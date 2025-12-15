ETV Bharat / international

अहमद अल अहमद कौन हैं? जिन्होंने बोंडी बीच पर शूटर से छीना हथियार, बने 'नेशनल हीरो'

अहमद अल अहमद कौन है? जिन्होंने ने बोंडी बीच पर शूटर से छीन लिया हथियार ( X@12431djm )

सिडनी: ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर 43 साल के अहमद अल अहमद ने फायरिंग कर रहे शूटरों में से एक से बंदूक छीनने ली और घटना के बाद हीरो बनकर उभरे हैं. हालांकि, शूटर से बंदूक छीनने के दौरान उनके हाथ और बांह में गोली लग गई. इसके बाद उनकी सर्जरी और अब वह हॉस्पिटल में ठीक हो रहे हैं. बंदूकधारियों से भिड़ते और हमलावर पर हथियार तानते हुए उनका यह वीडियो घटनास्थल पर मौजूद एक राहगीर ने रिकॉर्ड किया था. उनका यह विजुअल अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें कि रविवार को एक 50 साल के पिता और उसके 24 साल के बेटे ने सिडनी पॉपुलर बीच पर उस समय फायरिंग शुरु कर की जब यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का का पहला दिन मनाने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे. घटना में 12 से ज्यादा लोग मारे गए. इसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बुरा आतंकवादी हमला माना जा रहा है. 'वह एक हीरो है'

अहमद के कजिन मुस्तफा ने स्थानीय न्यूज आउटलेट 7 न्यूज ऑस्ट्रेलिया को बताया कि डॉक्टरों ने परिवार से कहा कि सर्जरी के बाद अहमद की हालत स्थिर है. उन्होंने कहा, "वह एक हीरो है." फिलहाल वह हॉस्पिटल में हैं. हमें उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएंगे.” इस बीच अहमद के लिए एक GoFundMe कैंपेन भी शुरू किया गया है, जिससे कुछ ही घंटों में 200,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ज्यादा जमा हो गए. खास बात यह है कि अरबपति हेज फंड मैनेजर बिल एकमैन सबसे बड़े डोनर के तौर पर सामने आए, उन्होंने 99,999 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का योगदान दिया और अपने एक्स अकाउंट पर फंडरेजर शेयर किया.