Explainer: क्या है हनुक्का फेस्टिवल, जिसके सेलिब्रेशन के दौरान ऑस्ट्रेलिया में हुई फायरिंग? कैसे मनाया जाता है त्योहार

आज के समय में यह धार्मिक आजादी और अंधेरे पर रोशनी की जीत का भी प्रतीक है. अमेरिका जैसे मल्टीकल्चरल समाजों में हनुक्का अक्सर सर्दियों की छुट्टियों के मौसम में खास होता है, जिससे यहूदी परिवारों को दूसरों के साथ अपनी विरासत का जश्न मनाने का मौका मिलता है.

क्या है हनुक्का? माय जुज लर्निंग के वेबसाइट के मुताबिक हनुक्का को 'रोशनी का त्योहार' भी कहा जाता है. यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला यहूदी त्योहारों में से एक है. 2025 में आठ दिन का यह यहूदी त्योहार रविवार 14 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ और सोमवार 22 दिसंबर तक चलेगा. हालांकि हनुक्का की जड़ें पुराने इतिहास से जुड़ी हैं, लेकिन यह यहूदी पहचान, हिम्मत और विश्वास का एक खुशी का त्योहार बन गया है.

घटना को लेकर इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "मैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हनुक्का इवेंट में हुए जानलेवा शूटिंग हमले से हैरान हूं. ये पिछले दो सालों में ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर एंटी-सेमिटिक हिंसा का नतीजा है, जिसमें 'लोबलाइज द इंतिफदा' की एंटी-सेमिटिक और भड़काऊ आवाजें आज सच हो गईं."

हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर रविवार को हुई मास शूटिंग में कई लोग घायल हो गए. घटना को लेकर प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने दुख जातया है. उन्होंने कहा कि बोंडी से जो दृश्य सामने आए हैं. वे चौंकाने वाले और परेशान करने वाले हैं. यह घटना उस समय हुई हुई जब सिडनी में हनुक्का इवेंट चल रहा था.

शुरुआत और इतिहास

हनुक्का की कहानी दूसरी सदी BCE की है, उस समय जब यहूदी लोग सेल्यूसिड साम्राज्य के राज में थे, जो एक हेलेनिस्टिक राज्य था. इलस दौरान राजा एंटिओकस IV ने यहूदियों पर ग्रीक कल्चर और धर्म थोपने की कोशिश की, यहां तक कि यरूशलेम में दूसरे मंदिर को भी अपवित्र किया.

इस बीच यहूदी बागियों का एक छोटा ग्रुप, जिसे मैकाबीज के नाम से जाना जाता था. इसका नेतृत्व जूडा मैकाबी कर रहा था. राजा के खिलाफ यह समूह उठ खड़ा हुआ और मंदिर पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया.

हनुक्का फेस्टिवल (AP)

मंदिर में दोबारा घुसने पर मैकाबीज को बस थोड़ा सा शुद्ध तेल मिला - जो मंदिर के मेनोरा (पवित्र दीपक) को एक दिन तक जलाने के लिए काफी था. चमत्कारिक रूप से, तेल पूरे आठ दिनों तक चला, जिससे उन्हें और तेल तैयार करने के लिए काफी समय मिल गया. यह घटना हनुक्का मनाने की नींव है.

परंपराएं और रीति-रिवाज

मेनोरा जलाना: हनुक्का की हर रात यहूदी परिवार मेनोरा जलाते हैं, जो नौ डालियों वाला कैंडलब्रम होता है. एक डाल, शमाश (हेल्पर कैंडल), का इस्तेमाल बाकी आठ कैंडल जलाने के लिए किया जाता है, जो छुट्टी की हर रात के लिए एक होती है. इस दौरान दुआएं पढ़ी जाती हैं और मेनोरा को आमतौर पर दुनिया के साथ चमत्कार शेयर करने के लिए एक खिड़की में दिखाया जाता है.

हनुक्का फेस्टिवल (AP)

ड्रेडेल गेम: बच्चे अक्सर ड्रेडेल नाम के स्पिनिंग टॉप से ​​खेलते हैं, जिसमें चार हिब्रू अक्षर होते हैं. यह अक्षर नून, गिमेल, हेई, और शीन होते हैं. ये अक्षर 'नेस गाडोल हया शाम' के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसका मतलब है 'वहां एक बड़ा चमत्कार हुआ'."

पारंपरिक खाना: हनुक्का का खाना तेल की थीम से जुड़ा हुआ है. पॉपुलर डिश में लैटकेस (कुरकुरे आलू के पैनकेक) और सुफगानियोट (जेली से भरे डोनट्स) शामिल हैं, दोनों को तेल में तला जाता है. साथ ही बाइबिल की हीरोइन जूडिथ के सम्मान में कभी-कभी डेयरी फूड भी खाए जाते हैं, जिन्होंने यहूदी विरोध में भूमिका निभाई थी.

हनुक्का फेस्टिवल (AP)

गिफ़्ट और गेल्ट: हनुक्का के दौरान खासकर पश्चिम में गिफ्ट देना एक रिवाज बन गया है, अक्सर हर रात एक. हनुक्का गेल्ट (चॉकलेट के सिक्के) बच्चों को दिए जाते हैं, जिन्हें थोड़े पैसे भी मिल सकते हैं.

