भारत-EU होराइजन यूरोप समझौता: साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम
होराइजन यूरोप दुनिया के सबसे बड़े पब्लिकली फंडेड मल्टीनेशनल रिसर्च प्रोग्राम में से एक है, जिसका बजट लगभग 9.81 लाख करोड़ रुपये है.
Published : November 9, 2026 at 4:42 PM IST
नई दिल्ली: यूरोपियन यूनियन (EU) के होराइजन यूरोप प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए भारत की बातचीत का सफल होना, यूरोप के साथ देश की बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक अहम मील का पत्थर है. भारत के लिए, बड़ा मौका यह है कि वह इस पार्टनरशिप का इस्तेमाल करके एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का एक बड़ा कंज्यूमर और अपनाने वाला होने से ग्लोबल साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में एक अहम योगदान देने वाला बनने की अपनी यात्रा को तेज करे.
साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि इस प्रोग्राम के साथ भारत का जुड़ना, दोनों पक्षों के बीच रिसर्च कोऑपरेशन के लंबे समय के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में एक स्ट्रेटेजिक कदम है. यह मौजूदा R&D प्रोजेक्ट्स और इंडिया-EU एग्रीमेंट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन और इंडिया-EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत सहयोग पर आधारित है.
मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि इससे भारतीय रिसर्चर्स, इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री के साथ मिलकर किए जाने वाले रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भाग लेने, जरूरी टेक्नोलॉजीज के को-डेवलपमेंट और यूरोपियन कंसोर्टिया और कटिंग-एज रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचने में मदद मिलेगी.
India and the EU have successfully completed negotiations for India’s association with Horizon Europe, the EU’s flagship research and innovation programme. This marks a significant milestone in the India-EU strategic partnership, towards building a long-term framework of research cooperation, along the vision laid out by the leaders during the historic India-EU Summit in January 2026. 🔗 https://t.co/RWW4YAK0DD @IndiaDST @IndEmbassyBru @EU_in_India— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 7, 2026
होराइजन यूरोप क्या है?
होराइजन यूरोप 2021–2027 की अवधि के लिए यूरोपियन यूनियन का फ्लैगशिप रिसर्च और इनोवेशन फंडिंग प्रोग्राम है. 93.5 बिलियन यूरो के अनुमानित बजट के साथ, यह दुनिया के सबसे बड़े पब्लिकली फंडेड मल्टीनेशनल रिसर्च प्रोग्राम्स में से एक है.
यह प्रोग्राम बड़ी ग्लोबल चुनौतियों का सामना करने के लिए साइंटिफिक एक्सीलेंस, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और मिलकर किए जाने वाले रिसर्च को सपोर्ट करता है.
यह EU के सदस्य देशों और उससे जुड़े देशों की यूनिवर्सिटी, पब्लिक रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन, प्राइवेट कंपनियों, स्टार्टअप, लैब और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन को एक साथ लाता है.
इसके बड़े मकसद में साइंटिफिक नॉलेज को आगे बढ़ाना, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी को मजबूत करना, क्लाइमेट चेंज से निपटना, पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाना और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना शामिल है.
यह प्रोग्राम तीन मुख्य पिलर के आस-पास बना है, जो फ्रंटियर रिसर्च, साइंटिफिक टैलेंट, कोलेबोरेटिव रिसर्च और इनोवेशन में फैले हुए हैं, जो सामाजिक चुनौतियों से निपटते हैं और ब्रेकथ्रू इनोवेशन, कमर्शियलाइज़ेशन और इनोवेटिव बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं.
भारत का प्रपोज़्ड एसोसिएशन खास तौर पर पिलर II या ग्लोबल चैलेंज और यूरोपियन इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस के साथ है, जो सामाजिक चुनौतियों से निपटने और इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को मज़बूत करने के लिए कोलेबोरेटिव रिसर्च और इनोवेशन को फंड करता है.
यह पिलर कोलेबोरेटिव रिसर्च पर फोकस करता है और मोटे तौर पर भारत की नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी से मेल खाता है और इसमें हेल्थ स्पेस; क्लाइमेट, एनर्जी और मोबिलिटी और एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट शामिल हैं. यह अंतर जरूरी है क्योंकि यह भारतीय इंस्टीट्यूशन को ऑटोमैटिकली तीनों पिलर तक बिना रोक-टोक के एक्सेस नहीं देता है.
इंटरनेशनल रिसर्च फंडिंग तक सीधी पहुंच
इस एसोसिएशन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि योग्य भारतीय संस्थानों और संगठनों को मिलकर किए जाने वाले रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए होराइजन यूरोप से सीधे फंडिंग मिल सकेगी.
