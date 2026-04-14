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क्या होर्मुज की नाकाबंदी मुमकिन है? ईरान पर क्या होगा असर, जानिए ब्लॉकेड का इतिहास

कौन से आयातक देश सबसे अधिक प्रभावित युद्ध से पहले, ईरान का ज्यादातर तेल एक्सपोर्ट चीन को भेजा जाता था, जो दुनिया का टॉप क्रूड ऑयल आयातक है. पिछले महीने, अमेरिका ने एक प्रतिबंध में छूट दी, जिससे भारत समेत दूसरे खरीदार भी ईरानी तेल आयात कर सके.

केप्लर के मुताबिक, पिछले मंगलवार (7 अप्रैल) तक लगभग 187 लदे हुए टैंकर, जिनमें 172 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट थे, खाड़ी के अंदर थे.

एक और VLCC, माल्टा के झंडे वाला एगियोस फैनोरियोस I, जिसने रविवार को वियतनाम के लिए इराकी क्रूड लोड करने के लिए स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश की, वापस लौट गया और ओमान की खाड़ी के पास लंगर डाल दिया. शनिवार को, तीन पूरी तरह से लदे हुए सुपरटैंकर होर्मुज की स्ट्रेट से गुजरे, जो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम डील के बाद खाड़ी से बाहर निकलने वाले पहले जहाज लग रहे थे.

13 अप्रैल 2026 को तेल टैंकर स्ट्रेट से दूर जा रहे थे. पाकिस्तान के झंडे वाले दो टैंकर, शालामार और खैरपुर, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत से कार्गो लोड करने के लिए खाड़ी में घुसे; एक तीसरा जहाज, लाइबेरिया के झंडे वाला वेरी लार्ज क्रूड कैरियर (VLCC) मोंबासा B, भी रविवार को पहले स्ट्रेट से गुजरा और खाड़ी में बैलेंसिंग कर रहा था.

खाड़ी के दूसरे देशों से तेल के प्रवाह पर क्या असर होगा? युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान की नाकाबंदी की वजह से होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग ट्रैफिक बहुत कम हो गया है, जो पिछले हफ्ते वाशिंगटन और तेहरान के बीच दो हफ्ते के युद्धविराम समझौते के बावजूद लगभग रुका हुआ है.

तेल के प्रवाह पर इसका क्या असर होगा: ईरान के शिपमेंट को रोकने से दुनिया के बाजारों से तेल का एक बड़ा स्रोत कट जाएगा. केप्लर डेटा के मुताबिक, ईरान ने मार्च में 1.84 मिलियन बैरल प्रति दिन (bpd) कच्चा तेल एक्सपोर्ट किया और अप्रैल में अब तक 1.71 मिलियन bpd शिप किया है, जबकि 2025 में पूरे साल का औसत 1.68 मिलियन bpd था. हालांकि, केप्लर डेटा के मुताबिक, 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण जहाजों पर ईरानी तेल का लोड लगभग रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है, इस महीने की शुरुआत तक 180 मिलियन बैरल से अधिक जहाजों पर तैर रहा था.

ईरान पर नेवी ब्लॉकेड का आर्थिक नुकसान: फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो मियाद मालेकी के अनुसार, ईरान का लगभग $110 बिलियन का सालाना समुद्री व्यापार का 90 प्रतिशत से अधिय इसी स्ट्रेट से होकर जाता है और इस नाकाबंदी से देश को हर दिन लगभग $435 मिलियन (4,081 करोड़ रुपये प्रतिदिन) का आर्थिक नुकसान होगा.

दक्षिणी ईरान में होर्मुज के पास, खाड़ी में मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान ईरानी नेवी के जहाज परेड करते हुए (File/ AFP)

क्या होर्मुज की नाकाबंदी मुमकिन है? बाइडेन प्रशासन के दौरान पेंटागन (अमेरिकी रक्षा मंत्रालय) की वरिष्ठ अधिकारी रहीं डाना स्ट्रॉल (Dana Stroul) ने कहा कि ट्रंप जल्दी से कोई हल चाहते हैं. सच्चाई यह है कि इस मिशन को अकेले पूरा करना मुश्किल है और मध्यम से लंबी अवधि में यह शायद टिकाऊ नहीं होगा. डाना अब वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी में हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यावरण आपदा (Environmental Disaster) के खतरे को देखते हुए, अमेरिकी सेना द्वारा ऑयल टैंकरों पर मिसाइल या दूसरे हथियार से हमले करने की उम्मीद कम है. सबसे अधिक संभावना यह है कि अमेरिकी नौसेना धमकियों के जरिये जहाजों को रास्ता बदलने के लिए मजबूर करेगी, और अगर वह काम नहीं करता है, तो वे जहाजों पर फिजिकल कंट्रोल लेने के लिए हथियारों से लैस बोर्डिंग पार्टी लॉन्च करेंगे.

