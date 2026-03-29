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क्लस्टर बम में ऐसा क्या है खास जो इजराइल की हवाई सुरक्षा को भेद दिया ? जानें सबकुछ

क्लस्टर बम रॉकेट, मिसाइल या तोप के गोले की मदद से बड़ी संख्या में छोटे बमों को एक खास क्षेत्र में टारगेट किया जाता है.

WHAT ARE CLUSTER MUNITIONS
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 29, 2026 at 2:24 PM IST

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हैदराबाद: क्लस्टर बम इस वक्त चर्चा में है. ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इजराइल पर क्लस्टर बम से अटैक किया. इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम रहा जिससे अजोर शहर में तबाही देखने को मिला.

ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान अब इजराइल के साथ पिछले संघर्षों की तुलना में अपनी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को 'कार्गो वॉरहेड' से लैस कर रहा है जो 'छोटे क्लस्टर बम' ले जाने में सक्षम हैं.

एक इजराइली मिलिट्री अधिकारी ने कहा कि इस युद्ध के दौरान इजराइल पर दागी गई लगभग आधी बैलिस्टिक मिसाइलें क्लस्टर हथियारों से लैस थी. एक सिंगल एक्सप्लोसिव पेलोड के बजाय, एक क्लस्टर वॉरहेड कई 'बम' फैलाता है और इसमें पारंपरिक वॉरहेड की तुलना में कहीं ज्यादा नुकसान और तबाही मचाने की क्षमता होती है. इजराइली डिफेंस कंपनियों के लिए कंसल्ट करने वाले मिसाइल एक्सपर्ट ताल इनबार के अनुसार यह एक्टिव मिसाइल डिफेंस को बायपास करने का एक तरीका है.

डिलीवरी सिस्टम के बारे में

क्लस्टर सिस्टम का इस्तेमाल उन किसी भी मिसाइल के साथ किया जा सकता है जिन्हें भारी पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया हो जैसे कि बैलिस्टिक और लंबी दूरी की मिसाइलें. मिसाइल के अगले हिस्से में विस्फोटकों का एक बड़ा बैरल होने के बजाय, एक ऐसा सिस्टम होता है जो कई छोटे-छोटे बमों को अपने अंदर रखता है.

जब मिसाइल अपने टारगेट के करीब पहुँचती है तो उसका बाहरी आवरण खुल जाता है वह अलग हो जाता है. मिसाइल घूमने लगती है और फिर वे छोटे बम अंतरिक्ष में छूटकर जमीन पर गिरते हैं. मिसाइल के प्रकार के आधार पर ईरानी क्लस्टर वॉरहेड में 20 से 30 या 70 से 80 छोटे बम हो सकते हैं.

ब्रसेल्स स्थित सैन्य और राजनीतिक विश्लेषक एलिजा मैग्नियर का आकलन

ये छोटे बम तोप के गोलों, रॉकेटों, मिसाइलों या हवाई जहाज से गिराए जाने वाले बमों में हो सकते हैं. इन्हें 'क्षेत्र-प्रभाव वाले हथियार' के तौर पर डिजाइन किया गया है. इनका मकसद ऐसे लक्ष्यों को पूरी तरह से घेर लेना या उन पर भारी हमला करना होता है जैसे कि बिखरी हुई पैदल सेना, हल्के बख्तरबंद वाहन, हवाई सुरक्षा ठिकाने या जमीन पर खड़े विमान. इस तरह के वॉरहेड्स का हालिया इस्तेमाल इसलिए भी खास है, क्योंकि यह एक अकेली बैलिस्टिक मिसाइल को एक ऐसे व्यापक और बहु-स्तरीय हवाई सुरक्षा प्रणालियों के खिलाफ बचाव करने में बेहद मुश्किल खतरे में बदल देता है.

कैसे काम करता है क्लस्टर बम

छोटे बमों से भरा एक डिब्बा विमान से गिराया जाता है या तोपखाने से दागा जाता है. यह डिब्बा हवा में ही खुल जाता है जिससे सैकड़ों छोटे बम बाहर निकल आते हैं. ये छोटे बम चारों ओर फैल जाते हैं. जब तक वे जमीन तक पहुँचते हैं तब तक वे कई मील के दायरे में फैल चुके होते हैं.

