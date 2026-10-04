ETV Bharat / international

कैप्टन स्मित पर हमले के बाद विमान को संभालने वाले वो 2 रहस्यमयी पायलट आखिर कौन थे

कैप्टन स्मित पर हमले के बाद विमान को संभालने वाले वो 2 रहस्यमयी पायलट आखिर कौन थे ( AP )

जेरूसलम: वे रहस्यमयी पायलट कौन हैं जिन्होंने फ्लाईदुबई फ्लाइट को तब बचाया जब वह खतरे की ओर बढ़ रही थी? यूनिफॉर्म पहने क्रू मेंबर विमान के नीचे आने के दौरान उसे संभालने के लिए कॉकपिट में पहुंचे थे. उनकी पहचान अभी तक उजागर नहीं की गई.

फ्लाईदुबई ने उन्हें प्लेन में सफर करने वाले सिर्फ ऑन-ड्यूटी क्रू मेंबर बताया है. यह साफ नहीं है कि एयरलाइन ने और क्यों नहीं बताया. हालांकि, प्लेन में आगे बैठे एक पैसेंजर ने द एसोसिएटेड प्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उन लोगों की हरकतों के बारे में बताया, जिसमें उन गुमनाम हीरो के बारे में सबसे डिटेल में बताया गया. दूसरी लाइन में बैठे डेनियल श्लिचर ने कहा, 'यह एक चमत्कार है..कि हर फ्लाइट में वे दो एक्स्ट्रा पायलट नहीं लाते.

फ्लाईदुबई एयरक्राफ्ट के यात्री 30 सितंबर, 2026 को इजराइल के तेल अवीव के पास बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दृश्य (AP)

इस मामले में वे उन्हें इसलिए लाए क्योंकि उन्हें प्लेन को तेल अवीव से दुबई वापस लाना चाहिए था, और यही एकमात्र कारण था कि वे वहां थे. इस प्रैक्टिस को डेडहेडिंग कहते हैं..जब चीखते हुए पैसेंजर्स को पता चला कि कॉकपिट में क्या हो रहा है, तो दोनों लोगों ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि को-पायलट कैप्टन पर बार-बार हमला कर रहा था, और हर जगह खून फैला हुआ था. कैप्टन, बुरी तरह घायल होने के बावजूद, कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहा.

एक यात्री ने को-पायलट को पकड़कर बाहर खींच लिया और दूसरों ने उसे काबू में करने के लिए उससे हाथापाई की. श्लिचर ने कहा कि ट्रैवल कर रहे पायलटों में से एक ने भीड़ को पार करते हुए कॉकपिट में घुसकर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया. श्लिचर ने कहा, 'वह असल में उन लोगों के ऊपर से आगे बढ़ा जो आंतकी को काबू में कर रहे थे.

इस तरह वह पायलट एरिया में पहुंचा और कंट्रोल अपने हाथ में लेने लगा.' फिर दूसरा आदमी यानी दूसरा पायलट भी शामिल हो गया और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वहां कोई और हो.' श्लिचर को भी दूसरों की तरह पक्का नहीं था कि वे दो आदमी कहां से आए थे.

लेकिन पहला वाला जो भी था, वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा. उसने सच में एक हीरो की तरह काम किया, प्लेन को कंट्रोल किया और ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे ठीक से समझ आ रहा हो कि क्या हो रहा है, और मुझे लगता है कि हम उसके लिए उतने ही एहसानमंद हैं जितने दूसरे हीरो जो फ्लाइट में थे,' श्लिचर ने कहा.