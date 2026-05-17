WHO ओ ने कांगो, युगांडा में इबोला के प्रकोप के मद्देनजर वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित की
डब्ल्यूएचओ ने कहा कि यह अभी कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी की श्रेणी में नई है, इसलिए इंटरनेशनल बॉर्डर बंद न करने की सलाह दी है.
Published : May 17, 2026 at 4:04 PM IST
अबुजा (नाइजीरिया) : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को रविवार को अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित कर दी.
यह निर्णय इबोला के कारण 88 लोगों की मौत होने और 300 से अधिक संदिग्ध मामले दर्ज होने के बाद लिया गया है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि बंडीबुग्यो वायरस से फैले ये प्रकोप कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी की श्रेणी में नहीं आते हैं. हालांकि, संगठन ने देशों को अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बंद नहीं करने की सलाह भी दी.
BREAKING: WHO declares global health emergency over Ebola outbreak in Congo, Uganda with over 300 suspected cases and 88 deaths. https://t.co/6Q8THRgahf— The Associated Press (@AP) May 17, 2026
इबोला अत्यधिक संक्रामक है और संक्रमित व्यक्ति के थूक, उल्टी, खून या वीर्य के माध्यम से फैल सकता है. यह बीमारी दुर्लभ है, लेकिन यह गंभीर और अक्सर जानलेवा होती है. स्वास्थ्य अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मौजूदा प्रकोप बुंडीबुग्यो वायरस से फैला है, जो इबोला का एक दुर्लभ स्वरूप है और इसके उपचार के लिए अभी तक कोई दवा या टीका नहीं है.
कांगो और युगांडा में इबोला की 20 से अधिक लहर आ चुकी हैं, लेकिन यह तीसरी बार है जब बुंडीबुग्यो वायरस का प्रकोप फैला है. डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दो मामलों को छोड़कर बाकी सभी कांगो से हैं। ये दो मामले पड़ोसी देश युगांडा में सामने आए हैं.
अधिकारियों ने शुक्रवार को पहली बार कांगो के पूर्वी प्रांत इटुरी में बीमारी फैलने की सूचना दी, जो युगांडा और दक्षिण सूडान की सीमा से सटा है. अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने शनिवार को 87 मौतें और 336 संदिग्ध मामलों की सूचना दी.
टेड्रोस ने कहा, ‘‘फिलहाल इस बात को लेकर काफी अनिश्चितता है कि वास्तव में कितने लोग संक्रमित हैं और यह संक्रमण कितने क्षेत्रों तक फैल चुका है. इसके अलावा, ज्ञात या संदिग्ध मामलों के बीच महामारी संबंधी संबंधों को लेकर भी सीमित जानकारी उपलब्ध है.’’
ये भी पढ़ें- भारत, नीदरलैंड अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जा रहे हैं: पीएम मोदी