नेवी की नाकाबंदी कैसे काम करेगी: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकाबंदी को लेकर यूएस मिलिट्री ने अभी तक ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, जिसमें यह भी शामिल है कि कितने युद्धपोत इसे लागू करेंगे, क्या लड़ाकू विमान इस्तेमाल किए जाएंगे और क्या कोई गल्फ सहयोगी इस कोशिश में मदद करेगा.

आर्थिक नाकाबंदी (Economic Blockade): दुश्मन को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए व्यापार और पैसे के लेन-देन पर रोक लगा दी जाती है.

किसी विशेष क्षेत्र की नाकाबंदी (Siege blockade): इस युद्ध रणनीति में किसी शहर या इलाके को घेरकर सप्लाई खत्म करने की कोशिश की जाती है.

लैंड ब्लॉकेड (जमीनी सीमा की घेराबंदी): इसमें दुश्मन देश की सड़कें, रेलवे या बॉर्डर तक पहुंच को काट दिया जाता है या अवरुद्ध कर दिया जाता है.

नौसैनिक नाकाबंदी (Naval blockade): नौसैनिक घेराबंदी युद्ध की रणनीति होती है जिससे समुद्र की नाकाबंदी करके दुश्मन के इलाके में सामान, जहाज, सप्लाई या लोगों को आने या जाने से रोका जाता है.

क्या है नाकाबंदी: नाकाबंदी (blockade) युद्ध की एक रणनीति है जिससे सामान, जहाजों, सप्लाई या लोगों को दुश्मन के इलाके में घुसने या निकलने से रोका जाता है. नाकाबंदी कई तरह से की जाती है.

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज युद्ध का अखाड़ा बन गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' की नाकाबंदी की घोषणा के बाद यूएस नेवी ने इस महत्वपूर्ण समुद्री ट्रेड मार्ग को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी नौसेना होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी जहाज को घुसने या निकलने की इजाजत नहीं देगी.

युद्ध से पहले, दुनिया भर में होने वाले तेल और प्राकृतिक गैस एक्सपोर्ट का लगभग 20% स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता था, और ज्यादातर कार्गो एशिया जाता था, जो सबसे बड़ा आयात करने वाला क्षेत्र है.

पूर्व में नाकाबंदी के इतिहास की टाइमलाइन

नेवी ब्लॉकेड ने युद्धों, व्यापार और जियोपॉलिटिक्स को आकार दिया. वे आर्थिक युद्ध के ताकतवर हथियार हैं — अक्सर जमीन पर तुरंत हमला किए बिना व्यापार को रोक देते हैं, लेकिन खाने, ईंधन और सुरक्षा पर इसका असर पड़ता है.

पेलोपोनेशियन युद्ध (431–404 BC): एथेंस ने अपनी नेवी का इस्तेमाल स्पार्टन सहयोगियों (Spartan allies) को ब्लॉक करने और एजियन सागर (Aegean Sea) में समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने के लिए किया, जिससे सप्लाई रोकने के लिए समुद्री ताकत का शुरुआती इस्तेमाल दिखा.

नेपोलियन का कॉन्टिनेंटल सिस्टम (1806-1814): नेपोलियन बोनापार्ट का कॉन्टिनेंटल सिस्टम एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड था जिसका उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के दौरान ब्रिटेन को नुकसान पहुंचाना था. नेपोलियन ने अपने नियंत्रण या गठबंधन के तहत सभी यूरोपीय देशों को ब्रिटिश सामान खरीदना और बेचना बंद करने का आदेश दिया, ताकि ब्रिटेन का व्यापार और अर्थव्यवस्था कमजोर हो सके. यह सिस्टम बर्लिन और मिलान के आदेशों से बनाया गया था, लेकिन यह फेल हो गया और इसने फ्रेंच और यूरोपीय अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे कई देश नेपोलियन के खिलाफ हो गए.

