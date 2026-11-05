ETV Bharat / international

US मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकन की हार के बाद व्हाइट हाउस ने ट्रंप की तस्वीर शेयर कर लिखा, नेवर सरेंडर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

By ANI 3 Min Read

वाशिंगटन: व्हाइट हाउस ने बुधवार (स्थानीय समय) को सोशल मीडिया एक्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर साझा की, जिसमें संदेश लिखा था 'कभी आत्मसमर्पण मत करो.'

यह पोस्ट 2026 के अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद आया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी पॉलिसी, खासकर ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लेकर राजनीतिक समीक्षा का सामना करना पड़ रहा था. यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब डेमोक्रेट्स को मिडटर्म चुनावों में बड़ी बढ़त मिलने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ रहा है. यूएस नेटवर्क का अनुमान है कि पार्टी कांग्रेस के दोनों सदनों पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लेगी.

इससे पहले बुधवार को ट्रंप ने माना कि ईरान के साथ युद्ध की वजह से रिपब्लिकन पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा. वे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के इस अंदाजे से सहमत थे कि इस लड़ाई की वजह से पार्टी के लिए वोटरों का सपोर्ट प्रभावित हुआ. वेंस द्वारा ईरान युद्ध को हार के लिए जिम्मेदार ठहराने के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए, ट्रम्प ने कहा कि आकलन काफी हद तक सच था, जबकि तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए आवश्यक सैन्य अभियान का बचाव किया.