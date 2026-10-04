कैप्टन स्मित पर हमले के बाद विमान को संभालने वाले वो 2 रहस्यमयी पायलट आखिर कौन थे
उन दो रहस्यमयी पायलटों के कॉकपिट में घुसने और दरवाजा बंद करने के बाद यात्रियों की बेचैनी और बढ़ गई जैसा कि यात्रियों ने बताया.
Published : October 4, 2026 at 8:33 AM IST
जेरूसलम: वे रहस्यमयी पायलट कौन हैं जिन्होंने फ्लाईदुबई फ्लाइट को तब बचाया जब वह खतरे की ओर बढ़ रही थी? यूनिफॉर्म पहने क्रू मेंबर विमान के नीचे आने के दौरान उसे संभालने के लिए कॉकपिट में पहुंचे थे. उनकी पहचान अभी तक उजागर नहीं की गई.
फ्लाईदुबई ने उन्हें प्लेन में सफर करने वाले सिर्फ ऑन-ड्यूटी क्रू मेंबर बताया है. यह साफ नहीं है कि एयरलाइन ने और क्यों नहीं बताया. हालांकि, प्लेन में आगे बैठे एक पैसेंजर ने द एसोसिएटेड प्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उन लोगों की हरकतों के बारे में बताया, जिसमें उन गुमनाम हीरो के बारे में सबसे डिटेल में बताया गया. दूसरी लाइन में बैठे डेनियल श्लिचर ने कहा, 'यह एक चमत्कार है..कि हर फ्लाइट में वे दो एक्स्ट्रा पायलट नहीं लाते.
इस मामले में वे उन्हें इसलिए लाए क्योंकि उन्हें प्लेन को तेल अवीव से दुबई वापस लाना चाहिए था, और यही एकमात्र कारण था कि वे वहां थे. इस प्रैक्टिस को डेडहेडिंग कहते हैं..जब चीखते हुए पैसेंजर्स को पता चला कि कॉकपिट में क्या हो रहा है, तो दोनों लोगों ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि को-पायलट कैप्टन पर बार-बार हमला कर रहा था, और हर जगह खून फैला हुआ था. कैप्टन, बुरी तरह घायल होने के बावजूद, कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहा.
एक यात्री ने को-पायलट को पकड़कर बाहर खींच लिया और दूसरों ने उसे काबू में करने के लिए उससे हाथापाई की. श्लिचर ने कहा कि ट्रैवल कर रहे पायलटों में से एक ने भीड़ को पार करते हुए कॉकपिट में घुसकर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया. श्लिचर ने कहा, 'वह असल में उन लोगों के ऊपर से आगे बढ़ा जो आंतकी को काबू में कर रहे थे.
इस तरह वह पायलट एरिया में पहुंचा और कंट्रोल अपने हाथ में लेने लगा.' फिर दूसरा आदमी यानी दूसरा पायलट भी शामिल हो गया और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वहां कोई और हो.' श्लिचर को भी दूसरों की तरह पक्का नहीं था कि वे दो आदमी कहां से आए थे.
लेकिन पहला वाला जो भी था, वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा. उसने सच में एक हीरो की तरह काम किया, प्लेन को कंट्रोल किया और ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे ठीक से समझ आ रहा हो कि क्या हो रहा है, और मुझे लगता है कि हम उसके लिए उतने ही एहसानमंद हैं जितने दूसरे हीरो जो फ्लाइट में थे,' श्लिचर ने कहा.
जब दोनों कॉकपिट में घुसे और दरवाजा बंद किया तो श्लिचर को पक्का नहीं पता था कि अंदर किसने क्या किया. प्लेन को इतनी तेजी से नीचे गिराने के बाद जिसमें उसका रडर का एक हिस्सा फट गया था, उसे स्टेबल करने में काफी मिनट लगे, शायद 10 या उससे अधिक.
जब वे लोग बेचैनी से प्लेन को लैंड कराने के लिए जगह ढूंढ रहे थे तो एक मेडे कॉल किया गया. इस बीच कुछ डरे हुए और सावधान यात्री उनके बारे में सोच रहे थे कि क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है. श्लीचर ने कहा, 'जब वे हवाई जहाज को स्थिर करने में कामयाब हो गए तो असल में उनका हमसे कोई संपर्क नहीं था और मुझे आपको बताना होगा, मैं इस बारे में चिंतित था.'
उन्हें और भी बुरी स्थिति की चिंता थी कि वे लोग 'शायद ईरान में प्लेन को हाईजैक कर रहे हों, या मुझे नहीं पता कि कहाँ, क्योंकि हम असल में ज़्यादा दूर नहीं थे.'
लेकिन उन्होंने कहा कि करीब 45 मिनट बाद पायलटों ने बताया कि वे सऊदी अरब के तबुक में उतरेंगे और सब ठीक हो जाएगा. इसके साथ ही श्लिचर ने कहा कि उन्होंने उन पर भरोसा करने का फैसला किया और यह सच निकला.
इजराइल जा रहे विमान के दो पायलटों के बीच झगड़ा, चाकू से किया हमला
'खून से लथपथ पायलट ...सुनाई दी चीखें, अचानक ही नीचे आने लगा विमान'
174 यात्रियों को बचाने वाले भारतीय कैप्टन स्मित की ट्रंप- नेतन्याहू ने की प्रशंसा, बताया फ्लाईदुबई फ्लाइट का हीरो
भारतीय पायलट स्मित मच्छर की हो रही तारीफें, ट्रंप बोले, 'वह हीरो हैं', पीएम मोदी ने कहा, 'एक और 9/11 जैसी घटना को रोक दिया'
फ्लाईदुबई फ्लाइट के को-पायलट की हुई पहचान, क्रैश कराने के थे खौफनाक मंसूबे