अब तक, भारतीय रिसर्चर और संस्थान कई होराइजन यूरोप प्रोजेक्ट्स में इंटरनेशनल पार्टनर के तौर पर हिस्सा ले सकते थे. हालांकि, उनके हिस्सा लेने के लिए आम तौर पर प्रोग्राम के जरिए सीधे फाइनेंसिंग के बजाय भारतीय सरकारी एजेंसियों, इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स या दूसरे सोर्स से फंडिंग की जरूरत होती थी.
नया एसोसिएशन एग्रीमेंट में शामिल प्रोग्राम एरिया के लिए इस आम फंडिंग अरेंजमेंट को बदल देगा. एक बार एग्रीमेंट साइन हो जाने और जरूरी प्रोसेस पूरे हो जाने के बाद, एलिजिबल भारतीय ऑर्गनाइज़ेशन संबंधित कॉल के तहत फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकेंगे और कवर किए गए एरिया में EU ऑर्गनाइजेशन पर लागू शर्तों के बराबर शर्तों पर हिस्सा ले सकेंगे.
भारत की टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करना
इस एसोसिएशन का खास स्ट्रेटेजिक महत्व है, क्योंकि भारत इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करने और जरूरी और उभरते सेक्टर में स्वदेशी क्षमताएं डेवलप करने की कोशिश कर रहा है.
होराइजन यूरोप भारतीय रिसर्चर्स और कंपनियों को यूरोपियन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रियल पार्टनर के साथ काम करने के मौके देकर इन जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है.
भारत अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप करने, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत करने और अपनी टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए यूरोपियन एक्सपर्टीज, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और साइंटिफिक नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकता है.
पिलर II का थीमैटिक स्कोप भारत को उन सेक्टर में मिलकर रिसर्च करने के मौके देता है जिनका उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस और नेशनल प्रायोरिटी पर सीधा असर पड़ता है.
भारत के पास फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन प्रोडक्शन, जेनेरिक दवाएं और मेडिकल रिसर्च में काफी ताकत है. यूरोपियन सहयोग बायोटेक्नोलॉजी, एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स, प्रिसिजन मेडिसिन, मेडिकल डिवाइस और ड्रग डिस्कवरी में जॉइंट रिसर्च के जरिए इन क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकता है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर और डिजिटल टेक्नोलॉजी, सहयोग के सबसे स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक हो सकते हैं. जॉइंट रिसर्च में AI, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और नेक्स्ट-जेनरेशन टेलीकम्युनिकेशन शामिल हो सकते हैं.
एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल मटीरियल, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में सहयोग भारत की इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक क्षमताओं को मजबूत कर सकता है.
ISRO के नेतृत्व में और बढ़ती प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के सपोर्ट से भारत का बढ़ता स्पेस सेक्टर, यूरोपियन रिसर्च ऑर्गनाइजेशन के साथ सहयोग से फायदा उठा सकता है. संभावित क्षेत्रों में सैटेलाइट-बेस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, नेविगेशन, स्पेस सस्टेनेबिलिटी और एडवांस्ड एयरोस्पेस मटीरियल शामिल हैं. इसी तरह, भारत को क्लाइमेट साइंस, वॉटर कंजर्वेशन और फूड सिक्योरिटी पर रिसर्च से फायदा हो सकता है.
Negotiations for India’s association to Horizon Europe have concluded! This will open new opportunities for researchers and innovators in the EU and India to work together more closely, develop new technologies and help address shared challenges. ➡️ https://t.co/kdD4LiHiJx https://t.co/q2DMz1K2Oj— Horizon Europe 🇪🇺 (@HorizonEU) November 6, 2026
भारतीय यूनिवर्सिटी और रिसर्च संस्थानों को बढ़ावा
इस सहयोग का एक महत्वपूर्ण नतीजा भारत के हायर एजुकेशन और रिसर्च इकोसिस्टम में क्वालिटेटिव सुधार हो सकता है.
भारत ने कई इंटरनेशनल लेवल पर पहचाने जाने वाले इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, जिनमें इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैबोरेटरीज, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और दूसरे नेशनल रिसर्च संस्थान शामिल हैं.
हालांकि, देश की रिसर्च क्षमताएं अभी भी असमान रूप से बंटी हुई हैं. कई यूनिवर्सिटी और छोटे रिसर्च इंस्टीट्यूशन के पास बड़े पैमाने पर साइंटिफिक प्रोजेक्ट करने के लिए ज़रूरी फाइनेंशियल रिसोर्स, खास इक्विपमेंट और इंटरनेशनल कनेक्शन की कमी है. होराइजन यूरोप इस अंतर को कम करने में मदद कर सकता है.
