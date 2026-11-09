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भारत-EU होराइजन यूरोप समझौता: साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम

ब्रसेल्स में EU हेडक्वार्टर के बाहर यूरोपियन यूनियन का झंडा हवा में लहरा रहा था. यह तस्वीर 4 नवंबर की है. ( AP )

नई दिल्ली: यूरोपियन यूनियन (EU) के होराइजन यूरोप प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए भारत की बातचीत का सफल होना, यूरोप के साथ देश की बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक अहम मील का पत्थर है. भारत के लिए, बड़ा मौका यह है कि वह इस पार्टनरशिप का इस्तेमाल करके एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का एक बड़ा कंज्यूमर और अपनाने वाला होने से ग्लोबल साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में एक अहम योगदान देने वाला बनने की अपनी यात्रा को तेज करे.

साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि इस प्रोग्राम के साथ भारत का जुड़ना, दोनों पक्षों के बीच रिसर्च कोऑपरेशन के लंबे समय के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में एक स्ट्रेटेजिक कदम है. यह मौजूदा R&D प्रोजेक्ट्स और इंडिया-EU एग्रीमेंट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन और इंडिया-EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत सहयोग पर आधारित है.

मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि इससे भारतीय रिसर्चर्स, इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री के साथ मिलकर किए जाने वाले रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भाग लेने, जरूरी टेक्नोलॉजीज के को-डेवलपमेंट और यूरोपियन कंसोर्टिया और कटिंग-एज रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचने में मदद मिलेगी. होराइजन यूरोप क्या है? होराइजन यूरोप 2021–2027 की अवधि के लिए यूरोपियन यूनियन का फ्लैगशिप रिसर्च और इनोवेशन फंडिंग प्रोग्राम है. 93.5 बिलियन यूरो के अनुमानित बजट के साथ, यह दुनिया के सबसे बड़े पब्लिकली फंडेड मल्टीनेशनल रिसर्च प्रोग्राम्स में से एक है. यह प्रोग्राम बड़ी ग्लोबल चुनौतियों का सामना करने के लिए साइंटिफिक एक्सीलेंस, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और मिलकर किए जाने वाले रिसर्च को सपोर्ट करता है. यह EU के सदस्य देशों और उससे जुड़े देशों की यूनिवर्सिटी, पब्लिक रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन, प्राइवेट कंपनियों, स्टार्टअप, लैब और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन को एक साथ लाता है. इसके बड़े मकसद में साइंटिफिक नॉलेज को आगे बढ़ाना, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी को मजबूत करना, क्लाइमेट चेंज से निपटना, पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाना और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना शामिल है. यह प्रोग्राम तीन मुख्य पिलर के आस-पास बना है, जो फ्रंटियर रिसर्च, साइंटिफिक टैलेंट, कोलेबोरेटिव रिसर्च और इनोवेशन में फैले हुए हैं, जो सामाजिक चुनौतियों से निपटते हैं और ब्रेकथ्रू इनोवेशन, कमर्शियलाइज़ेशन और इनोवेटिव बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं. भारत का प्रपोज़्ड एसोसिएशन खास तौर पर पिलर II या ग्लोबल चैलेंज और यूरोपियन इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस के साथ है, जो सामाजिक चुनौतियों से निपटने और इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को मज़बूत करने के लिए कोलेबोरेटिव रिसर्च और इनोवेशन को फंड करता है. यह पिलर कोलेबोरेटिव रिसर्च पर फोकस करता है और मोटे तौर पर भारत की नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी से मेल खाता है और इसमें हेल्थ स्पेस; क्लाइमेट, एनर्जी और मोबिलिटी और एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट शामिल हैं. यह अंतर जरूरी है क्योंकि यह भारतीय इंस्टीट्यूशन को ऑटोमैटिकली तीनों पिलर तक बिना रोक-टोक के एक्सेस नहीं देता है. इंटरनेशनल रिसर्च फंडिंग तक सीधी पहुंच इस एसोसिएशन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि योग्य भारतीय संस्थानों और संगठनों को मिलकर किए जाने वाले रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए होराइजन यूरोप से सीधे फंडिंग मिल सकेगी. अब तक, भारतीय रिसर्चर और संस्थान कई होराइजन यूरोप प्रोजेक्ट्स में इंटरनेशनल पार्टनर के तौर पर हिस्सा ले सकते थे. हालांकि, उनके हिस्सा लेने के लिए आम तौर पर प्रोग्राम के जरिए सीधे फाइनेंसिंग के बजाय भारतीय सरकारी एजेंसियों, इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स या दूसरे सोर्स से फंडिंग की जरूरत होती थी. नया एसोसिएशन एग्रीमेंट में शामिल प्रोग्राम एरिया के लिए इस आम फंडिंग अरेंजमेंट को बदल देगा. एक बार एग्रीमेंट साइन हो जाने और जरूरी प्रोसेस पूरे हो जाने के बाद, एलिजिबल भारतीय ऑर्गनाइज़ेशन संबंधित कॉल के तहत फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकेंगे और कवर किए गए एरिया में EU ऑर्गनाइजेशन पर लागू शर्तों के बराबर शर्तों पर हिस्सा ले सकेंगे. भारत की टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करना इस एसोसिएशन का खास स्ट्रेटेजिक महत्व है, क्योंकि भारत इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करने और जरूरी और उभरते सेक्टर में स्वदेशी क्षमताएं डेवलप करने की कोशिश कर रहा है. होराइजन यूरोप भारतीय रिसर्चर्स और कंपनियों को यूरोपियन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रियल पार्टनर के साथ काम करने के मौके देकर इन जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है. भारत अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप करने, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत करने और अपनी टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए यूरोपियन एक्सपर्टीज, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और साइंटिफिक नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकता है. पिलर II का थीमैटिक स्कोप भारत को उन सेक्टर में मिलकर रिसर्च करने के मौके देता है जिनका उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस और नेशनल प्रायोरिटी पर सीधा असर पड़ता है. भारत के पास फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन प्रोडक्शन, जेनेरिक दवाएं और मेडिकल रिसर्च में काफी ताकत है. यूरोपियन सहयोग बायोटेक्नोलॉजी, एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स, प्रिसिजन मेडिसिन, मेडिकल डिवाइस और ड्रग डिस्कवरी में जॉइंट रिसर्च के जरिए इन क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर और डिजिटल टेक्नोलॉजी, सहयोग के सबसे स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक हो सकते हैं. जॉइंट रिसर्च में AI, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और नेक्स्ट-जेनरेशन टेलीकम्युनिकेशन शामिल हो सकते हैं.