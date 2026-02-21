ETV Bharat / international

कौन हैं नील कात्याल? भारतीय मूल के वो वकील जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप को दी मात

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त व्यापारिक फैसलों को उस समय करारा झटका लगा, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा लगाए गए 'इमरजेंसी टैरिफ' को अवैध घोषित कर दिया. इस कानूनी लड़ाई के पीछे जिस शख्स का दिमाग रहा, वह हैं भारतीय मूल के प्रख्यात वकील नील कात्याल. कात्याल की दलीलों के आगे राष्ट्रपति का आदेश टिक नहीं सका और कोर्ट ने साफ किया कि व्यापार को नियंत्रित करने की असली शक्ति संसद (कांग्रेस) के पास है, न कि राष्ट्रपति की मनमानी शक्तियों में.

कौन हैं नील कात्याल?

शिकागो में जन्मे नील कात्याल भारतीय अप्रवासी माता-पिता की संतान हैं. उनके पिता एक इंजीनियर और माता डॉक्टर हैं. कात्याल की शैक्षणिक पृष्ठभूमि बेहद मजबूत रही है; उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज और प्रतिष्ठित येल लॉ स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी की. कानून की दुनिया में उनका कद इतना ऊंचा है कि उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज स्टीफन ब्रेयर के साथ क्लर्क के रूप में भी काम किया है.

अदालत में दी ट्रंप को मात

नील कात्याल वर्तमान में 'मिलबैंक एलएलपी' में पार्टनर और जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर हैं. ट्रंप के खिलाफ पैरवी करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्रपति 'आपातकालीन शक्तियों' का बहाना बनाकर संसद के अधिकारों को नहीं छीन सकते. कोर्ट ने कात्याल की दलील को सही माना कि व्यापार और आयात शुल्क तय करना विधायी प्रक्रिया का हिस्सा है.