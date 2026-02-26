ETV Bharat / international

Explainer : क्या है 'दलीला कानून'? ट्रंप के प्रस्ताव से पंजाब-हरियाणा के ट्रक ड्राइवरों पर क्या होगा असर?

अगर आप अपने बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

Published : February 26, 2026 at 3:44 PM IST

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 'स्टेट ऑफ द यूनियन' संबोधन में जब 'दलीला कानून' (Dalilah Law) का प्रस्ताव रखा, तो इसने न केवल अमेरिकी परिवहन व्यवसाय बल्कि हजारों भारतीय परिवारों की चिंता बढ़ा दी. इस विशेष रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर यह कानून क्या है? इसके लागू होने से पंजाब और हरियाणा से गए उन हजारों ड्राइवरों पर क्या असर पड़ेगा.?

इसका नाम 'दलीला' क्यों रखा गया

इस प्रस्तावित कानून का नाम 'दलीला' रखने का सुझाव एक हृदयविदारक घटना से प्रेरित है. जून 2024 में कैलिफोर्निया में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें पांच वर्षीय दलीला कोलमैन एक ट्रक की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. इस हादसे के कारण मासूम दलीला को 'ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी' और 'सेरेब्रल पाल्सी' (एक प्रकार का लकवा) जैसी गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ा.

मार्कस कोलमैन US हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव चैंबर में अपनी बेटी दलीला को पकड़े हुए, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनकी चोटों के बारे में बात कर रहे थे. (White House)

प्रस्ताव की वजह क्या है

उस ट्रक को कथित तौर पर एक बिना दस्तावेज वाले अप्रवासी भारतीय द्वारा चलाया जा रहा था. व्हाइट हाउस और इस कानून के समर्थकों ने इस बच्ची की त्रासदी को एक उदाहरण के रूप में पेश किया है, ताकि बिना कानूनी दस्तावेजों वाले लोगों के कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस (CDL) बनवाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सके और सड़क सुरक्षा के मानकों को और कड़ा किया जा सके.

पुराने नियमों से कैसे अलग है

'दलीला कानून' एक प्रस्तावित संघीय कानून है, जिसे यदि संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो यह देश भर में बिना दस्तावेज़ वाले सभी अप्रवासियों को राज्यों द्वारा जारी किए जाने वाले कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से रोक देगा. फिलहाल यह निश्चित नहीं है कि इस कानून का दायरा कितना बड़ा होगा या इसे संसद में कब पेश किया जाएगा.

इसका असर किस पर पड़ेगा

साल 2025 के अंत तक, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और इलिनोइस सहित 19 राज्यों और कोलंबिया जिले (D.C.) में बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों को सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की अनुमति है. हालांकि, ये लाइसेंस केवल सीमित उपयोग के लिए होते हैं और इन्हें संघीय पहचान के लिए 'रियल आईडी' नहीं माना जाता.

कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस (CDL) राज्य और केंद्र दोनों के मानकों द्वारा नियंत्रित होते हैं. इसका मतलब है कि सभी राज्यों में अप्रवासियों को CDL पाने के लिए 'कमर्शियल मोटर व्हीकल सेफ्टी एक्ट' और संघीय नियमों के तहत सुरक्षा, टेस्टिंग और निवास की शर्तों को पूरा करना होता है.

राज्य उन गैर-नागरिकों को 'नॉन-डोमिसाइल्ड' CDL जारी कर सकते हैं जिन्हें कानूनी रूप से अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति है. पिछले साल के एक अनुमान के मुताबिक, ऐसे कम से कम 60,000 कमर्शियल लाइसेंस जारी किए गए थे.

अमेरिका में एक सड़क हादसे का दृश्य. (फाइल) (IANS)

भारतीयों द्वारा ट्रक ड्राइविंग चुनने के मुख्य कारण

अमेरिका में ट्रक ड्राइविंग एक अच्छी कमाई वाली नौकरी है. इसकी शुरुआती तनख्वाह लगभग 42 लाख से 84 लाख रुपये के बीच होती है. अनुभव के साथ एक ट्रक ड्राइवर लगभग 1.25 करोड़ रुपये सालाना तक कमा सकता है. यही कारण है कि बड़ी संख्या में भारतीय, विशेष रूप से भारत से अमेरिका गए व्यक्ति ट्रक चलाने के पेशे को अपना रहे हैं. 'नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी ट्रकर्स एसोसिएशन' के अनुसार, अमेरिका में लगभग 1,30,000 से 1,50,000 ट्रक ड्राइवर पंजाब और हरियाणा से हैं.

अमेरिका में अप्रवासी ट्रक ड्राइवर

बहुत से अमेरिकी लोग ट्रक चलाने की नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं. इस क्षेत्र में अवसरों की भरमार है क्योंकि अमेरिकी पुरुष पर्याप्त संख्या में इस पेशे में नहीं आ रहे हैं. आज, अमेरिका के लगभग 18% ट्रक ड्राइवर विदेशी मूल के हैं. अमेरिकी ट्रक उद्योग को लंबे समय से अप्रवासी मजदूरों से लाभ मिला है. साल 2000 से 2021 के बीच, विदेशी मूल के ट्रक ड्राइवरों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है- जो 3,16,000 से बढ़कर 7,20,000 से भी ज्यादा हो गई है.

इस आंकड़े का आधे से अधिक हिस्सा लैटिन अमेरिकी लोगों का है. हाल के वर्षों में, भारतीय और पूर्वी यूरोपीय देशों (खासकर यूक्रेन) के नागरिकों की संख्या इस उद्योग में काफी बढ़ी है. ट्रक उद्योग में भारतीय-अमेरिकी ड्राइवरों, विशेष रूप से सिख समुदाय के लोगों की भागीदारी में भी बड़ा उछाल देखा गया है. एक व्यापारिक समूह, 'अमेरिकन ट्रकिंग एसोसिएशन' के अनुसार, इस उद्योग में वर्तमान में 60,000 ट्रक ड्राइवरों की कमी है.

इस कानून को लाने का क्या कारण बताया जा रहा

बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों के ड्राइविंग लाइसेंस पर रोक लगाने के समर्थकों का तर्क है कि अप्रवासी हमेशा अंग्रेजी में लिखे सड़क संकेतों को नहीं पढ़ पाते हैं, जिससे ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिन्हें टाला जा सकता था. हालांकि, 'फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन' के आंकड़ों के अनुसार, सभी घातक सड़क हादसों में कमर्शियल लाइसेंस (CDL) वाले अप्रवासियों की हिस्सेदारी केवल 0.2% है.

अमेरिका में ट्रकिंग का महत्व

परिवहन के मामले में, अमेरिका का लगभग 75% सामान ट्रकों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है. वहां कुल 35 लाख ट्रक हैं, जिनमें से 20 लाख ट्रक लंबी दूरी तय करने वाले हैं. यदि यह कानून सख्ती से लागू होता है, तो इसका सीधा असर देश की सप्लाई चेन और महंगाई पर पड़ सकता है.

दलीला कानून
INDIAN TRUCKERS IN USA
अमेरिका में भारतीय ट्रक ड्राइवर
US TRUCKING INDUSTRY
DALILAH LAW

