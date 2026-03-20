ईरान पर किसका नियंत्रण, खामेनेई की मौत के बाद इस वक्त कौन ले रहा सारे फैसले ?
इस समय ईरान के सारे फैसले कौन ले रहा है. क्या उनके पास कोई सेंट्रल कमांड भी है ?
Published : March 20, 2026 at 4:22 PM IST
तेहरान : ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और फिर उसके बाद सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी की मौत के बाद देश का नेतृत्व कौन कर रहा है, इसको लेकर अलग-अलग खबरें आ रही हैं.
इजराइल और अमेरिकी हमले में ईरान के कई अन्य शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेता भी मारे गए हैं.इतने सारे शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं के मारे जाने के बाद, अब ईरान की बागडोर किसके हाथ में है ? आइए देश की सत्ता संरचना पर एक नजर डालते हैं.
ईरान में सर्वोच्च सत्ता देश के सर्वोच्च नेता के पास है. वे शाह को सत्ता से बेदखल करने वाली क्रांति के बाद 1979 में इस्लामी गणराज्य की स्थापना के बाद से ही सत्ता के शिखर पर काबिज हैं.
खामेनेई की हत्या के बाद, उनके 56 वर्षीय बेटे मोजतबा खामेनेई को तुरंत ईरान का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त कर दिया गया. हालांकि, रहस्यमय व्यक्तित्व वाले युवा खामेनेई अपने 86 वर्षीय पिता की हवाई हमले में हुई मौत के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखे गए हैं. ये अलग बात है कि उन्हें लंबे समय से इस पद का दावेदार माना जा रहा था.
युवा खामेनेई देश के शक्तिशाली अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड से घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं.माना जाता है कि उनके विचार अपने पिता से भी अधिक कट्टरपंथी हैं. आधिकारिक तौर पर, वे अब ईरान के सशस्त्र बलों के प्रभारी हैं, और देश के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित कोई भी निर्णय उन्हीं के पास है.लेकिन क्या वास्तव में वही ईरान चला रहे हैं ?
इजराइल का कहना है कि ईरान का नेतृत्व अस्त-व्यस्त है.गुरुवार रात एक संवाददाता सम्मेलन में इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, "मुझे यकीन नहीं है कि इस समय ईरान की बागडोर किसके हाथ में है. नए अयातुल्ला मोजतबा ने अपना चेहरा नहीं दिखाया है. क्या आपने उन्हें देखा है ? हमने तो नहीं देखा, और हम यह नहीं कह सकते कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है."
मोजतबा खामेनेई की पत्नी जहरा हद्दाद आदेल भी उसी इजरायली हमले में मारी गईं, जिसमें उनके पिता की मौत हुई थी. अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों का कहना है कि वह भी उसी हमले में घायल हुए थे. नेतन्याहू ने कहा, "ईरान की कमान और नियंत्रण संरचना पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है."
ब्रिटेन स्थित रक्षा और सुरक्षा थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में मध्य पूर्व सुरक्षा की वरिष्ठ शोधकर्ता बर्कु ओजसेलिक ने कहा कि ईरान के इतने सारे शीर्ष नेताओं के मारे जाने से उसकी धर्मतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव आएगा - लेकिन यह बदलाव धीरे-धीरे हो सकता है.
उन्होंने आगे कहा, "नेतृत्व मायने रखता है और राजनीति, खुफिया, आंतरिक सुरक्षा और सेना जैसे विभिन्न विभागों के प्रमुख निर्णयकर्ताओं की मृत्यु के दूरगामी परिणाम होंगे. शासन पतन की शब्दावली पर अत्यधिक जोर देने से यह तथ्य धुंधला रहा है कि देश पर हुए हमलों और उच्च स्तरीय नेताओं की हत्याओं के कारण शासन पहले से ही बदल रहा है." ओजसेलिक ने कहा कि बदलाव को महसूस करने में काफी लंबा वक्त लगेगा.
कई विश्लेषकों के अनुसार, ईरान की असली सत्ता अब इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के हाथों में है.इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ईरान परियोजना निदेशक अली वाएज ने कहा, "रिवोल्यूशनरी गार्ड ही अब राज्य है."
उन्होंने बताया कि युद्ध से पहले, देश का नागरिक नेतृत्व सर्वोच्च नेता के "पूरी तरह अधीन" था, जबकि गार्ड देश की दूसरी सबसे शक्तिशाली ताकत थी. लेकिन अब, खामेनेई परिवार के न रहने और उनके बेटे को अपने पिता के समान अधिकार प्राप्त न होने के कारण, "वास्तव में रिवोल्यूशनरी गार्ड ही देश चला रहे हैं."
1979 की ईरान की इस्लामिक क्रांति के दौरान गार्ड का उदय हुआ था. इसका उद्देश्य देश की शिया धर्मगुरुओं द्वारा संचालित सरकार की रक्षा करना था. बाद में इसे देश के संविधान में शामिल कर लिया गया और यह ईरान के नियमित सशस्त्र बलों के समानांतर कार्य करता है.
ईरान द्वारा इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ "प्रतिरोध की धुरी" के रूप में वर्णित सैन्य बलों की कुद्स फोर्स ने इस गठबंधन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसने सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर असद, लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह, यमन के हाउथी विद्रोहियों और क्षेत्र के अन्य सशस्त्र समूहों का समर्थन किया.
ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने संकेत दिया कि देश की सैन्य इकाइयां केंद्र सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं.1 मार्च को अल जजीरा पर अराघची ने कहा था, “हमारी सैन्य इकाइयां वास्तव में अब स्वतंत्र और किसी हद तक अलग-थलग हैं और वे पहले से दिए गए निर्देशों – यानी सामान्य निर्देशों – के आधार पर कार्य कर रही हैं.”
ईरान पर इजराइल या अमेरिका के हमले की संभावना लंबे समय से बनी हुई थी. वाएज ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य ने इसे अपनी योजनाओं में शामिल किया था और कई आकस्मिक योजनाएं तैयार की थीं.
वाएज ने कहा, “मुझे लगता है कि अमेरिका और इजराइल की गलती यह है कि उन्होंने अपने ही इस कथन पर विश्वास कर लिया कि ईरान एक आतंकवादी संगठन के समान है, और शासन को उखाड़ फेंकने या राजनीतिक अभिजात वर्ग के एक या दो स्तरों को हटाने से पंगुता और पतन हो जाएगा. जबकि यह एक राज्य है, इसमें नेतृत्व के कई स्तर हैं.”
उन्होंने कहा कि भले ही सभी शीर्ष जनरलों को हटा दिया जाए, निचले स्तर के अधिकारी अपने वरिष्ठों के काम को आगे बढ़ा सकते हैं. यह उम्मीद कि कुछ दर्जन वरिष्ठ नेताओं को हटाने से यह शासन ध्वस्त हो जाएगा, मुझे लगता है कि यह केवल एक भ्रम है.
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