कितने देश क्लस्टर बम बनाते और भंडारण करते हैं

यह ज्ञात है कि 34 देशों ने 210 से अधिक विभिन्न प्रकार के क्लस्टर बम बनाते है. इनमें प्रोजेक्टाइल, बम, रॉकेट, मिसाइल और डिस्पेंसर शामिल हैं.

क्लस्टर बम इतने जानलेवा क्यों हैं?

मैग्नियर ने कहा, 'क्लस्टर बम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और इसका एक असली 'मनोवैज्ञानिक असर' भी होता है. एक अकेला क्लस्टर मिसाइल कई जगहों पर असर डाल सकता है जिससे मलबा फैल जाता है. बिना फटे छोटे बम रह जाते हैं, आम लोगों में दहशत फैल जाती है.

बम-निवारण टीमों, आपातकालीन सेवाओं और बुनियादी ढाँचे की मरम्मत करने वालों पर भारी दबाव पड़ता है. जिन हालात में संसाधन सीमित होते हैं या लड़ाई लंबे समय तक चलती है, वहां यह 'फोर्स मल्टीप्लायर' के तौर पर काम करता है. इससे कम मिसाइलें दागकर भी लगातार दबाव बनाए रखना मुमकिन हो जाता है.'

चूँकि ये छोटे बम एक बड़े इलाके में गिरते हैं इसलिए ये उन लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं जो लड़ाई में शामिल नहीं हैं. इसके अलावा इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस के अनुसार इन गोला-बारूद में से लगभग 10 से 40फीसदी तक काम नहीं करते.

क्लस्टर हथियारों से गिराए गए सभी छोटे बम जमीन पर गिरते ही नहीं फटते. जो बम नहीं फटते जिन्हें 'डड्स' (duds) कहा जाता है वे सालों तक जमीन में दबे रह सकते हैं. इससे आम नागरिकों और खासकर बच्चों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाता है. ये न फटे हुए गोला-बारूद, आम नागरिकों की किसी भी गतिविधि के कारण, सालों या यहाँ तक कि दशकों बाद भी फट सकते हैं.

संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि 2023 में क्लस्टर गोला-बारूद से होने वाली वैश्विक मौतों में 93 प्रतिशत आम नागरिक थे. यह जानकारी उसने एक अंतरराष्ट्रीय नागरिक समाज समूह 'क्लस्टर मुनिशन कोएलिशन' की रिपोर्ट 'क्लस्टर मुनिशन मॉनिटर 2024' के हवाले से दी.

क्लस्टर बम पर किसने प्रतिबंध लगाया है?

क्लस्टर बमों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन 111 देश जिनमें ज़्यादातर यूरोपीय देश और नाटो (NATO) सदस्य शामिल हैं 2008 के 'क्लस्टर बम कन्वेंशन' के पक्षकार हैं जो इनके इस्तेमाल पर रोक लगाता है. 2008 का 'क्लस्टर बम कन्वेंशन' 2010 में लागू हुआ था. यह क्लस्टर बमों के इस्तेमाल, उत्पादन, हस्तांतरण और भंडारण पर रोक लगाता है. 'क्लस्टर बम कोएलिशन' के अनुसार 2008 में इस कन्वेंशन को अपनाने के बाद से दुनिया भर में मौजूद क्लस्टर बमों के भंडार का 99फीसदी हिस्सा नष्ट किया जा चुका है.

युद्धों और संघर्षों में क्लस्टर बम का पहले का इस्तेमाल

इन हथियारों का पहली बार इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था और उसके बाद के सालों में कम से कम 15 देशों ने इनका इस्तेमाल किया. इनमें इरिट्रिया, इथियोपिया, फ्रांस, इजराइल, मोरक्को, नीदरलैंड, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका शामिल हैं.

अमेरिका ने 1964 और 1973 के बीच लाओस में अनुमानित 260 मिलियन क्लस्टर बम गिराए थे. अब तक 400,000 से भी कम या 0.47फीसदी को हटाया जा सका है और कम से कम 11,000 लोग मारे गए हैं.

