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क्या है बियर गैप? जिस पर कब्जे से लंदन तक पहुंच जाएगी रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें

रूस, कनाडा, अमेरिका, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन और फिनलैंड. इनमें से पांच देशों की सीमाएं आर्कटिक महासागर के तट से मिलती हैं. रूस, कनाडा, अमेरिका, डेनमार्क (ग्रीनलैंड के जरिए) और नॉर्वे. रूस ने पिछले कई सालों में अपने आर्कटिक सैन्य ठिकानों को दोबारा खड़ा किया है और अपने 'उत्तरी बेड़े' (Northern Fleet) को मजबूत बनाया है. जबकि दूसरी तरफ नाटो (NATO) के सदस्य देश भी इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को लगातार बढ़ा रहे हैं.

सैंडविक ने इस बात पर जोर दिया कि 'बियर पास', जो बैरेंट्स सागर से नॉर्वेजियन सागर तक जाने का रास्ता देता है, रणनीतिक रूप से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पश्चिम में स्थित 'जीआईयूके गैप' (ग्रीनलैंड-आइसलैंड-यूनाइटेड किंगडम). यह जीआईयूके गैप नॉर्वेजियन सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है.

रूस का 'उत्तरी बेड़ा' जिसमें बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है, रूसी नौसेना की कुल परमाणु हमला क्षमता का लगभग दो-तिहाई हिस्सा संभालता है. यह बेड़ा लगातार उत्तर में नाटो के नियंत्रण वाले समुद्री क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है.

अटलांटिक महासागर तक रूसी नौसेना की पहुंच के लिए 'बियर गैप' बेहद जरूरी है. यही वजह है कि यह इलाका नाटो (NATO) की निगरानी और रक्षा योजनाओं के लिए एक बड़ा संवेदनशील केंद्र (फ्लैशपॉइंट) बन गया है.

बियर गैप, उत्तरी नॉर्वे और स्वालबार्ड द्वीप समूह के बीच का लगभग 650 किलोमीटर (करीब 400 मील) चौड़ा एक समुद्री रास्ता है. रूसी नौसेना के 'उत्तरी बेड़े' (Northern Fleet) की बढ़ती गतिविधियों और चिंताओं को देखते हुए यह इलाका अब नाटो (NATO) के लिए मुख्य ध्यान का केंद्र बन गया है.

वास्तव में, यह विवादित और रणनीतिक जलमार्ग कोई और नहीं बल्कि 'बियर गैप' (Bear Gap) है. रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमताओं और नाटो (NATO) की सुरक्षा चिंताओं ने इस समय 'बियर गैप' को वैश्विक सैन्य रणनीतिकारों के लिए मुख्य केंद्र बिंदु बना दिया है. इस रिपोर्ट में बियर गैप के बारे में विस्तार से जानते हैं...

हाल ही में नॉर्वे के रक्षा मंत्री टोरे ओ. सैंडविक ने एक गंभीर वैश्विक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि रूस आर्कटिक क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत रणनीतिक और संवेदनशील समुद्री रास्ते के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा है. भू-राजनीतिक रूप से यह चिंता इसलिए गंभीर है क्योंकि यदि इस संकुचित समुद्री मार्ग पर रूस का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन सहित कई यूरोपीय देश सीधे तौर पर रूसी मिसाइलों के हमले के दायरे में आ जाएंगे.

आर्कटिक में रणनीतिक चोकपॉइंट्स पर नियंत्रण की जंग

'जीआईयूके गैप' (GIUK gap) ग्रीनलैंड को आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम (UK) से जोड़ता है, जो नॉर्वेजियन सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच एक पुल का काम करता है. वहीं 'बियर गैप' (Bear Gap) स्वालबार्ड, बियर द्वीप और नॉर्वे की मुख्य भूमि के बीच का एक अन्य रणनीतिक चोकपॉइंट है.

नॉर्वे को क्यों डर है कि रूस 'बियर गैप' पर नियंत्रण कर सकता है

नॉर्वे के रक्षा मंत्री टोरे ओ. ने चेतावनी दी है कि यदि रूस 'बियर गैप' पर नियंत्रण हासिल कर लेता है, तो वह वहां ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर सकता है जो लंदन, डेनमार्क और नॉर्वे पर हमला करने में सक्षम हैं. यह बियर गैप मुख्य नॉर्वे और स्वालबार्ड के बीच का 650 किलोमीटर का क्षेत्र है. यह रास्ता रूस के 'उत्तरी बेड़े' (Northern Fleet) के लिए बैरेंट्स सागर से उत्तरी अटलांटिक महासागर तक जाने का एक बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है, और इस पर रूस का कब्जा नाटो (NATO) की आपूर्ति लाइनों को भी खतरे में डाल सकता है.

हालांकि स्वालबार्ड पर नॉर्वे की संप्रभुता है और बियर गैप पर उसका प्रभाव है, लेकिन 1920 की 'स्वालबार्ड संधि' वहां सैन्यीकरण पर रोक लगाती है, जिसके कारण वहां कोई स्थायी सैन्य मौजूदगी नहीं है.

क्या इस गलियारे पर नियंत्रण करने की रूस की कोई योजना है

फिलहाल, इस गलियारे पर रूस का कोई नियंत्रण नहीं है. यह समुद्री रास्ता एक ऐसे व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहां नाटो (NATO) देशों, विशेष रूप से नॉर्वे और अन्य मित्र देशों की मजबूत मौजूदगी है. हालांकि, इस रास्ते से रूस की नजदीकी और सुदूर उत्तर (हाई नॉर्थ) में उसकी बढ़ती सैन्य क्षमताएं लगातार रक्षा योजनाकारों का ध्यान खींच रही हैं. आधुनिक बनाए गए आर्कटिक ठिकानों और उत्तरी समुद्रों में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के दम पर, रूस का 'उत्तरी बेड़ा' (Northern Fleet) मॉस्को (रूस) को इस पूरे आसपास के क्षेत्र में बड़ा प्रभाव देता है.

नॉर्वे के रक्षा मंत्री सैंडविक की दलील

उन्होंने कहा, "हम देख रहे हैं कि रूस किस तरह के हथियार प्रणालियों को विकसित कर रहा है. हम जानते हैं कि अगर वे 'बियर गैप' पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो वे नाटो देशों... लंदन, नॉर्वे और डेनमार्क के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकते हैं." उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, "वे ऐसे हथियार बना रहे हैं, जो हमें यह चेतावनी देते हैं कि हम उन्हें किसी भी कीमत पर 'बियर गैप' पर नियंत्रण हासिल नहीं करने दे सकते."

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब आर्कटिक तेजी से एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र बनता जा रहा है. पिघलती बर्फ के कारण नए समुद्री व्यापारिक रास्ते खुल रहे हैं और तेल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार तक पहुंच आसान हो रही है. इस वजह से रूस, नाटो, चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा इस क्षेत्र को एक बड़े सैन्य और व्यावसायिक अखाड़े में बदल रही है.

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