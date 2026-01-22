ETV Bharat / international

EU का ट्रेड वेपन 'बजूका' क्या है? ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकी के बाद चर्चा में आया, जानें अमेरिका पर संभावित प्रभाव

हैदराबाद: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने डेनमार्क और दूसरे यूरोपीय देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है, ग्रीनलैंड का समर्थन कर रहे हैं. नए टैरिफ लगाने की ट्रंप की धमकी ने यूरोपीय संघ (EU) को अपने सबसे कड़े ट्रेड टूल, "बजूका" (BAZOOKA) पर विचार करने पर मजबूर कर दिया है. आइए जानते हैं बजूका क्या है:

बजूका क्या है (what is bazooka): यूरोपीय संघ ने 2023 में विदेशी सरकारों के आर्थिक दबाव को रोकने और उसका जवाब देने के लिए एंटी-कोर्शन इंस्ट्रूमेंट (Anti-Coercion Instrument - ACI) बनाया था. यह EU को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार देता है, जब कोई देश व्यापार की धमकियों या प्रतिबंधों के जरिये राजनीतिक या आर्थिक रियायतें देने की कोशिश करता हुआ देखा जाता है. यूरोपीय आयोग (European Commission) के अनुसार, यह टूल सबसे पहले जबरदस्ती को रोकने के लिए बनाया गया है — और बातचीत विफल होने पर ही इसे रोका जाता है.

इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में अर्थशास्त्र (Economics) के प्रोफेसर जो मिशेल ने कहा, "ACI यूरोपीय बाजार में उत्पाद बेचने के लिए अमेरिकी कंपनियों की पहुंच को रोकता है. यह यूरोपीय संघ का सबसे ताकतवर आर्थिक हथियार है."

बजूका नाम क्यों दिया गया: इस इंस्ट्रूमेंट का सृजन तब हुआ जब लिथुआनिया ने चीन पर अपने निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया क्योंकि लिथुआनिया ने 2021 में अपनी धरती पर एक ताइवानी राजनयिक मिशन खोलने की अनुमति दी थी. जब 2021 में प्रस्ताव पेश किया गया था, तो इसे "बजूका" कहा गया था, खासकर मीडिया में - आंशिक रूप से क्योंकि इसे एक शक्तिशाली प्रतिरोधक (Deterrent) के रूप में देखा गया था और आंशिक रूप से "बिग बाजूका" के संकेत के रूप में, एक अभिव्यक्ति जिसका इस्तेमाल 10 साल पहले किया गया था जब लोग यूरो को बचाने के लिए यूरोपीय संघ के हथियार के बारे में बात करते थे.

टैक्स फाउंडेशन में फेडरल टैक्स पॉलिसी की वाइस प्रेसिडेंट एरिका यॉर्क ने कहा कि BAZOOKA का विचार 2023 में अमेरिका जैसे सहयोगी देशों के बजाय चीन जैसे देशों को ध्यान में रखकर अपनाया गया था.

कैसे काम करती है प्रक्रिया

ACI चार स्टेज में होता है: जांच, तय करना, जुड़ना, और जवाब.

सबसे पहले, कोई सदस्य देश या EU, यूरोपीय आयोग से यह जांच करने के लिए कह सकता है कि क्या आर्थिक दबाव डाला जा रहा है. इसके बाद आयोग के पास जांच करने के लिए चार महीने तक का समय होता है. EU के नियमों के तहत, जबरदस्ती को "ऐसी स्थिति के तौर पर बताया गया है, जिसमें कोई तीसरा देश व्यापार या निवेश पर प्रभाव डालने वाले तरीके लागू करके या लागू करने की धमकी देकर यूरोपीय संघ या EU के सदस्य देश पर कोई खास फैसला लेने के लिए दबाव डालता है."

इसके बाद फैसला आता है. अगर आयोग को कोई जबरदस्ती नहीं मिलती है, तो प्रक्रिया खत्म हो जाती है. अगर जबरदस्ती के सबूत मिलते हैं, तो EU उस देश से यह शुरुआती बातचीत रोकने के लिए कहेगा. अगर वह बातचीत विफल हो जाती है, तभी ईयू जवाब देने की तरफ बढ़ता है.

बजूका को कैसे लागू करेगा यूरोप

आयोग का कहना है कि एक बार जवाबी कार्रवाई शुरू होने के बाद, EU अपने बाजार तक पहुंच को रोक सकता है, ट्रेड लिमिट लगा सकता है, या सेवाओं, निवेश, खरीद डील, वित्तीय बाजार, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लक्षित कर सकता है. आयोग ने कहा, "विकल्पों की सूची बहुत बड़ी है" जिसमें उत्पाद, सेवाओं, तकनीक, निर्यात और बहुत कुछ शामिल है. कोई भी एक्शन "आनुपातिक(Proportional)", लक्षित और अस्थायी होना चाहिए — और विवाद सुलझने के बाद उसे हटा लिया जाना चाहिए.