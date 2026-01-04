ETV Bharat / international

कभी बस चलाते थे मादुरो, राष्ट्रपति बनने से पहले ह्यूगो शावेज ने बनाया था उत्तराधिकारी, शुरुआत से ही अमेरिका का करते रहे विरोध

कौन हैं मादुरो, जिन्हें अमेरिका ने कैप्चर कर लिया. कैसी रही है उनकी राजनीतिक यात्रा, एक नजर.

Maduro
वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को किया गया कैप्चर (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 4, 2026 at 1:52 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

काराकास : निकोलस मादुरो कभी बस चालक हुआ करते थे. वहां से राष्ट्रपति पद तक की उनकी यात्रा बहुत ही इंटेरेस्टिंग रही है. उन्होंने ह्यूगो शावेज की मौत के बाद सत्ता संभाली और अपने कार्यकाल के एक मुश्किल दशक में इसे लगातार मजबूत करते चले गए. हालांकि, उनके नेतृत्व में वेनेजुएला पर लगातार संकट भी गहराता चला गया. ऐसा दावा किया जाता है कि उनकी नीतियों की वजह से लाखों लोग गरीबी में चले गए और दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन लहरों की यहां पर शुरुआत हुई. वे लगातार अंतरराष्ट्रीय अलगाव और अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों का सामना करते रहे.

पिछले कुछ दिनों से वे लगातार इस बात को लेकर आशंकित थे कि उन पर अमेरिका हमला कर सकता है. उनका कहना था कि अमेरिका उन्हें अपदस्थ करना चाहता है, ताकि उस सोशलिस्ट क्रांति को खत्म किया जा सके, जिसे ह्यूगो शावेज ने 199 में शुरू किया था. शावेज उनके गुरु माने जाते हैं. शावेज भी अमेरिकी विरोधी थे.

Maduro
वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी पर खुशी प्रकट करते अमेरिकी (AP)

मादुरो ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुात 40 साल पहले की थी. 1986 में वह एक साल की आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए क्यूबा गए हुए थे. उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा वेनेजुएला में ही प्राप्त की थी. उसके बाद वह क्यूबा चले गए. वहां से लौटने पर कुछ दिनों तक उन्होंने बस ड्राइवर के तौर पर काम किया. वे बहुत जल्द ही वहां पर बस यूनियन के लीडर बन गए. 1990 में वे वेनेजुएल की इंटेलिजेंस एजेंसी की नजर में आए. उनको क्यूब सरकार का हमदर्द बताया गया. उनकी पहचान कट्टर लेफ्टिस्ट के तौर पर हुई.

इसी समय मादुरो ने ड्राइवर का काम छोड़ दिया और वे फुल टाइम पॉलिटिशियन बन गए. 1994 में ह्यूगो शॉवेज से मिले. शॉवेज ने इसी साल से अपने पॉलिटिकल आंदोलन की शुरुआत की थी. उस समय के राष्ट्रपति ने शॉवेज को माफी दे दी थी. उन पर तख्तापलट का आरोप लगा था. जब शॉवेज सत्ता में आए, तो मादुरो का राजनीतिक कद बढ़ता चला गया. पहले वह नेशनल असेंबली के अध्यक्ष बने, फिर विदेश मंत्री और बाद में उप राष्ट्रपति भी बने.

साल 2013 में शॉवेज ने अपने आखिरी भाषण में मादुरो को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था. उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है, तो आगे से मादुरो ही उनके प्रतिनिधि होंगे. उस समय मादुरो विदेश मंत्री थे. कहा जाता है कि उनके इस संबोधन से उनके समर्थक और विरोधी, दोनों ही हैरान हो गए थे. उस साल हुए चुनाव में मादुरो को जीत तो हासिल हुई, लेकिन वे बहुत कम मतों के अंतर से जीते थे. शॉवेज के निधन के बाद मादुरो राष्ट्रपति बन गए. उन्होंने इसी साल फ्लोरेस से शादी की. उन्होंने उन्हें फर्स्ट लेडी कहने के बजाय "पहली लड़ाकू" कहा, और उन्हें एक महत्वपूर्ण सलाहकार माना.

एक रिपोर्ट के अनुसार मादुरो का कार्यकाल बहुत ही विवादास्पद रहा है. उनके समय देश का आर्थिक संकट बढ़ा. सामाजिक और राजनीतिक हालात और भी कॉंप्लेक्स हो गए. 77 लाख से अधिक लोग पलायन करने पर मजबूर हुए. विरोधियों को जेल में डाला गया. कई लोगों को यातनाएं दी गईं. कुछ लोगों के साथ ऊपर से कहने पर परेशान किया गया.

Maduro
वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी पर दुख प्रकट करता उनका समर्थक (AP)

एपी की रिपोर्ट के अनुसार जो भी मादुरो का विरोध कर सकते थे, उसे उन्होंने सत्ता से बाहर कर दिया या फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया. वेनेज़ुएला का संकट मादुरो के सत्ता में आने के पहले साल में ही शुरू हो गया था.

