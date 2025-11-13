ETV Bharat / international

H-1B Visa पर क्या बोले ट्रंप! अब आया व्हाइट हाउस का नया अपडेट, दिया स्पष्टीकरण

कैरोलिन लेविट, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव और डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो) ( AFP )

रोजर्स ने कहा कि, नए एच-1बी वीजा आवेदनों के लिए आवश्यक 1 लाख डॉलर का भुगतान, सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहला कदम है कि अमेरिकी कामगारों की जगह अब कम वेतन वाले विदेशी कामगार न आएं.

रोजर्स ने कहा कि, रिकॉर्ड समय में, राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिकी इमीग्रेशन कानूनों को कड़ा करने और अमेरिकी श्रमिकों को प्राथमिकता देने के लिए आधुनिक इतिहास के किसी भी राष्ट्रपति से अधिक काम किया है.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक्स पर समाचार आउटलेट डेली वायर को स्पष्टीकरण पोस्ट किया. प्रकाशन को दिए गए एक बयान में, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने बुधवार को कहा कि प्रशासन इमीग्रेशन सिस्टम में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है.

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा कार्यक्रम का बचाव करने के एक दिन बाद, व्हाइट हाउस ने कहा कि वह वीजा सिस्टम में कथित दुरुपयोग पर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है.

इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एच-1B वीजा कार्यक्रम का बचाव करते हुए नजर आए. उन्होंने कहा था कि अमेरिका को दुनिया भर से प्रतिभाओं को लाना होगा क्योंकि देश में कुछ खास प्रतिभाएं नहीं हैं.

बुधवार को ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर लॉरा इंग्राहम के साथ इंटरव्यू में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही थी. उनसे पूछा गया था कि क्या एच-1बी वीजा का मुद्दा उनके प्रशासन के लिए एक बड़ी प्राथमिकता नहीं होगा...अगर कोई व्यक्ति अमेरिकी कामगारों का वेतन बढ़ाना चाहता है, तो देश में लाखों विदेशी कामगारों को नहीं आने दिया जा सकता. जवाब में ट्रंप ने कहा, "मैं सहमत हूं, लेकिन आपको प्रतिभाओं को भी लाना होगा."

जब इंग्राहम ने कहा कि, हमारे पास बहुत प्रतिभाएं हैं. इस पर ट्रंप ने कहा, ‘‘नहीं, आपके पास नहीं हैं. आपके पास खास प्रतिभाएं नहीं हैं... और लोगों को सीखना होगा." अक्टूबर में, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने घोषणा की कि वह राज्य के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को राज्य के विश्वविद्यालयों में एच-1बी वीजा के उपयोग को समाप्त करने का निर्देश दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान में वीजा धारकों द्वारा रखे गए पदों को फ्लोरिडा के निवासियों द्वारा भरा जाना चाहिए.

कुछ दिनों बाद, व्हाइट हाउस ने दोहराया कि एच-1बी वीजा कार्यक्रम में सुधार करने में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की प्राथमिकता अमेरिकी श्रमिकों को पहले रखना है. उसने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ दायर मुकदमों से लड़ने की कसम खाई.

प्रशासन की एच-1बी वीजा नीति को सांसदों के व्यापक विरोध और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें अदालतों में दो बड़े मुकदमे दायर किए गए हैं. इसमें देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा दायर किया गया मुकदमा भी शामिल है. 31 अक्टूबर को, पांच अमेरिकी सांसदों ने ट्रम्प को एक पत्र लिखा, जिसमें भारत-अमेरिका संबंधों पर इसके संभावित नकारात्मक प्रभावों के कारण एच-1बी वीजा पर 19 सितंबर की घोषणा पर फिर से करने का आग्रह किया.