1980 के दशक में रूस की सेना ने अफगानिस्तान पर अपने 10 साल के हमले के दौरान क्लस्टर बमों का भारी इस्तेमाल किया था. दशकों तक चले युद्ध के परिणामस्वरूप अफगानिस्तान का ग्रामीण इलाका आज भी दुनिया के उन देशों में से एक है जहां सबसे ज्यादा बारूदी सुरंगें बिछी.

एचआरडब्लूय के अनुसार अमेरिका ने शुरू में 2001 में शुरू हुए अफगानिस्तान पर हमले के दौरान क्लस्टर बमों को अपने हथियारों के जखीरे का एक अहम हिस्सा माना था. इस समूह का अनुमान है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने संघर्ष के पहले तीन सालों के दौरान अफगानिस्तान में 1500 से ज्यादा क्लस्टर बम गिराए थे.

गठबंधन का कहना है कि अमेरिका ने आखिरी बार 2003 से 2006 तक इराक में इन हथियारों का इस्तेमाल किया था. अमेरिका सेंट्रल कमांड के 2017 के एक बयान के अनुसार अमेरिकी सेनाओं ने 2016 में इन हथियारों को धीरे-धीरे हटाना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनसे आम नागरिकों को खतरा था.

हिजबुल्लाह के साथ 2006 में चले एक महीने के युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल पर लेबनान में 4 मिलियन तक क्लस्टर बम दागने का आरोप लगाया था. इसके परिणामस्वरूप ऐसे विस्फोटक बच गए जो आज भी लेबनान के आम नागरिकों के लिए खतरा बने हुए हैं.

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2017 में सीरिया के बाद यमन क्लस्टर बम के मामले में दूसरा सबसे खतरनाक देश था. ये विस्फोटक गिरने के काफी समय बाद भी बच्चे मारे जाते रहे या अपंग होते रहे, जिससे हताहतों की सही संख्या का पता लगाना मुश्किल हो गया.

जून 2025: इजराइल और ईरान के बीच 12-दिवसीय युद्ध

खबरों के अनुसार जून में इजराइल के साथ हुए 12-दिवसीय युद्ध में ईरान ने भी क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था. वहीं, अतीत में इजराइल पर भी ऐसे बमों के इस्तेमाल के आरोप लग चुके हैं.

क्लस्टर बम को कैसे रोकें

क्लस्टर बम से लैस बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए उसे पेलोड खुलने और अपने छोटे बम छोड़ने से पहले ही उसे रोकना जरूरी है. उड़ान के दौरान बीच में पेलोड खुलने के बाद मिसाइल हमले के एक बिंदु से कई बिंदुओं में बदल जाती है जिससे उसे रोकना मुश्किल हो जाता है.

इजराइल द्वारा क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का इतिहास

इजराइली सेना ने दशकों से लेबनान के आबादी वाले इलाकों में बार-बार गैर-कानूनी तरीके से क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है, जिसमें 1978 के हमले और घुसपैठ भी शामिल है.

1970 और 1980 के दशक में लेबनान में इजराइल द्वारा इन बमों का इस्तेमाल अमेरिकी कानून का उल्लंघन था, जिसके चलते राष्ट्रपति जिमी कार्टर और राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इजराइल को क्लस्टर बमों की सप्लाई रोक दी थी. इजराइली सेना ने दशकों से लेबनान के आबादी वाले इलाकों में बार-बार गैर-कानूनी तरीके से क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है. इसमें 1978, 1982, 2006 और 2025 के हमले और घुसपैठ भी शामिल है.

2006 में इजराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान में करीब एक महीने में लाखों क्लस्टर बम गिराए. इनमें से ज़्यादातर बम युद्ध के आखिरी तीन दिनों में गिराए गए थे जबकि इजराइल को पता था कि जल्द ही युद्धविराम होने वाला है. ह्यूमन राइट वॉच के अनुसार इजराइल ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल इस तरह से किया कि उसने सैन्य लक्ष्यों और आम नागरिकों के बीच कोई फर्क नहीं किया.

लगभग दस लाख ऐसे बम जो जमीन पर गिरने पर नहीं फटे वे दक्षिणी लेबनान के शहरों और कस्बों में फैल गए. इससे अगले कुछ सालों में 400 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो गई. 2008 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2006 में लेबनान में इजराइल द्वारा क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें यह बात कही गई थी.

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