ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर ममदानी का उड़ाया मजाक

ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को आगाह कियाकि वे "बहुत ज़्यादा उग्र" हो गए हैं. चुटकी लेते हुए कहाकि मियामी साम्यवादियों के लिए "शरणस्थली" बन सकता है.

Donald Trump
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 5 नवंबर, 2025 को मियामी में अमेरिका बिजनेस फोरम में भाषण देते हुए. (AP)
author img

By PTI

Published : November 6, 2025 at 1:24 PM IST

5 Min Read
न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी का मजाक उड़ाया है और उन्हें "उनका नाम जो भी हो" कहकर संबोधित किया है. साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा है कि 4 नवंबर के चुनावों के बाद अब अमेरिकियों के सामने "साम्यवाद और सामान्य ज्ञान" के बीच एक कठिन चुनाव का सामना करना पड़ रहा है.

बुधवार को फ्लोरिडा में अमेरिका बिजनेस फोरम मियामी को संबोधित करते हुए, भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ममदानी के न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मेयर चुने जाने के एक दिन बाद, ट्रंप ने कहा कि जब पिछले साल 5 नवंबर को उन्हें दूसरी बार राष्ट्रपति चुना गया था, तो अमेरिकी लोगों ने अपनी संप्रभुता "बहाल" कर ली थी, लेकिन मंगलवार को हुए मेयर चुनाव के साथ उन्होंने "थोड़ी सी खोई" है.

"लेकिन हम इसका ध्यान रखेंगे. इसकी चिंता मत करो." उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "आप देखिए न्यूयॉर्क में क्या होता है, भयानक... मुझे उम्मीद है कि ऐसा न हो, लेकिन आप इसे देखेंगे."

"...और मंडामी, न्यूयॉर्क में उनका नाम चाहे जो भी हो... उन्हें लगता है कि महिलाओं के खेलों में पुरुषों का खेलना बहुत अच्छा है," ट्रंप ने कहा, जिससे दर्शकों ने उनका मज़ाक उड़ाया.

ट्रंप, जिन्होंने पहले चेतावनी दी थी कि ममदानी की जीत न्यूयॉर्क शहर में "पूरी तरह से आर्थिक और सामाजिक तबाही" लाएगी, ने डेमोक्रेट्स पर अमेरिका के सबसे बड़े शहर में एक कम्युनिस्ट को बिठाने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, "अगर आप देखना चाहते हैं कि कांग्रेस के डेमोक्रेट अमेरिका के साथ क्या करना चाहते हैं, तो कल न्यूयॉर्क में हुए चुनाव के नतीजों पर गौर करें, जहां उनकी पार्टी ने देश के सबसे बड़े शहर के मेयर के रूप में एक कम्युनिस्ट को बिठाया है."

मंगलवार के नतीजों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "सभी अमेरिकियों के सामने जो फैसला है, वह इससे ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता. हमारे पास साम्यवाद और सामान्य ज्ञान के बीच चुनाव करने का विकल्प है. क्या यह आपको समझ में आता है? सामान्य ज्ञान? या सामान्य ज्ञान या साम्यवाद." उन्होंने कहा कि साम्यवाद अतीत में कारगर नहीं रहा है.

ट्रंप ने कहा, "हमारे विरोधी एक आर्थिक दुःस्वप्न पेश कर रहे हैं. हम एक आर्थिक चमत्कार कर रहे हैं." उन्होंने आगे कहा कि हालांकि वह समाजवादियों को चुनने के खिलाफ चेतावनी देते थे, "हमने समाजवाद को छोड़ दिया और उसकी जगह एक कम्युनिस्ट को चुन लिया."

रिपब्लिकन नेता ने कहा कि उनके विरोधी अमेरिका को साम्यवादी क्यूबा और समाजवादी वेनेज़ुएला में बदलने पर तुले हुए हैं, और "आप देखिए कि उन जगहों का क्या हुआ." डेमोक्रेट्स के "इतने उग्र" हो जाने की चेतावनी देते हुए, ट्रंप ने चुटकी ली कि मियामी जल्द ही न्यूयॉर्क शहर में साम्यवाद से भाग रहे लोगों के लिए "शरणस्थली" बन सकता है.

अपने हमलों के बावजूद, राष्ट्रपति ने अपने गृह शहर के प्रति स्नेह व्यक्त करते हुए कहा, "मुझे न्यूयॉर्क से प्यार है... हमें परेशानी के स्पष्ट संकेत मिल रहे थे, क्योंकि हमारे पास डे ब्लासियो नाम का एक व्यक्ति था."

ट्रंप न्यूयॉर्क शहर के पूर्व मेयर बिल डे ब्लासियो का जिक्र कर रहे थे, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं. उन्होंने दोहराया कि उनके नेतृत्व में, अमेरिका किसी भी तरह से, किसी भी रूप में, साम्यवादी नहीं बन रहा है.

"हम इसे रोकेंगे, हम इसे रोकेंगे. यह बकवास बंद करो." उन्होंने कहा, और आगे कहा कि कम्युनिस्ट या गुंडे के बीच, लोगों ने "कम्युनिस्ट को चुना. यह बहुत आश्चर्यजनक है. हम उम्मीदवारों के मामले में थोड़ा बेहतर कर सकते थे."

ट्रंप ने कहा, "लेकिन कम्युनिस्टों, मार्क्सवादियों, समाजवादियों और वैश्विकवादियों को अपना मौका मिला, और उन्होंने तबाही के अलावा कुछ नहीं किया. और अब देखते हैं कि न्यूयॉर्क में एक कम्युनिस्ट कैसा प्रदर्शन करता है. हम देखेंगे कि यह कैसे काम करता है." हालांकि, राष्ट्रपति ने आगे कहा कि वह "उनकी मदद करेंगे. हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क सफल हो. हम उनकी थोड़ी मदद करेंगे, शायद."

इस बीच, अपने तीखे विजय भाषण में, ममदानी, जो ट्रंप के मुखर आलोचक रहे हैं, ने कहा कि न्यूयॉर्क "आप्रवासियों द्वारा निर्मित, अप्रवासियों द्वारा संचालित, और आज रात से, एक अप्रवासी द्वारा संचालित शहर बना रहेगा."

"आखिरकार, अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप द्वारा धोखा दिए गए देश को उन्हें हराने का तरीका दिखा सकता है, तो वह यही शहर है जिसने उन्हें जन्म दिया है. और अगर किसी तानाशाह को डराने का कोई तरीका है, तो वह उन्हीं परिस्थितियों को खत्म करना है जिन्होंने उसे सत्ता हासिल करने की अनुमति दी," उन्होंने ज़ोरदार तालियों के बीच कहा।

उन्होंने कहा, "डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि मैं जानता हूं कि आप देख रहे हैं, इसलिए मेरे पास आपके लिए चार शब्द हैं: वॉल्यूम बढ़ा दीजिए." उन्होंने आगे कहा, "हममें से किसी तक पहुंचने के लिए आपको हम सभी से होकर गुजरना होगा."

ये भी पढ़ें - मेरे चुनाव प्रचार में नहीं उतरने और ‘शटडाउन’ के कारण रिपब्लिकन उम्मीदवार चुनाव हारे : ट्रंप

