ETV Bharat / international

ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर ममदानी का उड़ाया मजाक

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 5 नवंबर, 2025 को मियामी में अमेरिका बिजनेस फोरम में भाषण देते हुए. ( AP )

By PTI 5 Min Read

न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी का मजाक उड़ाया है और उन्हें "उनका नाम जो भी हो" कहकर संबोधित किया है. साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा है कि 4 नवंबर के चुनावों के बाद अब अमेरिकियों के सामने "साम्यवाद और सामान्य ज्ञान" के बीच एक कठिन चुनाव का सामना करना पड़ रहा है. बुधवार को फ्लोरिडा में अमेरिका बिजनेस फोरम मियामी को संबोधित करते हुए, भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ममदानी के न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मेयर चुने जाने के एक दिन बाद, ट्रंप ने कहा कि जब पिछले साल 5 नवंबर को उन्हें दूसरी बार राष्ट्रपति चुना गया था, तो अमेरिकी लोगों ने अपनी संप्रभुता "बहाल" कर ली थी, लेकिन मंगलवार को हुए मेयर चुनाव के साथ उन्होंने "थोड़ी सी खोई" है. "लेकिन हम इसका ध्यान रखेंगे. इसकी चिंता मत करो." उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "आप देखिए न्यूयॉर्क में क्या होता है, भयानक... मुझे उम्मीद है कि ऐसा न हो, लेकिन आप इसे देखेंगे." "...और मंडामी, न्यूयॉर्क में उनका नाम चाहे जो भी हो... उन्हें लगता है कि महिलाओं के खेलों में पुरुषों का खेलना बहुत अच्छा है," ट्रंप ने कहा, जिससे दर्शकों ने उनका मज़ाक उड़ाया. ट्रंप, जिन्होंने पहले चेतावनी दी थी कि ममदानी की जीत न्यूयॉर्क शहर में "पूरी तरह से आर्थिक और सामाजिक तबाही" लाएगी, ने डेमोक्रेट्स पर अमेरिका के सबसे बड़े शहर में एक कम्युनिस्ट को बिठाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "अगर आप देखना चाहते हैं कि कांग्रेस के डेमोक्रेट अमेरिका के साथ क्या करना चाहते हैं, तो कल न्यूयॉर्क में हुए चुनाव के नतीजों पर गौर करें, जहां उनकी पार्टी ने देश के सबसे बड़े शहर के मेयर के रूप में एक कम्युनिस्ट को बिठाया है." मंगलवार के नतीजों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "सभी अमेरिकियों के सामने जो फैसला है, वह इससे ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता. हमारे पास साम्यवाद और सामान्य ज्ञान के बीच चुनाव करने का विकल्प है. क्या यह आपको समझ में आता है? सामान्य ज्ञान? या सामान्य ज्ञान या साम्यवाद." उन्होंने कहा कि साम्यवाद अतीत में कारगर नहीं रहा है. ट्रंप ने कहा, "हमारे विरोधी एक आर्थिक दुःस्वप्न पेश कर रहे हैं. हम एक आर्थिक चमत्कार कर रहे हैं." उन्होंने आगे कहा कि हालांकि वह समाजवादियों को चुनने के खिलाफ चेतावनी देते थे, "हमने समाजवाद को छोड़ दिया और उसकी जगह एक कम्युनिस्ट को चुन लिया."