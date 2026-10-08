रूसी लैब में कर्मचारी की मौत पर WHO ने मांगी जानकारी, प्लेग की आशंका, खतरे का अभी पता नहीं
टेड्रोस के मुताबिक रूस ने जवाब दिया कि प्लेग का कोई मामला सामने नहीं आया है, जबकि करीब 200 लोगों क्वारंटाइन में रखा गया.
By ANI
Published : October 8, 2026 at 9:45 AM IST
जिनेवा: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. टैड्रोस ऐडरेनॉम गैबरेयेसस ने रूस के एक प्लेग संबंधी लैब में एक कर्मचारी की मौत पर सरकार से और जानकारी मांगी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास अभी तक घटना की पूरी जानकारी नहीं है, जिससे वह खतरे का आकलन करने में असमर्थ है.
एक मीडिया ब्रीफिंग में बुधवार को टेड्रोस ने कहा कि शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में इरकुत्स्क एंटीप्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट में लैब में अचानक से हुए न्यूमोनिक प्लेग के संदिग्ध मामले का सुझाव दिया गया था. टेड्रोस ने कहा, 'पिछले शुक्रवार 2 अक्टूबर को रशियन फेडरेशन में इरकुत्स्क एंटीप्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक लैब वर्कर में न्यूमोनिक प्लेग के संदिग्ध मामले की पहली मीडिया रिपोर्ट सामने आई.'
उन्होंने आगे कहा, 'लैब वर्कर की गंभीर निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद मौत हो गई. शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में लैब में अचानक से हुए न्यूमोनिक प्लेग के संदिग्ध मामले का सुझाव दिया गया था.' टेड्रोस ने कहा कि डब्ल्यूएचओ को पता था कि रूसी सरकार ने 2 अक्टूबर को एक मीटिंग की थी, जब उन्हें शक था कि इरकुत्स्क ओब्लास्ट के एक रहने वाले को खतरनाक इंफेक्शन हो गया है. उन्होंने कहा, 'शनिवार को डब्ल्यूएचओ ने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के मुताबिक रूसी फेडरेशन से और जानकारी मांगी.'
टेड्रोस के मुताबिक रूस ने मंगलवार को जवाब दिया कि इरकुत्स्क ओब्लास्ट में हाल ही में प्लेग का कोई मामला सामने नहीं आया है, जबकि करीब 200 कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन में रखा गया है. उन्होंने कहा, 'हालांकि डब्ल्यूएचओ ने मरने वाले व्यक्ति और कॉन्टैक्ट्स पर किए गए लैब टेस्ट्स के बारे में और जानकारी मांगी है. पब्लिक हेल्थ उपायों को क्यों शुरू किया गया, इस बारे में और डिटेल मांगी है, और कॉन्टैक्ट्स की हेल्थ स्टेटस के बारे में डिटेल मांगी है.'
डब्ल्यूएचओ ने एक दूसरे कर्मचारी के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स की वेरिफिकेशन की भी मांग की है, जिसे बिना पता चले निमोनिया होने की खबर मिली थी. टेड्रोस ने कहा, 'हमने एक दूसरे कर्मचारी के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स की वेरिफिकेशन की भी मांग की है, जिसे बिना पता चले निमोनिया हुआ है.'
उन्होंने आगे कहा कि डब्ल्यूएचओ ने प्लेग के साथ-साथ लैब बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी से जुड़ी टेक्निकल मदद की पेशकश की है. टेड्रोस ने कहा, 'क्योंकि हमारे पास अभी इस घटना की पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए हम पूरा रिस्क असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं.'
उन्होंने आगे कहा, 'इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के तहत समय पर पूरी और ट्रांसपेरेंट जानकारी शेयर करना, अलग-अलग रिपोर्ट्स को साफ करने और संभावित पब्लिक हेल्थ रिस्क का सही असेसमेंट करने के लिए जरूरी है.' उसी मीडिया ब्रीफिंग में टेड्रोस ने बच्चों और किशोरों में बढ़ते मोटापे से निपटने के लिए डब्ल्यूएचओ की नई गाइडलाइंस पर भी ज़ोर दिया. उन्होंने कहा कि पिछले 25 सालों में बच्चों और किशोरों में मोटापे का फैलाव चार गुना बढ़ गया है, जो 2 परसेंट से बढ़कर 8 परसेंट हो गया है.