यूनियन ब्लॉकेड ऑफ द कॉन्फेडेरसी (1861-1865): यूनियन ब्लॉकेड ऑफ द कॉन्फेडेरसी (Union blockade of the Confederacy), अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान उत्तरी अमेरिका की एक नौसैनिक रणनीति थी ताकि दक्षिणी पोर्ट्स को ट्रेड करने से रोका जा सके. राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने यूनियन नेवी को दक्षिणी पोर्ट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया ताकि कॉन्फेडेरसी कॉटन एक्सपोर्ट या हथियार और सप्लाई इंपोर्ट न कर सके. धीरे-धीरे बड़े पोर्ट्स को बंद करके और विदेशी व्यापार को काटकर, ब्लॉकेड ने कॉन्फेडरेट इकोनॉमी को कमजोर कर दिया और उत्तर (North) को युद्ध जीतने में मदद की.

प्रथम विश्व युद्ध (1914-1919) में सेंट्रल पावर्स की नाकाबंदी

सेंट्रल पावर्स की नाकाबंदी (एलाइड ब्लॉकेड) ब्रिटेन और उसके साथियों की एक नेवी रणनीति थी ताकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया-हंगरी को समुद्र के रास्ते सामान आने से रोका जा सके. एक बड़े ब्रिटिश फ्लीट ने दुश्मन के पोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया और खाना, फ्यूल और कच्चा माल ले जा रहे जहाजों को रोक लिया. इससे सेंट्रल पावर्स में भारी कमी हो गई, उनकी सेनाएं कमजोर हो गईं और आम लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा. इतिहासकार इस नाकाबंदी को मित्र राष्ट्रों (Allied Powers) के पहले विश्व युद्ध में जीतने की एक मुख्य वजह मानते हैं.

द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) में एक्सिस यूरोप पर मित्र राष्ट्रों की नाकाबंदी

एक्सिस यूरोप पर मित्र देशों की नाकाबंदी ब्रिटेन, अमेरिका और उनके साथियों की एक रणनीति थी ताकि नाजी जर्मनी और उसके सहयोगियों को सप्लाई से दूर रखा जा सके. ब्रिटिश और मित्र देशों की नेवी ने दुश्मन के पोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया और खाना, फ्यूल और कच्चा माल ले जा रहे जहाजों को डुबो दिया या रोक दिया. इससे जर्मनी की युद्ध अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी कमजोर हो गई, और यह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अटलांटिक की बड़ी लड़ाई का एक अहम हिस्सा बन गया.

लेनिनग्राद की घेराबंदी (1941-1944): लेनिनग्राद की घेराबंदी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन और फिनिश (Finnish-फिनलैंड) सेनाओं द्वारा रूसी शहर लेनिनग्राद (अब सेंट पीटर्सबर्ग) की एक लंबी नाकाबंदी थी. शहर लगभग 900 दिनों तक घिरा रहा, सड़कें और रेलवे काट दिए गए थे, इसलिए खाना और सप्लाई मुश्किल से ही वहां पहुंच पाती थी. कई लोग भूख, ठंड और बमबारी से मर गए, लेकिन लेनिनग्राद ने कभी सरेंडर नहीं किया. रेड आर्मी ने आखिरकार जनवरी 1944 में घेराबंदी तोड़ दी.

ऑपरेशन स्टार्वेशन (1945): 1945 में, अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के आखिर में जापान पर दबाव बनाने के लिए समुद्र की कड़ी नाकाबंदी की. अमेरिकी जहाजों और विमानों ने जापान को खाने और तेल से काट दिया. इसका एक अहम हिस्सा 'ऑपरेशन स्टार्वेशन' (भुखमरी अभियान) था, जिसमें अमेरिका के B-29 बॉम्बर्स ने जापानी बंदरगाहों और समुद्री रास्तों में समुद्री माइन गिराए. इन माइन की वजह से सैकड़ों जहाज डूब गए या ब्लॉक हो गए, जापानी शिपिंग लगभग रुक गई और सेना और आम लोगों दोनों के लिए कमी और बढ़ गई.

बर्लिन नाकाबंदी (1948-1949): बर्लिन नाकाबंदी शीत युद्ध का शुरुआती संकट था. सोवियत यूनियन (अब रूस) ने पश्चिमी ताकतों को बाहर निकालने और नई करेंसी का विरोध करने के लिए पश्चिमी बर्लिन से सभी रोड, रेल और कैनाल लिंक काट दिए. जवाब में, मित्र राष्ट्रों के विमानों ने बर्लिन एयरलिफ्ट के दौरान सप्लाई भेजी, जब तक कि 1949 में नाकाबंदी खत्म नहीं हो गई.

