और हार्ड-लाइन न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई उस लीडरशिप काउंसिल में होते.

खामेनेई के बेटे संभावित दावेदार
उत्तराधिकार और उससे जुड़ी साजिशों के बारे में मौलवियों की बातचीत आम लोगों की नजरों से दूर होती है, जिससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि सुप्रीम लीडर के लिए कौन दावेदार हो सकता है. खामेनेई का उत्तराधिकारी चुनने के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के 88 सदस्य जल्द बैठक करने वाले हैं और इस बारे में चर्चा करेंगे कि अगला लीडर कौन होगा. अली खामेनेई ने अपनी मौत से पहले चार नाम बताए थे.

पहले, ऐसा माना जा रहा था कि खामेनेई के शिष्य, दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, यह जिम्मेदारी लेने की कोशिश कर सकते हैं. लेकिन, मई 2024 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई. इससे खामेनेई के बेटों में से एक, 56 साल के शिया मौलवी मोजतबा, एक संभावित उम्मीदवार बन गए हैं. हालांकि उन्होंने कभी सरकारी पद नहीं संभाला है.

लेकिन सुप्रीम लीडर के मामले में पिता से बेटे को ट्रांसफर से न केवल उन ईरानियों में गुस्सा भड़क सकता है जो पहले से ही मौलवी शासन की आलोचना करते हैं, बल्कि सिस्टम के समर्थकों में भी. कुछ लोग इसे गैर-इस्लामी मान सकते हैं और 1979 में अमेरिका समर्थित शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार के गिरने के बाद एक नया, धार्मिक वंश बनाने जैसा मान सकते हैं.

सिर्फ बार हुआ है सुप्रीम लीडर का चुनाव
ईरान के सुप्रीम लीडर के ऑफिस में सत्ता का सिर्फ एक बार ट्रांसफर हुआ है, जो देश की 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से फैसला लेने वाले देश के सर्वोच्च नेता माने जाते हैं.

1989 में, आयतुल्लाह रूहोल्लाह खुमैनी की 86 साल की उम्र में मौत हो गई थी. वह ईरान में इस्लामिक क्रांति के अगुआ थे और इराक के साथ आठ साल तक चले खूनी युद्ध में ईरान का नेतृत्व कर रहे थे. खुमैनी के निधन के बाद अली खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी चुना गया था.

सुप्रीम लीडर की विशाल शक्तियां
ईरान में सुप्रीम लीडर देश के सभी मामलों में आखिरी फैसला लेता है. वह देश की मिलिट्री और ताकतवर रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर-इन-चीफ भी होता है. रिवोल्यूशनरी गार्ड एक पैरामिलिट्री फोर्स है. खामेनेई ने कार्यकाल में यह काफी सशक्त हुआ. अमेरिका ने 2019 में इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया था.

रिवोल्यूशनरी गार्ड, जिसने खुद को "एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस" नाम दिया है, जो मिडिल ईस्ट में मिलिटेंट ग्रुप है, जिसका उद्देश्य अमेरिका और इजराइल का मुकाबला करना है. रिवोल्यूशनरी गार्ड के पास ईरान में भी बहुत पैसा और संपत्तियां हैं.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

ALI KHAMENEI DEATH
NEXT SUPREME LEADER OF IRAN
ISRAEL IRAN WAR
ALI KHAMENEI SUCCESSOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.