एक छोटे से द्वीप के लिए ब्रिटेन को 'आंखें' क्यों दिखा रहा अमेरिका; क्या है चागोस समझौता, ट्रंप इसके खिलाफ क्यों?

भारत ने चागोस समझौते को हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच रणनीतिक सुरक्षा के लिहाज से बड़ी जीत माना है.

क्या है चागोस समझौता, ट्रंप इसके खिलाफ क्यों? (Photo Credit; Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 21, 2026 at 1:57 PM IST

हैदराबाद: अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु हथियारों को लेकर बढ़ता तनाव कभी भी युद्ध का रूप ले सकता है. लेकिन, अमेरिका का ईरान पर हमला हो, इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंद महासागर के एक छोटे से द्वीप के लिए ब्रिटेन को 'आंखें' दिखा दी हैं. दरअसल, ब्रिटेन ने 2025 में चागोस समझौते पर हस्ताक्षर करके चागोस द्वीप समूह मॉरीशस को सौंप दिया है.

समझौते के तहत डिएगो गार्सिया को 99 साल की लीज पर लेने की बात तय हुई है, जहां पर ब्रिटेन-अमेरिका के संयुक्त सैन्य अड्डे हैं. इस समझौते का पहले ट्रंप ने समर्थन किया था. लेकिन, अब इसकी आलोचना कर रहे हैं. यहां तक कि उन्होंने ब्रिटेन के चागोस मॉरिशस को सौंपने और डिएगो गार्सिया को लीज पर लेने के फैसले को मूर्खतापूर्ण तक बता दिया. भारत ने भी चागोस समझौते का समर्थन किया है.

भारत ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत चागोस पर मॉरीशस के दावों का समर्थन किया है. दरअसल, भारत के लिए यह समझौता हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी जीत है. क्योंकि, इससे भारत के पास हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत करने और समुद्री सुरक्षा (Maritime Security) बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर आ गया है. आईए जानते हैं कि ये चागोस समझौता क्या है और ट्रंप इसके खिलाफ क्यों हैं?

चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटेन का 1814 से था कब्जा: चागोस द्वीप समूह 1814 में ब्रिटिश के कब्जे में आए थे. उस समय इनको मॉरीशस के साथ ब्रिटेन को सौंप दिया गया था. ये द्वीप 1965 में मॉरीशस से अलग हो गए. इस समय मॉरीशस भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था. ब्रिटेन ने इस द्वीप समूह को लगभग 30 लाख पाउंड (40 लाख डॉलर) में एक विदेशी क्षेत्र के रूप में खरीदा था. 1968 में मॉरीशस को ब्रिटेन से पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल गई लेकिन, चागोस पर ब्रिटेन का ही राज रहा.

ब्रिटेन अब मॉरीशस को क्यों लौटा रहा चागोस: 1980 के दशक से मॉरीशस चागोस द्वीपों पर अपना दावा करता रहा है. अंतरराष्ट्रीय अदालतों और न्यायाधिकरणों के माध्यम से अपना मामला लड़ता रहा. 2019 में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने फैसला सुनाया कि मॉरीशस के विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया 1968 में स्वतंत्रता दिए जाने के समय कानूनी रूप से पूरी नहीं हुई थी.

इसलिए ब्रिटेन अब जितनी जल्दी हो सके द्वीप समूह पर अपने प्रशासन को समाप्त करे और मॉरिशस को लौटाए. इसके बाद 2025 में हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत, ब्रिटेन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डिएगो गार्सिया बेस को लीज पर लेते हुए मॉरीशस को चागोस लौटाने पर सहमति व्यक्त की.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने समझौते के बाद क्या कहा: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने समझौते के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि उन्होंने मॉरीशस के साथ ये समझौता करने का फैसला क्यों किया. उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन के जल्द फैसला न करने की स्थिति में मॉरीशस कानूनी कार्रवाई करके डिएगो गार्सिया में अपना हस्तक्षेप कर सकता था. डिएगो गार्सिया पर हम दूसरे किसी के दखल का खतरा मोल नहीं ले सकते थे. दरअसल, चीन या कोई अन्य देश यहां पर अपना सैन्य अड्डा बनाने की फिराक में थे.