टेड्रोस ने कहा, 'दुनिया भर में 170 मिलियन से ज़्यादा बच्चे और किशोर अब मोटापे के साथ जी रहे हैं.' नई गाइडलाइंस में मोटापे से जूझ रहे बच्चों और किशोरों के लिए डाइट, व्यवहार और फिजिकल एक्टिविटी में स्ट्रक्चर्ड बदलावों की ज़ोरदार सलाह दी गई है.
इनमें फार्माकोलॉजिकल इलाज, बेरियाट्रिक सर्जरी और वजन घटाने वाले डिवाइस के बारे में सलाह भी शामिल है. टेड्रोस ने कहा कि मोटापे का मैनेजमेंट सिर्फ वजन घटाने से आगे बढ़कर सेहत, कामकाज और सेहत को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए.
उन्होंने कहा, 'हमेशा की तरह इलाज से बेहतर बचाव है. डब्ल्यूएचओ ऐसी पॉलिसी और उपायों की मांग करता रहता है जो हेल्दी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा आसान और सस्ता बनाएं.' इससे पहले डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि रूसी हेल्थ अधिकारियों ने बताया था कि लैब वर्कर की मौत के बाद इरकुत्स्क ओब्लास्ट में प्लेग का कोई हालिया मामला दर्ज नहीं किया गया है.
अधिकारियों ने यह भी बताया कि पहचाने गए कॉन्टैक्ट में कोई हाई-थ्रेट पैथोजन्स नहीं पाए गए हैं. डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, रूसी अधिकारियों ने कहा कि एक एपिडेमियोलॉजिकल जांच की गई थी, रोकथाम और कंट्रोल के उपाय लागू किए गए थे, और पहचाने गए कॉन्टैक्ट्स को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया था और उनका टेस्ट किया गया था.
अधिकारियों ने यह भी बताया कि सभी पहचाने गए कॉन्टैक्ट्स का मेडिकल ऑब्जर्वेशन पूरा हो गया था. यूरोन्यूज के मुताबिक रूस के नेशनल हेल्थ वॉचडॉग रोस्पोट्रेबनादज़ोर का हवाला देते हुए इरकुत्स्क एंटी-प्लेग इंस्टीट्यूट में 28 साल की लैब असिस्टेंट डारिया शिपिलोवा के बायोलॉजिकल मटीरियल के टेस्ट में उनके काम से जुड़े कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं मिले.
वॉचडॉग ने यह भी कहा कि इंस्टीट्यूट में पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म से जुड़ी कोई दुर्घटना नहीं हुई है. शिपिलोवा की 2 अक्टूबर को गंभीर निमोनिया होने के बाद मौत हो गई. रीजनल सिक्योरिटी सर्विसेज के करीबी अनजान सोर्स के हवाले से पहले की रिपोर्ट्स में चिंता जताई गई थी कि लैब में टेस्ट ट्यूब टूटने के बाद उन्हें न्यूमोनिक प्लेग हो गया होगा.
डब्ल्यूएचओ के अनुसार प्लेग एक बैक्टीरियल बीमारी है जिसके कई रूप होते हैं, जिसमें न्यूमोनिक प्लेग सबसे ज़्यादा फैलने वाला रूप है. यह लोगों के बीच फैल सकता है और शुरुआती एंटीबायोटिक इलाज के बिना जानलेवा हो सकता है. रूस में 2014 से प्लेग के कुछ मामले सामने आए हैं, जिनमें से ज़्यादातर स्किनिंग के दौरान चूहों से फैलने वाले थे, और उन्हें सफलतापूर्वक कंट्रोल कर लिया गया.