उनकी प्रमुख राजनीतिक विरोधी मारिया मचाडो हैं. अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया है. वो प्रमुखता से मादुरो का विरोध कर रही हैं. उन्होंने काराकास और दूसरे शहरों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया. आरोप है कि इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए 43 से अधिक लोगों को मार दिया गया, कइयों को जेल भेजा गया.

उन पर ये भी आरोप है कि मादुरो ने 2017 में सरकार समर्थक संविधान सभा बनाकर विपक्ष के कंट्रोल वाली विधायिका को बेअसर करने की कोशिश की, जिसके कारण महीनों तक विरोध प्रदर्शन हुए जिन्हें सुरक्षा बलों और सेना ने हिंसक रूप से दबा दिया.इन प्रदर्शनों में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और हजारों घायल हुए. सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके कारण इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मादुरो और उनकी सरकार के सदस्यों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जांच शुरू की. 2025 में भी यह जांच जारी थी.2018 में, मादुरो एक जानलेवा हमले से बच गए जब एक राष्ट्रीय टीवी पर प्रसारित मिलिट्री परेड के दौरान भाषण देते समय उनके पास विस्फोटक से भरे ड्रोन फट गए.

अपने शासन काल के दौरान मदुरो आर्थिक गिरावट को रोक नहीं पाए. महंगाई और खाने-पीने की चीजें महंगी होती गईं. दवाओं की भारी कमी ने लोगों को प्रभावित किया. पूरे-पूरे परिवार भूखे रहने लगे और पैदल ही पड़ोसी देशों में जाने लगे. जो लोग वहीं रहे, वे चावल, बीन्स और दूसरी ज़रूरी चीजें खरीदने के लिए घंटों लाइन में लगे रहते थे. कुछ लोग आटे के लिए सड़कों पर लड़ने लगे.सत्ताधारी पार्टी के वफादारों ने दिसंबर 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी पार्टियों को चुनाव लड़ने से रोक दिया. कुछ विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया. कुछ दूसरे देश छोड़कर भाग गए. मदुरो लगभग बिना किसी विरोध के चुनाव लड़े और उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया. लेकिन दर्जनों देशों ने उन्हें मान्यता नहीं दी.मदुरो के शासन में, 2012 और 2020 के बीच वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था 71% सिकुड़ गई, जबकि महंगाई 130,000% से ज़्यादा हो गई. तेल उत्पादन घट गया.

ट्रंप प्रशासन ने अपने पहले कार्यकाल में उन पर कई प्रतिबंध लगाए थे. इनमें अमेरिका में वेनेजुएला सरकार की सभी संपत्तियों को फ्रीज करना और अमेरिकी नागरिकों और इंटरनेशनल पार्टनर्स को वेनेजुएला की सरकारी संस्थाओं, जिसमें सरकारी तेल कंपनी भी शामिल है, उनके साथ बिजनेस करने से रोकना शामिल था.मादुरो ने 2021 में कई आर्थिक उपाय लागू करना शुरू किया, जिससे आखिरकार वेनेजुएला में हाइपरइन्फ्लेशन का दौर खत्म हो गया. उन्होंने इन आर्थिक बदलावों के साथ अमेरिका समर्थित राजनीतिक विपक्ष को रियायतें दीं, जिसके साथ उन्होंने बातचीत फिर से शुरू की. कई लोगों को उम्मीद थी कि 2024 में एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्रपति चुनाव होंगे.मादुरो ने इन बातचीत का इस्तेमाल अमेरिकी सरकार से रियायतें पाने के लिए किया, जिसमें उनके सबसे करीबी साथियों में से एक को माफी देना और जेल से रिहा करना और प्रतिबंधों का लाइसेंस शामिल था, जिससे तेल कंपनी शेवरॉन को वेनेजुएला का तेल पंप करने और एक्सपोर्ट करने की अनुमति मिली. यह लाइसेंस उनकी सरकार के लिए फाइनेंशियल लाइफलाइन बन गया.

लेकिन 2023 में सरकार ने माचाडो जो मादुरो की सबसे मज़बूत विरोधी थीं, को चुनाव लड़ने से बैन कर दिया. विपक्षी नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. सरकार ने माचाडो के कैंपेन के मुख्य सदस्यों को भी काराकास में एक डिप्लोमैटिक कंपाउंड में शरण लेने के लिए मजबूर किया, जहां वे गिरफ्तारी से बचने के लिए एक साल से ज़्यादा समय तक रहे.2024 के चुनाव में पोलिंग बंद होने के कुछ घंटों बाद, नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल ने मादुरो को विजेता घोषित कर दिया.

(एक्स्ट्रा इनपुट - एपी)

ये भी पढ़ें : '150 लड़ाकू विमान और चारों ओर धुआं ही धुआं', भागने लगे थे मादुरो के बॉडीगार्ड

TAGGED:

BUS DRIVER TO PRESIDENT
PRESIDENT OF VENEZUELA MADURO
FOLLOWER OF HUGO CHAVEZ
WHO IS NICOLAS MADURO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.