अमेरिका में पिज्जा ऑर्डर बढ़े तो समझें होने वाला है युद्ध; इसमें कितनी सच्चाई, पढ़िए रिपोर्ट

वेनेजुएला पर हवाई हमले से पहले अमेरिका में पेंटागन के पास की पिज्जा शॉप से ऑर्डर की भरमार ने पिज्जा इंडेक्स की चर्चा छेड़ दी.

अमेरिका में पिज्जा ऑर्डर बढ़े तो समझें होने वाला है युद्ध. (Photo Credit; Getty Images)
Published : January 7, 2026 at 4:23 PM IST

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी समय से वेनेजुएला पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कहते आ रहे थे. इस बीच साल 2026 के शुरुआती दिनों में अमेरिकी सैन्य मुख्यालय पेंटागन के आसपास के क्षेत्र के रेस्टोरेंट से पिज्जा के ऑर्डर में भारी उछाल देखने को मिला. इसके बाद ही 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हवाई हमला कर दिया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया. आईए समझते हैं वेनेजुएला पर हुए हवाई हमले और पिज्जा डिलीवरी का क्या कनेक्शन है.

अमेरिका ने 3 जनवरी को वेनेजुएला पर किया था हमला: पेंटागन के पास पिज्जा रेस्टोरेंट में देर रात ऑर्डर में अचानक हुई भारी वृद्धि ने पिज्जा इंडेक्स थ्योरी की ओर एक बार फिर सोशल मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है. यह घटना 3 जनवरी 2026 की सुबह वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के साथ हुई एक असामान्य वृद्धि के बाद सामने आई है.

पेंटागन पिज्जा इंडेक्स क्या है: पेंटागन पिज्जा इंडेक्स कोई आधिकारिक माप नहीं है. बल्कि, यह उस धारणा का उपनाम है जिसमें कहा जाता है कि पेंटागन में पिज्जा के बड़े ऑर्डर किसी संभावित सैन्य कार्रवाई का संकेत हो सकते हैं. कुछ लोगों का मानना ​​है कि पेंटागन, सीआईए और व्हाइट हाउस जैसे सरकारी केंद्रों के आसपास देर रात पिज्जा डिलीवरी में अचानक वृद्धि देखी जाती है, तो माना जाता है कि वैश्विक स्तर पर कुछ बड़ा होने वाला है.

पिज्जा इंडेक्स का पैटर्न क्या है: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गूगल मैप्स के व्यस्त समय, उबर ईट्स के ग्राहकों की संख्या के रुझान और आस-पास के बार या रेस्टोरेंट की रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि जब उच्च-स्तरीय अधिकारी देर तक काम पर रहते हैं - संभवतः युद्ध, तख्तापलट या किसी अंतरराष्ट्रीय घटना की तैयारी में - तो वे अक्सर बाहर नहीं निकलते और ऑफिस में ही ऑर्डर मंगाते हैं. जब वे ऐसा करते हैं, तो यह डेटा में दिखाई देता है. यह डेटा गोपनीय नहीं है. यह पैटर्न और संयोगों पर आधारित है, क्योंकि संकट के समय में अधिकारी देर रात तक या पूरी रात जागकर काम करते हैं.

शीत युद्ध के समय से चला आ रहा पिज्जा इंडेक्स सिद्धांत: पेंटागन पिज्जा इंडेक्स सिद्धांत शीत युद्ध के समय से ही मौजूद है. सोवियत संघ की ओर से अमेरिकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था. बताया जाता है कि शीत युद्ध के समय, सोवियत जासूसों और खुफिया अधिकारियों ने अमेरिकी सैन्य या रणनीतिक कार्रवाइयों का अनुमान लगाने के प्रयास में अमेरिकी सरकारी भवनों में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर नजर रखने के लिए "पिज्जिट" नामक शब्द का इस्तेमाल किया, जो "पिज्जा इंटेलिजेंस" का संक्षिप्त रूप है.

