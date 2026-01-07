ETV Bharat / international

अमेरिका में पिज्जा ऑर्डर बढ़े तो समझें होने वाला है युद्ध; इसमें कितनी सच्चाई, पढ़िए रिपोर्ट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी समय से वेनेजुएला पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कहते आ रहे थे. इस बीच साल 2026 के शुरुआती दिनों में अमेरिकी सैन्य मुख्यालय पेंटागन के आसपास के क्षेत्र के रेस्टोरेंट से पिज्जा के ऑर्डर में भारी उछाल देखने को मिला. इसके बाद ही 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हवाई हमला कर दिया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया. आईए समझते हैं वेनेजुएला पर हुए हवाई हमले और पिज्जा डिलीवरी का क्या कनेक्शन है.

अमेरिका ने 3 जनवरी को वेनेजुएला पर किया था हमला: पेंटागन के पास पिज्जा रेस्टोरेंट में देर रात ऑर्डर में अचानक हुई भारी वृद्धि ने पिज्जा इंडेक्स थ्योरी की ओर एक बार फिर सोशल मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है. यह घटना 3 जनवरी 2026 की सुबह वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के साथ हुई एक असामान्य वृद्धि के बाद सामने आई है.

पेंटागन पिज्जा इंडेक्स क्या है: पेंटागन पिज्जा इंडेक्स कोई आधिकारिक माप नहीं है. बल्कि, यह उस धारणा का उपनाम है जिसमें कहा जाता है कि पेंटागन में पिज्जा के बड़े ऑर्डर किसी संभावित सैन्य कार्रवाई का संकेत हो सकते हैं. कुछ लोगों का मानना ​​है कि पेंटागन, सीआईए और व्हाइट हाउस जैसे सरकारी केंद्रों के आसपास देर रात पिज्जा डिलीवरी में अचानक वृद्धि देखी जाती है, तो माना जाता है कि वैश्विक स्तर पर कुछ बड़ा होने वाला है.

पिज्जा इंडेक्स का पैटर्न क्या है: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गूगल मैप्स के व्यस्त समय, उबर ईट्स के ग्राहकों की संख्या के रुझान और आस-पास के बार या रेस्टोरेंट की रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि जब उच्च-स्तरीय अधिकारी देर तक काम पर रहते हैं - संभवतः युद्ध, तख्तापलट या किसी अंतरराष्ट्रीय घटना की तैयारी में - तो वे अक्सर बाहर नहीं निकलते और ऑफिस में ही ऑर्डर मंगाते हैं. जब वे ऐसा करते हैं, तो यह डेटा में दिखाई देता है. यह डेटा गोपनीय नहीं है. यह पैटर्न और संयोगों पर आधारित है, क्योंकि संकट के समय में अधिकारी देर रात तक या पूरी रात जागकर काम करते हैं.

शीत युद्ध के समय से चला आ रहा पिज्जा इंडेक्स सिद्धांत: पेंटागन पिज्जा इंडेक्स सिद्धांत शीत युद्ध के समय से ही मौजूद है. सोवियत संघ की ओर से अमेरिकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था. बताया जाता है कि शीत युद्ध के समय, सोवियत जासूसों और खुफिया अधिकारियों ने अमेरिकी सैन्य या रणनीतिक कार्रवाइयों का अनुमान लगाने के प्रयास में अमेरिकी सरकारी भवनों में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर नजर रखने के लिए "पिज्जिट" नामक शब्द का इस्तेमाल किया, जो "पिज्जा इंटेलिजेंस" का संक्षिप्त रूप है.

1983 – ग्रेनाडा पर आक्रमण: 40वें अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका शीत युद्ध की ऐसी रणनीति में लगा हुआ था जो धीरे-धीरे प्रतिरोध से हटकर सीधे संघर्ष और टकराव की ओर बढ़ रही थी. ग्रेनाडा द्वीप राष्ट्र पर अमेरिकी हमले से एक रात पहले, पेंटागन से पिज्जा के ऑर्डर लगभग दोगुने हो गए थे. पिज्जा के ऑर्डर में अचानक वृद्धि और सैन्य हमलों के बीच ऐसा ही संयोग 1989 में पनामा पर आक्रमण के समय भी देखा गया था.

1990 – कुवैत पर इराकी आक्रमण: पिज्जा इंडेक्स का पहला पब्लिक ऑब्जर्वेशन 1990 में कुवैत पर इराकी आक्रमण के समय हुआ. जिस रात सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, पेंटागन के पास स्थित पिज्जा आउटलेट से 21 ऑर्डर हुए थे.