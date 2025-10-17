ETV Bharat / international

Explainer: फितना-अल-ख्वारिज क्या है और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल आतंकवादी समूह TTP के लिए क्यों करता है?

अगस्त 2024 में पाकिस्तान सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर कहा था कि टीटीपी को फित्ना-अल-ख्वारिज कहा जाएगा.

TTP
फितना-अल-खवारिज क्या है (ETV Bharat Graphics)
इस्लामाबाद: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी हिंसा की वर्तमान लहर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को लेकर है, जिसे पाकिस्तान अपने पड़ोसी पर पनाह देने का आरोप लगाता है. बता दें कि पाकिस्तान सरकार टीटीपी को फित्ना-अल-ख्वारिज कहती है.

गौरतलब है कि 2007 में गठित टीटीपी पाकिस्तान के अंदर कई घातक हमलों के पीछे रहा है. अगस्त 2024 में पाकिस्तान सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर कहा था कि टीटीपी को फित्ना-अल-ख्वारिज कहा जाएगा.

'फितना अल-ख्वारिज' का अर्थ
यह शब्द दो अरबी शब्दों से मिलकर बना है. पहला 'फित्ना' यह किसी 'धर्मी शासक' के विरुद्ध अराजकता या अशांति को दर्शाता है. दूसरा ख्वारिज जिसे खारिजाइट भी कहते हैं. इसका का अर्थ है 'छोड़ना' या 'बाहर निकलना' होता है. संदर्भ में देखें तो, कुछ समूह और व्यक्ति ऐसे हैं जो सर्वसम्मति से बनाए गए नियमों का पालन करने से इनकार करते हैं. वे या तो बड़े समूह को छोड़ देते हैं या अपने भिन्न विचारों के कारण समुदाय द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं. ऐसे लोगों या समूहों को फितना अल-ख्वारिज कहा जाता है.

TTP
'फितना अल-ख्वारिज' का अर्थ (ETV Bharat Graphics)

चौथे खलीफ़ा, अली इब्न अबी तालिब के समय में उनके कट्टर समर्थकों का एक समूह मुआविया इब्न अबी सूफियान के साथ मध्यस्थता के मुद्दे पर उनसे असहमत था. मुआविया तत्कालीन सीरिया के शक्तिशाली गवर्नर थे और उन्होंने अली के पूर्ववर्ती तीसरे खलीफा उस्मान इब्न अफ्फान की हत्या के अनसुलझे मामले के कारण अली की खिलाफत का विरोध किया था.

TTP
तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (AFP)

मुआविया ने अली पर उस्मान की हत्या के मामले में न्याय न देने का आरोप लगाया. इस मतभेद के कारण 657 ई. में सिफिन की लड़ाई हुई. यह लड़ाई अनिर्णीत रही और मध्यस्थता के माध्यम से समाप्त हुई. इस प्रकार एक ऐसा समूह उभरा, जिसने मध्यस्थता को मुसलमानों के बीच रक्तपात को समाप्त करने के लिए अली की राजनीतिक व्यावहारिकता के बजाय कमजोरी का संकेत माना.

TTP
तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (AFP)

यह समूह खवारिज के नाम से जाना गया. ये लोग चाहते थे कि अली लड़ते रहें और उस मामले के खिलाफ किसी भी मानवीय समझौते से बचें जिसे वे ईश्वरीय इच्छा से तय किया जाना मानते थे.

वे अली के खेमे से अलग हो गए और उनके फैसले का पुरजोर विरोध करते रहे. हजरत अली के प्रति उनके असंतोष और उनकी खिलाफत के अधीन लोगों पर उनके नियमित हमलों के कारण 658 ई. में नहरवान (आधुनिक बगदाद के पास) की लड़ाई हुई.

TTP
तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (AFP)

अली ने अपने पूर्व समर्थकों (खवारिज) को हरा दिया और सुलह का प्रस्ताव रखा, जिसे ठुकरा दिया गया. अंततः 661 ई. में एक खवारिज ने अली की हत्या कर दी. अली के हत्यारे, अब्देल रहमान इब्न मुलजम ने इराक के कुफा स्थित महान मस्जिद में भोर की नमाज के दौरान उन पर हमला किया था.

खवारिज की विचारधारा
खवारिज कट्टर धार्मिक निरंकुशता में विश्वास करते हैं. हालांकि समतावादी नेतृत्व पर उनके विचारों के लिए उन्हें कई प्रशंसक मिलते हैं, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास है कि कोई भी मुसलमान जो कोई बड़ा पाप करता है, वह धर्मत्यागी बन जाता है.

TTP
तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (AFP)

अल कायदा और आईएसआईएस से जुड़े कई उग्रवादी जिहादी समूहों को इस्लामी विद्वानों ने खवारिज करार दिया है. हालांकि, खवारिज खुद को सबसे पवित्र आस्तिक मानते हैं, लेकिन उनकी प्रथाओं और कठोर विचारधारा को विभिन्न संप्रदायों के अधिकांश मुख्यधारा के मौलवियों का बहुत कम समर्थन मिला है.

पाकिस्तान TTP के लिए इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा है?
टीटीपी खुद को पश्तून जातीय समूहों, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए 'अत्याचारों' के खिलाफ 'रक्षात्मक जिहाद' में शामिल एक समूह के रूप में पेश करता है. वे 'पाकिस्तान को अमेरिकी गुलामी से मुक्त कराने' का भी संकल्प लेते हैं. टीटीपी के लड़ाकों ने वर्षों से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है और कई सैनिकों को मार डाला है.

TTP
पाकिस्तान TTP के लिए इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? (ETV Bharat Graphics)

इसलिए, टीटीपी के जिहाद के आह्वान - आजादी, इस्लाम की सख्त देवबंदी समझ पर आधारित शरिया व्यवस्था को लागू करना और सामाजिक-आर्थिक अन्याय का विरोध - के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई के रूप में पाकिस्तानी सेना ने इस उग्रवादी समूह को फितना अल-ख़्वारिज नाम दिया है.

पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से जानती है कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी सशस्त्र संघर्ष को जीतने के लिए उसे जनता का समर्थन हासिल करना होगा. वहां की स्थानीय आबादी राज्य द्वारा अपने साथ किए जा रहे व्यवहार से खुश नहीं है और इसलिए वह ऐसे किसी भी 'तहरीक' (आंदोलन) का समर्थन करती है जो उनके अधिकारों के लिए लड़ने का दावा करता है. इसलिए, टीटीपी के रक्षक वाले बयान का जवाब देने के लिए सेना ने उसे धार्मिक रूप से भटका हुआ कहना शुरू कर दिया है. सेना को उम्मीद है कि यह लेबल इस आतंकवादी समूह की इस्लामी वैधताको चुनौती देने में कारगर साबित होगा.

यह भी पढ़ें- पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

