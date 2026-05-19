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23 साल के तुषार कुमार ब्रिटेन में सबसे कम उम्र के मेयर बने, जानिए उनके बारे में

लंदन: भारतीय मूल के तुषार कुमार ने ब्रिटेन में इतिहास रच दिया है. 23 साल के तुषार ब्रिटेन (UK) में सबसे कम उम्र के मेयर बने हैं. उन्हें एल्स्ट्री और बोरहैमवुड (Elstree and Borehamwood) का मेयर बनाया गया है.

मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले तुषार कुमार को 13 मई को बोरहैमवुड के फेयरवे हॉल में हुई काउंसिल के समारोह में आधिकारिक रूप से उन्हें मेयर नियुक्त किया गया. इस समारोह में कई काउंसलर, नगर निकाय के नेता,सामुदायिक संगठन, निवासी, परिवार के सदस्य और दोस्त शामिल हुए.

समारोह के बाद तुषार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में लिखा, "एल्स्ट्री और बोरहैमवुड का मेयर बनना और 23 साल की उम्र में UK के इतिहास में सबसे कम उम्र का भारतीय मूल का मेयर बनना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है. किंग्स कॉलेज लंदन में राजनीति विज्ञान की पढ़ाई करने से लेकर अब उस शहर की सेवा करने तक, जिसे मैं प्यार करता हूं, यह सफर सपने जैसे लगता है."

तुषार ने अपने भाषण के दौरान अपने राजनीतिक सफर के बारे में बताया और कहा कि वह 20 साल की उम्र में पहली बार पार्षद (Councillor) चुने गए थे, जब वह किंग्स कॉलेज लंदन में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे थे.

लंदन डेली की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कम उम्र में मेयर की जिम्मेदारी संभालने के महत्व के बारे में बात की और उम्मीद जताई कि इससे ज्यादा युवाओं को स्थानीय शासन, सार्वजनिक सेवा और सामुदायिक कार्य में हिस्सा लेने की प्रेरणा मिलेगी.