क्यूबा मिसाइल संकट (1962): 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान, अमेरिका ने क्यूबा के आस-पास अपनी नौसैनिक कार्रवाई को नाकाबंदी के बजाय 'क्वारंटाइन' कहा. तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने सोवियत जहाजों को आइलैंड पर और न्यूक्लियर मिसाइल और हथियार लाने से रोकने के लिए यह घोषणा की. अमेरिकी जंगी जहाजों ने क्यूबा के चारों ओर एक घेरा बना लिया, जो हमलावर हथियार ले जाने वाले जहाजों को रोकते या वापस भेजते थे. क्वारंटाइन ने सोवियत यूनियन पर अपनी मिसाइलें हटाने और सीधी लड़ाई से बचने का दबाव बनाने में मदद की, साथ ही कूटनीति के लिए भी जगह छोड़ी.

नाइजीरियाई सिविल वॉर (1967-1970) के दौरान बियाफ्रा नाकाबंदी: नाइजीरियाई गृहयुद्ध के दौरान बियाफ्रा नाकाबंदी, नाइजीरियाई संघीय सरकार द्वारा अलगाववादी राज्य बियाफ्रा पर लगाया गया एक कड़ा आर्थिक और मिलिट्री ब्लॉकेड था. संघीय सेनाओं ने इस इलाके को घेर लिया, इसके पोर्ट और एयरफील्ड बंद कर दिए, और खाना, दवा, हथियार और पैसे को अंदर आने से रोक दिया. कहा जाता है कि इस नाकाबंदी की वजह से 10 से 20 लाख आम लोगों की मौत हुई.

भारत-पाकिस्तान युद्ध में नौसैनिक नाकाबंदी (1971)

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान, भारत की नेवी ने पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के पोर्ट्स पर पूरी तरह से ब्लॉकेड लगा दिया, जिससे सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई और पाकिस्तानी सेना अलग-थलग पड़ गई. इस रणनीतिक कदम ने, एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से हवाई हमलों के साथ मिलकर, पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को काफी कमजोर कर दिया. इस नाकाबंदी ने युद्ध को जल्दी खत्म करने में अहम भूमिका निभाई और क्षेत्रीय संघर्ष में समुद्री दबदबे के महत्व को दिखाया.

1973 में एलाट और अकाबा की खाड़ी पर मिस्र की नाकाबंदी

1967 में एलाट और अकाबा की खाड़ी पर मिस्र के ब्लॉकेड और 1973 में बाब अल-मंडेब पर मिस्र के ब्लॉकेड, दूसरे विश्व युद्ध की ब्रिटिश नाकाबंदी जैसे ही थे, क्योंकि उन्हें लागू करने वाली सेना को उन इलाकों से काफी दूरी पर तैनात किया गया था. फिर भी, मिस्र के उपाय प्रभावी थे क्योंकि कोई भी जहाज हमले के खतरे के बिना उन इलाकों में आ-जा नहीं सकता था.

खाड़ी युद्ध (1990-91): कुवैत पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली नौसैनिक नाकाबंदी ने इराक को समुद्री व्यापार से काट दिया.

सऊदी के नेतृत्व में यमन पर नाकाबंदी (2015-अभी तक): 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में यमन पर नेवी की नाकाबंदी से अकाल और मानवीय संकट बढ़ गया, जिससे दुनिया भर में गुस्सा फैल गया. 2015 में, सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूती विद्रोहियों को हथियार भेजने से रोकने के लिए यमन के बंदरगाहों पर नेवी की नाकाबंदी कर दी थी. आलोचकों का दावा है कि इससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जिससे बड़े पैमाने पर अकाल पड़ा है और मानवीय संगठनों ने इसकी निंदा की है.

रूस-यूक्रेन युद्ध (2022) के दौरान काला सागर पर पाबंदियां

2022 से रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान, लड़ाई और नाकाबंदी की वजह से काला सागर में शिपिंग पर बहुत अधिक पाबंदी थी. रूस ने जरूरी रास्ते बंद कर दिए, जिससे यूक्रेन से होने वाले कई एक्सपोर्ट, खासकर अनाज, रुक गए. इससे दुनिया भर में खाने की चीजों की कीमतें बढ़ गईं और कमी हो गई. कुछ अस्थायी समझौते से जहाजों की सीमित आवाजाही की इजाजत मिली, लेकिन रुकावटें जारी रहीं.

युद्ध के समय की नाकाबंदी साबित करती हैं कि लड़ाई गोलियों से कहीं ज्यादा होती है - पोर्ट्स, समुद्री रास्तों, रेल और जलडमरूमध्य में. आवाजाही रोकने से अर्थव्यवस्था गिर सकती है, सरकारें बदल सकती हैं और लड़ाई के मैदानों से दूर लोगों की जिंदगी बदल सकती है.

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