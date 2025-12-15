अहमद अल अहमद कौन हैं? जिन्होंने बोंडी बीच पर शूटर से छीना हथियार, बने 'नेशनल हीरो'
बोंडी बीच पर 43 साल के अहमद अल अहमद ने फायरिंग कर रहे शूटरों में से एक से बंदूक छीन ली.
Published : December 15, 2025 at 1:54 PM IST
सिडनी: ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर 43 साल के अहमद अल अहमद ने फायरिंग कर रहे शूटरों में से एक से बंदूक छीनने ली और घटना के बाद हीरो बनकर उभरे हैं. हालांकि, शूटर से बंदूक छीनने के दौरान उनके हाथ और बांह में गोली लग गई. इसके बाद उनकी सर्जरी और अब वह हॉस्पिटल में ठीक हो रहे हैं.
बंदूकधारियों से भिड़ते और हमलावर पर हथियार तानते हुए उनका यह वीडियो घटनास्थल पर मौजूद एक राहगीर ने रिकॉर्ड किया था. उनका यह विजुअल अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
After Brown University, massive shooting was seen during the festival of Hanukkah on the Jewish people at Bondi Beach in Sydney Australia— Dennis jacob (@12431djm) December 14, 2025
Seen here is a brave man single handedly taking down on the shooter
Incredible pic.twitter.com/DfoFzVKYjv
बता दें कि रविवार को एक 50 साल के पिता और उसके 24 साल के बेटे ने सिडनी पॉपुलर बीच पर उस समय फायरिंग शुरु कर की जब यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का का पहला दिन मनाने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे. घटना में 12 से ज्यादा लोग मारे गए. इसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बुरा आतंकवादी हमला माना जा रहा है.
'वह एक हीरो है'
अहमद के कजिन मुस्तफा ने स्थानीय न्यूज आउटलेट 7 न्यूज ऑस्ट्रेलिया को बताया कि डॉक्टरों ने परिवार से कहा कि सर्जरी के बाद अहमद की हालत स्थिर है. उन्होंने कहा, "वह एक हीरो है." फिलहाल वह हॉस्पिटल में हैं. हमें उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएंगे.”
इस बीच अहमद के लिए एक GoFundMe कैंपेन भी शुरू किया गया है, जिससे कुछ ही घंटों में 200,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ज्यादा जमा हो गए. खास बात यह है कि अरबपति हेज फंड मैनेजर बिल एकमैन सबसे बड़े डोनर के तौर पर सामने आए, उन्होंने 99,999 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का योगदान दिया और अपने एक्स अकाउंट पर फंडरेजर शेयर किया.
अहमद अल अहमद कौन है?
‘ऑस्ट्रेलियन हीरो’ अहमद सिडनी में एक फल की दुकान के मालिक हैं. अहमद अल अहमद एक मुस्लिम हैं जो दस साल से भी पहले सीरिया के इदलिब से सिडनी आए थे. सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक वह एक दुकान के मालिक हैं. उनकी दो बेटियां हैं, जिनकी उम्र पांच और छह साल है. इससे पहले उन्हें सिडनी में फल की दुकान का मालिक बताया जा रहा था.
उनकी बहादुरी और लोगों की जान बचाने के लिए उनकी तारीफ हो रही है. उनके इस काम के लिए न सिर्फ सोशल मीडिया पर लोग उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप समेत दूसरे ग्लोबल लीडर भी उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं.
ट्रंप ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, “असल में वह बहुत बहादुर इंसान था, जिसने जाकर एक शूटर पर सीधे हमला किया और बहुत सी जानें बचाईं.”
अहमद ने कैसे किया शूटर का मुकाबला?
रविवार को अहमद अपने कजिन जोजे अलकांज के साथ कॉफी पीने बोंडी पहुंचे थे, तभी यह हमला हुआ. जब वे दोनों वहां पहुंचे, तो दो हथियारबंद लोगों को गोलियां चलाते देखकर वे चौंक गए. वायरल हुए वीडियो में अहमद को हमलावर की ओर भागने से पहले वहां खड़ी कारों के पीछे छिपता हुआ देखा जा सकता है.
इसके बाद वह शूटर के करीब पहुंचते हैं और उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं. इसके बाद वह हमलावर की राइफल छीन लेते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं, फिर हथियार वापस उसी की ओर तान देते हैं. अहमद को इस घटना में दो बार गोली लगी.
