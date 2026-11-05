US मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकन की हार के बाद व्हाइट हाउस ने ट्रंप की तस्वीर शेयर कर लिखा, नेवर सरेंडर
यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब डेमोक्रेट्स को मिडटर्म चुनावों में बड़ी बढ़त मिलने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ रहा है.
By ANI
Published : November 5, 2026 at 7:09 AM IST
वाशिंगटन: व्हाइट हाउस ने बुधवार (स्थानीय समय) को सोशल मीडिया एक्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर साझा की, जिसमें संदेश लिखा था 'कभी आत्मसमर्पण मत करो.'
यह पोस्ट 2026 के अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद आया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी पॉलिसी, खासकर ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लेकर राजनीतिक समीक्षा का सामना करना पड़ रहा था. यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब डेमोक्रेट्स को मिडटर्म चुनावों में बड़ी बढ़त मिलने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ रहा है. यूएस नेटवर्क का अनुमान है कि पार्टी कांग्रेस के दोनों सदनों पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लेगी.
इससे पहले बुधवार को ट्रंप ने माना कि ईरान के साथ युद्ध की वजह से रिपब्लिकन पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा. वे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के इस अंदाजे से सहमत थे कि इस लड़ाई की वजह से पार्टी के लिए वोटरों का सपोर्ट प्रभावित हुआ.
NEVER SURRENDER. 🇺🇸 https://t.co/2kDyK1h0Ja— The White House (@WhiteHouse) November 4, 2026
वेंस द्वारा ईरान युद्ध को हार के लिए जिम्मेदार ठहराने के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए, ट्रम्प ने कहा कि आकलन काफी हद तक सच था, जबकि तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए आवश्यक सैन्य अभियान का बचाव किया.
'मुझे लगता है कि यह काफी हद तक सच है, क्योंकि इसने गैसोलीन की कीमत को थोड़े समय के लिए थोड़ा बढ़ा दिया और शायद यह सच है. लेकिन साथ ही, अगर मुझे यह दोबारा करना पड़ा, तो मुझे इसे दोबारा करना होगा क्योंकि लंबे समय में यही एकमात्र जवाब है. आप ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने दे सकते,' ट्रंप ने कहा.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी रिपब्लिकन कैंडिडेट्स के लिए चुनावी सपोर्ट में नहीं बदली, और कहा कि उनकी रैलियों में जो जोश दिखा, वह दूसरी पार्टी के कैंडिडेट्स में ट्रांसफर नहीं हो सका.
उन्होंने कहा, 'अगर मैं बैलेट पर होता, तो हम जीत जाते. आपने लोगों को देखा-वे खचाखच भरे हुए थे, हजारों-हजारों लोग वहाँ थे, लेकिन आप उस प्यार को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते थे.' ट्रंप ने आगे कहा कि वोटरों की नाराजगी का मुख्य कारण युद्ध नहीं, बल्कि फ्यूल की बढ़ती कीमतें हैं, और उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट से तेल का फ्लो फिर से शुरू होने की ओर इशारा किया.
इस बीच वैन्स ने रिपब्लिकन की हार के पीछे ईरान युद्ध को मुख्य कारण बताया था, और इंटरनल पोलिंग का हवाला दिया था, जिससे पता चला कि वोटर्स में लड़ाई, महंगाई, एडमिनिस्ट्रेशन के 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडा और इजराइल के साथ अमेरिका के रिश्तों को लेकर चिंता थी.