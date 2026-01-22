EU का ट्रेड वेपन 'बजूका' क्या है? ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकी के बाद चर्चा में आया, जानें अमेरिका पर संभावित प्रभाव
यूरोपीय आयोग के अनुसार, बजूका टूल किसी दूसरे देश की धमकी या दादागिरी को रोकने के लिए बनाया गया है.
हैदराबाद: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने डेनमार्क और दूसरे यूरोपीय देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है, ग्रीनलैंड का समर्थन कर रहे हैं. नए टैरिफ लगाने की ट्रंप की धमकी ने यूरोपीय संघ (EU) को अपने सबसे कड़े ट्रेड टूल, "बजूका" (BAZOOKA) पर विचार करने पर मजबूर कर दिया है. आइए जानते हैं बजूका क्या है:
बजूका क्या है (what is bazooka): यूरोपीय संघ ने 2023 में विदेशी सरकारों के आर्थिक दबाव को रोकने और उसका जवाब देने के लिए एंटी-कोर्शन इंस्ट्रूमेंट (Anti-Coercion Instrument - ACI) बनाया था. यह EU को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार देता है, जब कोई देश व्यापार की धमकियों या प्रतिबंधों के जरिये राजनीतिक या आर्थिक रियायतें देने की कोशिश करता हुआ देखा जाता है. यूरोपीय आयोग (European Commission) के अनुसार, यह टूल सबसे पहले जबरदस्ती को रोकने के लिए बनाया गया है — और बातचीत विफल होने पर ही इसे रोका जाता है.
इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में अर्थशास्त्र (Economics) के प्रोफेसर जो मिशेल ने कहा, "ACI यूरोपीय बाजार में उत्पाद बेचने के लिए अमेरिकी कंपनियों की पहुंच को रोकता है. यह यूरोपीय संघ का सबसे ताकतवर आर्थिक हथियार है."
बजूका नाम क्यों दिया गया: इस इंस्ट्रूमेंट का सृजन तब हुआ जब लिथुआनिया ने चीन पर अपने निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया क्योंकि लिथुआनिया ने 2021 में अपनी धरती पर एक ताइवानी राजनयिक मिशन खोलने की अनुमति दी थी. जब 2021 में प्रस्ताव पेश किया गया था, तो इसे "बजूका" कहा गया था, खासकर मीडिया में - आंशिक रूप से क्योंकि इसे एक शक्तिशाली प्रतिरोधक (Deterrent) के रूप में देखा गया था और आंशिक रूप से "बिग बाजूका" के संकेत के रूप में, एक अभिव्यक्ति जिसका इस्तेमाल 10 साल पहले किया गया था जब लोग यूरो को बचाने के लिए यूरोपीय संघ के हथियार के बारे में बात करते थे.
टैक्स फाउंडेशन में फेडरल टैक्स पॉलिसी की वाइस प्रेसिडेंट एरिका यॉर्क ने कहा कि BAZOOKA का विचार 2023 में अमेरिका जैसे सहयोगी देशों के बजाय चीन जैसे देशों को ध्यान में रखकर अपनाया गया था.
कैसे काम करती है प्रक्रिया
ACI चार स्टेज में होता है: जांच, तय करना, जुड़ना, और जवाब.
सबसे पहले, कोई सदस्य देश या EU, यूरोपीय आयोग से यह जांच करने के लिए कह सकता है कि क्या आर्थिक दबाव डाला जा रहा है. इसके बाद आयोग के पास जांच करने के लिए चार महीने तक का समय होता है. EU के नियमों के तहत, जबरदस्ती को "ऐसी स्थिति के तौर पर बताया गया है, जिसमें कोई तीसरा देश व्यापार या निवेश पर प्रभाव डालने वाले तरीके लागू करके या लागू करने की धमकी देकर यूरोपीय संघ या EU के सदस्य देश पर कोई खास फैसला लेने के लिए दबाव डालता है."
इसके बाद फैसला आता है. अगर आयोग को कोई जबरदस्ती नहीं मिलती है, तो प्रक्रिया खत्म हो जाती है. अगर जबरदस्ती के सबूत मिलते हैं, तो EU उस देश से यह शुरुआती बातचीत रोकने के लिए कहेगा. अगर वह बातचीत विफल हो जाती है, तभी ईयू जवाब देने की तरफ बढ़ता है.
बजूका को कैसे लागू करेगा यूरोप
आयोग का कहना है कि एक बार जवाबी कार्रवाई शुरू होने के बाद, EU अपने बाजार तक पहुंच को रोक सकता है, ट्रेड लिमिट लगा सकता है, या सेवाओं, निवेश, खरीद डील, वित्तीय बाजार, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लक्षित कर सकता है. आयोग ने कहा, "विकल्पों की सूची बहुत बड़ी है" जिसमें उत्पाद, सेवाओं, तकनीक, निर्यात और बहुत कुछ शामिल है. कोई भी एक्शन "आनुपातिक(Proportional)", लक्षित और अस्थायी होना चाहिए — और विवाद सुलझने के बाद उसे हटा लिया जाना चाहिए.
अमेरिका पर संभावित प्रभाव: अमेरिका (USA) यूरोप से बड़ी मात्रा में दवाइयां, मशीनरी, गाड़ियां और हाई-टेक इक्विपमेंट आयात करता है. कोई भी रुकावट कीमतों या सप्लाई चेन पर असर डाल सकती है. सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है.
US और EU के बीच ट्रेड - ट्रांस-अटलांटिक ट्रेड रिलेशनशिप
अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच ट्रेड: EU काउंसिल के डेटा के मुताबिक, 2024 में अमेरिका और EU के बीच ट्रेड लगभग 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो ग्लोबल ट्रेड का लगभग 30% और ग्लोबल GDP का 43% है.
2022 में EU और अमेरिकी कंपनियों के बीच कुल 5.3 ट्रिलियन यूरो का निवेश हुआ.
हर दिन 4.2 बिलियन यूरो से अधिक का सामान और सर्विस अटलांटिक पार करते हैं.
2024 में EU-US के बीच सामान और सर्विसेज के ट्रेड की वैल्यू 1.6 ट्रिलियन यूरो थी.
अमेरिका का EU के साथ सामान के मामले में काफी व्यापार घाटा है. इसका मतलब है कि वह EU से जितना एक्सपोर्ट करता है, उससे अधिक इम्पोर्ट करता है. 2024 में, EU ने अमेरिका को 531.6 बिलियन यूरो ($603bn) का सामान एक्सपोर्ट किया और 333 बिलियन यूरो ($377.8bn) के प्रोडक्ट इम्पोर्ट किए, जिससे EU का ट्रेड सरप्लस लगभग 200 बिलियन यूरो ($227bn) हो गया.
क्या बजूका को पहले लागू किया गया?: पिछली बार EU ने अमेरिका के खिलाफ अपने हथियार का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था — जब ट्रंप ने 2025 में यूरोपीय संघ पर एकतरफा टैक्स लगाया था.
