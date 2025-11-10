ETV Bharat / international

बीबीसी ट्रंप भाषण छेड़छाड़, अधिकारियों की निंदा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा- ये लोकतंत्र के लिए बुरा है

बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीबीसी के शीर्ष अधिकारियों पर भारी पड़ गए. उन्होंने 2021 में दिए गए उनके भाषण के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस्तीफा दे दिया. जनवरी 2021 में दिए गए अपने भाषण को अच्छा और सही कहते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में इसे लोकतंत्र के लिए एक भयानक बताया.

उन्होंने कहा, 'बीबीसी के शीर्ष लोग जिनमें बॉस टिम डेवी भी शामिल हैं, सभी इस्तीफा दे रहे हैं. उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, क्योंकि वे 6 जनवरी के मेरे बहुत अच्छे (परफेक्ट!) भाषण में छेड़छाड़ करते हुए पकड़े गए. इन भ्रष्ट पत्रकारों को बेनकाब करने के लिए द टेलीग्राफ को धन्यवाद. ये बेहद बेईमान लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के तराजू पर पैर रखने की कोशिश की और तो और ये एक विदेशी देश से हैं, जिसे कई लोग हमारा नंबर एक सहयोगी मानते हैं. लोकतंत्र के लिए यह कितनी बुरी बात है!'

वाशिंगटन: बीबीसी के एक कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के साथ छेड़छाड़ कर प्रस्तुत करने के मामले के बाद इस टॉप मीडिया संस्थान के बड़े पदों पर बैठे दो अधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए हैं. इसके बाद ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है.

वहीं, सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार निष्पक्षता और पक्षपात पर बढ़ते विवाद के बीच ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के दो शीर्ष अधिकारियों ने रविवार को इस्तीफा दे दिया. महानिदेशक टिम डेवी और समाचार प्रभाग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेबोरा टर्नस दोनों ने इस्तीफा दे दिया है. सीएनएन ने एक ज्ञापन के लीक होने के बाद कहा, 'जिसमें खुलासा हुआ कि बीबीसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को भ्रामक रूप से संपादित किया था ताकि ऐसा लगे कि उन्होंने 6 जनवरी, 2021 को सीधे हिंसा का आह्वान किया था.'

सीएनएन के अनुसार जिसने बीबीसी का हवाला दिया, 'डेवी ने रविवार दोपहर कर्मचारियों को भेजे एक नोट में ब्रिटिश प्रसारक के महानिदेशक पद से इस्तीफ़ा देने की घोषणा की और कहा कि उनका इस्तीफा पूरी तरह से मेरा फैसला है. डेबोरा टर्नेस ने बीबीसी वेबसाइट पर एक बयान में कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप पर पैनोरमा को लेकर चल रहा विवाद उस मुकाम पर पहुँच गया है जहाँ यह बीबीसी को नुकसान पहुँचा रहा है. ये एक ऐसी संस्था जिसे मैं प्यार करता हूँ.'

उन्होंने आगे कहा, 'हालाँकि गलतियाँ हुई हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि बीबीसी न्यूज के संस्थागत रूप से पक्षपाती होने के हालिया आरोप गलत हैं.'

सीएनएन ने बताया कि ये इस्तीफे ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ द्वारा देखे गए एक आंतरिक व्हिसलब्लोइंग मेमो के बाद आए. इसमें खुलासा हुआ था कि बीबीसी ने ट्रंप का एक छेड़छाड़ किया हुआ भाषण प्रसारित किया था. इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कैपिटल हिल के दंगाइयों को प्रोत्साहित किया था और उनसे कहा था कि वह उनके साथ पूरी ताकत से लड़ने के लिए चलेंगे.

दरअसल, सीएनएन ने बताया कि ट्रंप ने 6 जनवरी, 2021 को वाशिंगटन डीसी में अपने भाषण में कहा था कि 'हम कैपिटल तक पैदल चलेंगे और अपने बहादुर सीनेटरों, कांग्रेसियों और महिला सांसदों का उत्साहवर्धन करेंगे.' लीक हुए आंतरिक मेमो का हवाला देते हुए, सीएनएन ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री में फुटेज को जोड़कर ऐसा दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसी बातें कह रहे हैं जो उन्होंने वास्तव में कभी नहीं कहीं.