अमेरिका-ब्रिटेन को चीन से था बड़ा खतरा: विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डिएगो गार्सिया पर ब्रिटेन का अपना अधिकार न छोड़ने के पीछे की बड़ी वजह चीन था. दरअसल, अमेरिका-ब्रिटेन को चीन से यह डर था कि कहीं अगर इन्होंने डिएगो गार्सिया छोड़ दिया तो चीन यहां तुरंत अपना सैन्य अड्डा बना लेगा. इससे हिंद महासागर में अमेरिका-ब्रिटेन की सुरक्षा कमजोर हो जाएगी. क्योंकि, ब्रिटेन और अमेरिका के सैन्य अभियानों के लिए डिएगो गार्सिया का मिलिट्री बेस काफी महत्वपूर्ण है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के पीएम के लिए क्या कहा.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के पीएम के लिए क्या कहा. (Photo Credit; X)

क्या है चागोस समझौता? ब्रिटेन को लीज की कितनी कीमत देनी होगी: समझौते के तहत ब्रिटेन मॉरीशस को चागोस द्वीप समूह सौंप देगा और डिएगो गार्सिया को 99 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर लेगा. समझौते के तहत ब्रिटेन को लीज के लिए करीब 101 मिलियन पाउंड प्रति वर्ष देना होगा. ब्रिटेन पहले 3 साल 165 मिलियन पाउंड प्रति वर्ष का भुगतान करेगा. चौथे से 13वें वर्ष तक प्रति वर्ष 120 मिलियन पाउंड का भुगतान करेगा. फिर भुगतान मुद्रास्फीति के आधार पर होगा.

डिएगो गार्सिया के चारों ओर रहेगा एक बफर जोन: चागोस समझौते के तहत डिएगो गार्सिया को ब्रिटेन 99 साल की लीज पर लेगा. इसे बाद में 40 साल तक और बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा समझौते के मुताबिक डिएगो गार्सिया के चारों तरफ 24 मील का एरिया बफर जोन घोषित रहेगा. जिसमें ब्रिटेन की सहमति के बिना कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा.

कहां है चागोस द्वीप समूह, कितने लोग यहां रहते: चागोस द्वीप समूह आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है. यह द्वीप समूह हिंद महासागर में ब्रिटेन से लगभग 5,799 मील (9,332 किमी) दक्षिण-पूर्व और मॉरीशस से लगभग 1,250 मील उत्तर-पूर्व में स्थित है. चागोस 60 अलग-अलग द्वीपों से मिलकर बना है, जो सात वलय के आकार में विभाजित है. चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में अफ्रीका और इंडोनेशिया के मध्य में स्थित 600 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है. यहां लगभग 4,000 लोग रहते हैं.

डिएगो गार्सिया में है अमेरिका-ब्रिटेन का सैन्य अड्डा: सोवियत सैन्य प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने 1971 में डिएगो गार्सिया में एक बड़ा अड्डा बनाया था. अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण और गुप्त विदेशी संपत्तियों में से एक, डिएगो गार्सिया ने इराक पर दो आक्रमणों को शुरू करने में मदद की. जिसने बमवर्षक विमानों के लिए लैंडिंग स्पॉट का काम किया, जो अमेरिकी प्रत्यर्पण प्रयासों से जुड़ा है.

अमेरिका ने डिएगो गार्सिया से अफगानिस्तान-इराक पर किया था हवाई हमला: हिंद महासागर के मध्य में स्थित होने के कारण डिएगो गार्सिया का उच्च रणनीतिक महत्व का माना जाता है. यह अड्डा मध्य पूर्व, पूर्वी अफ्रीका और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अभियानों को ऑपरेट करने के लिए महत्वपूर्ण है. 9/11 हमलों के बाद अमेरिका के आतंकवाद विरोधी युद्ध के दौरान अफगानिस्तान और इराक में मिशनों को अंजाम देने के लिए सीधे इस द्वीप से विमान भेजे गए थे.

अमेरिका चागोस समझौते की क्या कर रहा आलोचना: अमेरिका ने मई 2025 के समझौते का शुरू में स्वागत किया था. इसे ऐतिहासिक बताते हुए ब्रिटेन और मॉरीशस दोनों की नेतृत्व, दूरदर्शिता और डिएगो गार्सिया को पूरी तरह से चालू रखने की प्रतिबद्धता की सराहना की थी. राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर के साथ अपनी मुलाकात के दौरान इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया था.

लेकिन, हाल ही में ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अपनी कोशिश के लिए सहयोगियों के विरोध का सामना कर रहे ट्रंप ने ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्कटिक में प्रतिद्वंद्वी चीन और रूस को रोकने के लिए आवश्यक बताया है. ट्रंप ने कहा कि यह समझौता पूरी तरह से कमजोरी का प्रतीक है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा, ब्रिटेन का इस महत्वपूर्ण भूमि को छोड़ देना घोर मूर्खता है. यह राष्ट्रीय सुरक्षा के उन कई कारणों में से एक है, जिनके चलते ग्रीनलैंड को हासिल करना आवश्यक है.

चागोस समझौते का भारत पर असर: भारत ने अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत चागोस पर मॉरीशस के दावों का हमेशा समर्थन किया है. चागोस समझौता हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को अपनी पैठ मजबूत करने और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर देता है. इसके बाद भारत ने मॉरीशस के विस्तारित चागोस ईईजेड (EEZ) में उपग्रह टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है.