कब शुरू हुआ पेंटागन पिज्जा इंडेक्स

1983 – ग्रेनाडा पर आक्रमण: 40वें अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका शीत युद्ध की ऐसी रणनीति में लगा हुआ था जो धीरे-धीरे प्रतिरोध से हटकर सीधे संघर्ष और टकराव की ओर बढ़ रही थी. ग्रेनाडा द्वीप राष्ट्र पर अमेरिकी हमले से एक रात पहले, पेंटागन से पिज्जा के ऑर्डर लगभग दोगुने हो गए थे. पिज्जा के ऑर्डर में अचानक वृद्धि और सैन्य हमलों के बीच ऐसा ही संयोग 1989 में पनामा पर आक्रमण के समय भी देखा गया था.

1990 – कुवैत पर इराकी आक्रमण: पिज्जा इंडेक्स का पहला पब्लिक ऑब्जर्वेशन 1990 में कुवैत पर इराकी आक्रमण के समय हुआ. जिस रात सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, पेंटागन के पास स्थित पिज्जा आउटलेट से 21 ऑर्डर हुए थे.

उस समय टाइम पत्रिका की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक डिलीवरी कर्मचारी ने कहा था, "हमें आधी रात के आसपास से बहुत सारे ऑर्डर मिलने लगे. हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है." लॉस एंजिल्स टाइम्स की "स्लाइस ऑफ लाइफ" नामक एक कहानी में भी युद्ध संघर्षों के साथ पिज्जा ऑर्डर के इस चलन का वर्णन किया गया था.

1998 – बिल क्लिंटन पर महाभियोग: यह कोई सीधा युद्ध नहीं था, बल्कि अमेरिकी संविधान पर युद्ध था. राष्ट्रपति क्लिंटन पर झूठी गवाही और न्याय में बाधा डालने का आरोप लगने के बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने उन पर महाभियोग चलाया था. दिसंबर 1998 में मीक्स, जिनके पास तब तक 59 पिज्जा आउटलेट थे, ने महाभियोग की सुनवाई के दौरान ऑर्डर में इसी तरह की बढ़ोतरी की सूचना दी थी.

2011 – ओसामा बिन लादेन की मृत्यु: ओबामा के कार्यकाल में जब अमेरिका का आतंकवाद के खिलाफ युद्ध गति पकड़ रहा था, तब पिज्जा इंडेक्स में एक बार फिर उछाल देखने को मिला था. हालांकि, इस बार पिज्जा ऑर्डर में हुई वृद्धि को ट्रैक करने के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं थे. लेकिन, व्हाइट हाउस के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की थी.

2024 – ईरान-इजराइल संघर्ष: साल 2024 में जब इजराइल-ईरान संघर्ष बढ़ा और हमला हुआ तब पेंटागन पिज्जा इंडेक्स में भारी उछाल देखा गया. एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार, "इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए मिसाइल हमले के समय पेंटागन के पास स्थित पिज्जा की दुकानों में भी सामान्य से कहीं अधिक भीड़ हो गई थी.

2025 – इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया: ईरान-इजराइल संघर्ष के 2025 तक विस्तारित होने से स्वाभाविक रूप से इजराइल द्वारा ईरान पर हमले से पहले की रात पेंटागन के पिज्जा ऑर्डर को लेकर दुनिया भर में जिज्ञासा पैदा हो गई. 12 और 13 जून को पिज्जा इंडेक्स को ट्रैक करने वाले गुमनाम X अकाउंट ने इस उछाल के बारे में पोस्ट किया और पेंटागन के पास कई आउटलेट्स पर बढ़ी हुई गतिविधि को दर्शाने वाले ग्राफिक्स साझा किए थे.

कई और घटनाएं भी हुईं ट्रैक: इन घटनाओं के अलावा, कुछ अन्य वैश्विक संकट भी आए हैं जिन्हें कथित तौर पर OSINT ट्रैकर्स द्वारा सटीक रूप से ट्रैक किया गया था. हालांकि, इन घटनाओं के बारे में विश्वसनीय स्रोतों से कोई निर्णायक रिपोर्ट या पुष्टि नहीं मिली है. फिर भी, ये घटनाएं विशेष उल्लेख के योग्य हैं, भले ही इन्हें आधिकारिक सूची में शामिल न किया गया हो. इनमें 1999 में कोसोवो पर नाटो की बमबारी, 2017 में सीरिया पर अमेरिकी हमले, 2020 में कासिम सुलेमानी पर अमेरिकी नेतृत्व में ड्रोन हमला, 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष शामिल हैं.