यह एसोसिएशन भारत और यूरोप के बीच साइंटिफिक टैलेंट के आने-जाने को भी मजबूत कर सकता है. भारत में साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल और रिसर्च स्कॉलर का एक बड़ा पूल है. हालांकि, काफी संख्या में बहुत काबिल भारतीय रिसर्चर बेहतर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग और प्रोफेशनल मौकों की वजह से विदेशों में यूनिवर्सिटी, लैब और टेक्नोलॉजी कंपनियों में करियर बनाते हैं.
होराइजन यूरोप भारतीय साइंटिस्ट के लिए यूरोपियन रिसर्च टीमों के साथ मिलकर काम करने के नए चैनल बना सकता है, साथ ही भारत के साथ मजबूत इंस्टीट्यूशनल कनेक्शन बनाए रख सकता है.
होराइजन यूरोप के तहत मिलकर काम करने से भारतीय और यूरोपियन साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी डेवलपर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के बीच इंटरऑपरेबल टेक्नोलॉजी और टेक्निकल स्टैंडर्ड डेवलप करने में बेहतर इंटरेक्शन हो सकता है.
भारत-EU स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करना
इस एसोसिएशन का काफी डिप्लोमैटिक और जियोपॉलिटिकल महत्व है क्योंकि यह बढ़ती भारत-EU स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक बड़ा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल पहलू जोड़ता है.
भारत और EU ने अपने रिश्तों को पारंपरिक व्यापार और आर्थिक जुड़ाव से आगे बढ़ाकर टेक्नोलॉजी, डिफेंस, समुद्री सुरक्षा, कनेक्टिविटी, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल गवर्नेंस तक लगातार बढ़ाया है.
यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन जनवरी में भारत आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, जिससे इस साल भारत और EU के बीच लगातार दौरे शुरू हुए.
होराइजन यूरोप एसोसिएशन के लिए बातचीत का पूरा होना इस प्रोसेस में एक और जरूरी कदम है.
होराइजन यूरोप के साथ एसोसिएशन भारत-EU साइंटिफिक सहयोग की शुरुआत नहीं है. बल्कि, यह दो दशकों से ज़्यादा समय में बने एक इंस्टीट्यूशनल रिश्ते के एक ज़रूरी विस्तार को दिखाता है.
नया एसोसिएशन इन मौजूदा व्यवस्थाओं में एक बड़ा फंडिंग और रिसर्च फ्रेमवर्क जोड़ेगा
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में सेंटर फ़ॉर यूरोपियन स्टडीज़ के प्रोफ़ेसर गुलशन सचदेव ने ETV भारत को बताया कि पिलर II वह है जहां यूरोप के बाहर के देश हिस्सा लेते हैं. उन्होंने बताया कि हालाँकि भारतीय रिसर्चर और रिसर्च संस्थान होराइजन वन के तहत हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन वे EU से डायरेक्ट फंडिंग पाने के लिए एलिजिबल नहीं थे.
सचदेव ने ETV भारत को बताया, "लेकिन अब इससे दो चीज़ें होंगी. एक तो उन्हें EU से डायरेक्ट फ़ंडिंग मिल सकती है. और दूसरी, वे असल में प्रोजेक्ट्स को लीड भी कर सकते हैं. अब तक, प्रोजेक्ट्स को असल में यूरोपियन रिसर्च संस्थान और यूनिवर्सिटी लीड करते थे. आप उनके साथ सिर्फ़ एक पार्टनर हो सकते थे."
हालांकि, अब, सचदेव ने बताया, भारतीय रिसर्च स्कॉलर और रिसर्च संस्थान EU से पार्टनर मांग सकते हैं और फिर EU से डायरेक्ट फ़ंडिंग मांग सकते हैं.
उन्होंने कहा, "और दूसरी बात यह है कि, आप EU सोर्स से भी डायरेक्ट फ़ंडिंग पा सकते हैं." उन्होंने बताया कि 2027 की शुरुआत से, भारत ऑफ़िशियली इस प्रोग्राम का एसोसिएट मेंबर या एसोसिएट पार्टनर बन जाएगा.
सचदेव ने कहा, "तो, भारत के लिए असली चीज़ अगला सात साल का साइकिल होगा, जो 2028 से 2034 तक होगा और मुझे लगता है कि उस साइकिल में बहुत बड़ी फंडिंग होगी क्योंकि वे लगभग 175 बिलियन यूरो की फंडिंग की प्लानिंग कर रहे हैं."
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