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क्लस्टर बम में ऐसा क्या है खास जो इजराइल की हवाई सुरक्षा को भेद दिया ? जानें सबकुछ

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

हैदराबाद: क्लस्टर बम इस वक्त चर्चा में है. ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इजराइल पर क्लस्टर बम से अटैक किया. इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम रहा जिससे अजोर शहर में तबाही देखने को मिला. ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान अब इजराइल के साथ पिछले संघर्षों की तुलना में अपनी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को 'कार्गो वॉरहेड' से लैस कर रहा है जो 'छोटे क्लस्टर बम' ले जाने में सक्षम हैं. एक इजराइली मिलिट्री अधिकारी ने कहा कि इस युद्ध के दौरान इजराइल पर दागी गई लगभग आधी बैलिस्टिक मिसाइलें क्लस्टर हथियारों से लैस थी. एक सिंगल एक्सप्लोसिव पेलोड के बजाय, एक क्लस्टर वॉरहेड कई 'बम' फैलाता है और इसमें पारंपरिक वॉरहेड की तुलना में कहीं ज्यादा नुकसान और तबाही मचाने की क्षमता होती है. इजराइली डिफेंस कंपनियों के लिए कंसल्ट करने वाले मिसाइल एक्सपर्ट ताल इनबार के अनुसार यह एक्टिव मिसाइल डिफेंस को बायपास करने का एक तरीका है. डिलीवरी सिस्टम के बारे में क्लस्टर सिस्टम का इस्तेमाल उन किसी भी मिसाइल के साथ किया जा सकता है जिन्हें भारी पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया हो जैसे कि बैलिस्टिक और लंबी दूरी की मिसाइलें. मिसाइल के अगले हिस्से में विस्फोटकों का एक बड़ा बैरल होने के बजाय, एक ऐसा सिस्टम होता है जो कई छोटे-छोटे बमों को अपने अंदर रखता है. जब मिसाइल अपने टारगेट के करीब पहुँचती है तो उसका बाहरी आवरण खुल जाता है वह अलग हो जाता है. मिसाइल घूमने लगती है और फिर वे छोटे बम अंतरिक्ष में छूटकर जमीन पर गिरते हैं. मिसाइल के प्रकार के आधार पर ईरानी क्लस्टर वॉरहेड में 20 से 30 या 70 से 80 छोटे बम हो सकते हैं. ब्रसेल्स स्थित सैन्य और राजनीतिक विश्लेषक एलिजा मैग्नियर का आकलन ये छोटे बम तोप के गोलों, रॉकेटों, मिसाइलों या हवाई जहाज से गिराए जाने वाले बमों में हो सकते हैं. इन्हें 'क्षेत्र-प्रभाव वाले हथियार' के तौर पर डिजाइन किया गया है. इनका मकसद ऐसे लक्ष्यों को पूरी तरह से घेर लेना या उन पर भारी हमला करना होता है जैसे कि बिखरी हुई पैदल सेना, हल्के बख्तरबंद वाहन, हवाई सुरक्षा ठिकाने या जमीन पर खड़े विमान. इस तरह के वॉरहेड्स का हालिया इस्तेमाल इसलिए भी खास है, क्योंकि यह एक अकेली बैलिस्टिक मिसाइल को एक ऐसे व्यापक और बहु-स्तरीय हवाई सुरक्षा प्रणालियों के खिलाफ बचाव करने में बेहद मुश्किल खतरे में बदल देता है. कैसे काम करता है क्लस्टर बम छोटे बमों से भरा एक डिब्बा विमान से गिराया जाता है या तोपखाने से दागा जाता है. यह डिब्बा हवा में ही खुल जाता है जिससे सैकड़ों छोटे बम बाहर निकल आते हैं. ये छोटे बम चारों ओर फैल जाते हैं. जब तक वे जमीन तक पहुँचते हैं तब तक वे कई मील के दायरे में फैल चुके होते हैं. कितने देश क्लस्टर बम बनाते और भंडारण करते हैं यह ज्ञात है कि 34 देशों ने 210 से अधिक विभिन्न प्रकार के क्लस्टर बम बनाते है. इनमें प्रोजेक्टाइल, बम, रॉकेट, मिसाइल और डिस्पेंसर शामिल हैं. क्लस्टर बम इतने जानलेवा क्यों हैं? मैग्नियर ने कहा, 'क्लस्टर बम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और इसका एक असली 'मनोवैज्ञानिक असर' भी होता है. एक अकेला क्लस्टर मिसाइल कई जगहों पर असर डाल सकता है जिससे मलबा फैल जाता है. बिना फटे छोटे बम रह जाते हैं, आम लोगों में दहशत फैल जाती है. बम-निवारण टीमों, आपातकालीन सेवाओं और बुनियादी ढाँचे की मरम्मत करने वालों पर भारी दबाव पड़ता है. जिन हालात में संसाधन सीमित होते हैं या लड़ाई लंबे समय तक चलती है, वहां यह 'फोर्स मल्टीप्लायर' के तौर पर काम करता है. इससे कम मिसाइलें दागकर भी लगातार दबाव बनाए रखना मुमकिन हो जाता है.' चूँकि ये छोटे बम एक बड़े इलाके में गिरते हैं इसलिए ये उन लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं जो लड़ाई में शामिल नहीं हैं. इसके अलावा इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस के अनुसार इन गोला-बारूद में से लगभग 10 से 40फीसदी तक काम नहीं करते. क्लस्टर हथियारों से गिराए गए सभी छोटे बम जमीन पर गिरते ही नहीं फटते. जो बम नहीं फटते जिन्हें 'डड्स' (duds) कहा जाता है वे सालों तक जमीन में दबे रह सकते हैं. इससे आम नागरिकों और खासकर बच्चों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाता है. ये न फटे हुए गोला-बारूद, आम नागरिकों की किसी भी गतिविधि के कारण, सालों या यहाँ तक कि दशकों बाद भी फट सकते हैं. संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि 2023 में क्लस्टर गोला-बारूद से होने वाली वैश्विक मौतों में 93 प्रतिशत आम नागरिक थे. यह जानकारी उसने एक अंतरराष्ट्रीय नागरिक समाज समूह 'क्लस्टर मुनिशन कोएलिशन' की रिपोर्ट 'क्लस्टर मुनिशन मॉनिटर 2024' के हवाले से दी. क्लस्टर बम पर किसने प्रतिबंध लगाया है?