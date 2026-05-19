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23 साल के तुषार कुमार ब्रिटेन में सबसे कम उम्र के मेयर बने, जानिए उनके बारे में

तुषार कुमार मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं. वह ब्रिटेन में 23 साल की उम्र में मेयर बनने पहले व्यक्ति हैं.

Who is Tushar Kumar, made history by becoming youngest mayor in United Kingdom
तुषार कुमार (IANS)
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By IANS

Published : May 19, 2026 at 1:35 PM IST

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लंदन: भारतीय मूल के तुषार कुमार ने ब्रिटेन में इतिहास रच दिया है. 23 साल के तुषार ब्रिटेन (UK) में सबसे कम उम्र के मेयर बने हैं. उन्हें एल्स्ट्री और बोरहैमवुड (Elstree and Borehamwood) का मेयर बनाया गया है.

मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले तुषार कुमार को 13 मई को बोरहैमवुड के फेयरवे हॉल में हुई काउंसिल के समारोह में आधिकारिक रूप से उन्हें मेयर नियुक्त किया गया. इस समारोह में कई काउंसलर, नगर निकाय के नेता,सामुदायिक संगठन, निवासी, परिवार के सदस्य और दोस्त शामिल हुए.

समारोह के बाद तुषार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में लिखा, "एल्स्ट्री और बोरहैमवुड का मेयर बनना और 23 साल की उम्र में UK के इतिहास में सबसे कम उम्र का भारतीय मूल का मेयर बनना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है. किंग्स कॉलेज लंदन में राजनीति विज्ञान की पढ़ाई करने से लेकर अब उस शहर की सेवा करने तक, जिसे मैं प्यार करता हूं, यह सफर सपने जैसे लगता है."

तुषार ने अपने भाषण के दौरान अपने राजनीतिक सफर के बारे में बताया और कहा कि वह 20 साल की उम्र में पहली बार पार्षद (Councillor) चुने गए थे, जब वह किंग्स कॉलेज लंदन में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे थे.

लंदन डेली की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कम उम्र में मेयर की जिम्मेदारी संभालने के महत्व के बारे में बात की और उम्मीद जताई कि इससे ज्यादा युवाओं को स्थानीय शासन, सार्वजनिक सेवा और सामुदायिक कार्य में हिस्सा लेने की प्रेरणा मिलेगी.

तुषार कुमार ने डिप्टी मेयर के तौर पर अपने समय के दौरान समर्थन और मार्गदर्शन के लिए जाने वाले काउंसलर डैन ओजारो का भी शुक्रिया अदा किया. उन्होंने काउंसलर लिंडा स्मिथ को डिप्टी मेयर के तौर पर उनकी नई नियुक्ति पर बधाई दी और कहा कि वह समुदाय की सेवा में उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं.

मेयर तुषार कुमार ने स्थानीय राजनीति में कदम जमाने में अपने परिवार और दोस्तों को उनके लगातार समर्थन के लिए धन्यवाद दिया.

आने वाले साल के लिए अपना विजन बताते हुए उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य "एक ऐसा मेयर बनना है जो लोगों के लिए मौजूद रहे" और एल्स्ट्री और बोरेहमवुड में रहने वालों और स्थानीय संगठनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहे. उन्होंने कहा, "जिस शहर से मैं प्यार करता हूं, उसकी सेवा करना मेरे जीवन का सौभाग्य है."

तुषार की कम उम्र की वजह से इस नियुक्ति में काफी दिलचस्पी पैदा हुई है. 23 साल के कुमार को अब ब्रिटेन में सबसे कम उम्र के मेयर के तौर पर जाना जाएगा. उनका चुनाव स्थानीय शासन और नागरिक मामलों में युवा पीढ़ी की बढ़ती भागीदारी को दिखाता है.

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