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पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा, ट्रंप अचानक वीकेंड छोड़ व्हाइट हाउस लौटे, अलर्ट जारी

अमेरिका ने अपने नागरिकों से इराक, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब, ईरान, कतर, लेबनान, कुवैत और जॉर्डन में सावधानी बरतने को कहा है.

West Asia tensions soar
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
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By ANI

Published : September 20, 2026 at 2:49 PM IST

4 Min Read
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वॉशिंगटन: पश्चिम एशिया में नाजुक हालात फिर से गरमा गए हैं और इस इलाके से गतिविधि बढ़ने की खबरें आ रही है. खतरे के बढ़ने का पहला इशारा तब मिला जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैंप डेविड में रात भर रुकने के बाद शनिवार शाम (लोकल टाइम) वीकेंड छोड़कर व्हाइट हाउस लौटे.

यह ईरान के उस बयान के जवाब में आया है जिसमें उसने चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत शुरू करने के लिए वॉशिंगटन के सामने सात शर्तें रखी और चेतावनी दी थी कि अगर उसकी मांगें खारिज कर दी गई तो वह 'निर्णायक युद्ध' के लिए तैयार है.

ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रेजाई ने अल जजीरा को बताया, 'हम मीडिएटर कतर के संपर्क में हैं, जिसने जंग खत्म करने के मकसद से वॉशिंगटन को हमारी शर्तें बता दी है. हम प्रेसिडेंट ट्रंप के जवाब का इंतजार कर रहे हैं. हमारी शर्तें हैं कि सभी मोर्चों पर जंग खत्म हो, हमारे रुके हुए फंड रिलीज हों और नौसेना नाकेबंदी खत्म हो. इन शर्तों को मानना ​​वॉशिंगटन के फ़ायदे में है.

ट्रंप की धमकियों से कोई नतीजा नहीं निकलेगा. हम एक बड़ी जंग के लिए तैयार हैं.' इसके बाद पश्चिम एशिया में अमेरिका डिप्लोमैटिक मिशन में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया. अमेरिका ने अपने नागरिकों से इराक, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब, ईरान, कतर, लेबनान, कुवैत और जॉर्डन में सावधानी बरतने को कहा है. ईरान के सपोर्ट वाले हूतियों ने सऊदी अरब के सिविलियन समेत एयरपोर्ट को निशाना बनाया.

इस मिलिट्री लड़ाई के तेजी से बढ़ने का खतरा है. इस इलाके में आने-जाने वाले अमेरिकियों को एयरपोर्ट और एयरलाइन ऑपरेशन की जानकारी पर नजर रखनी चाहिए. मिडिल ईस्ट के बाहर और अमेरिकी डिप्लोमैटिक जगहों को टारगेट किया गया.

अलर्ट में कहा गया, 'ईरान और ईरान को सपोर्ट करने वाले ग्रुप विदेशों में या दुनिया भर में अमेरिका और उसके नागरिकों से जुड़ी जगहों पर अमेरिका के दूसरे हितों को टारगेट कर सकते हैं, जिसमें अमेरिका के बिजनेस और दूसरे संस्था शामिल हैं.'

इस बीच रशिया टुडे ने बताया कि एक अमेरिकी बॉम्बर ब्रिटेन के एक एयर बेस से वेस्ट एशिया के लिए निकला है. ईरान के प्रेस टीवी ने कहा कि नॉर्थ-ईस्ट सीरिया के अल-हसाका में खरब अल-जीर बेस के पास एयर डिफेंस एक्टिविटी की खबर मिली है.

पश्चिम एशिया में टेंशन तब बढ़ गया जब सऊदी अरब ने कहा कि ईरान के सपोर्ट वाले हूती बागियों ने रियाद पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की कोशिश की लेकिन उनकी सेना ने उन्हें हमला करने से पहले ही रोक लिया. हूती का कहना है कि उन्होंने संवेदनशील जगहों को टारगेट किया, लेकिन उन्होंने अपने टारगेट नहीं बताए.

सऊदी क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान ने चेतावनी दी, 'अगर हमें यमन के मासूम लोगों का डर न होता, तो हम एक हफ्ते में उस पर जीत हासिल कर लेते और हूतियों को खत्म कर देते.' यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली के लिए दुनिया के नेताओं के इकट्ठा होने पर वेस्ट एशिया में लड़ाई पर फोकस रहने की उम्मीद है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले इशारा किया था कि ईरान, अमेरिका के साथ डील करना चाहता है, साथ ही वह तेहरान के खिलाफ आगे मिलिट्री एक्शन के ऑप्शन पर भी सोच रहे थे. दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया पर टिकी हैं और उम्मीद है कि इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकल सकता है.

ये भी पढ़ें- ईरान ने युद्ध खत्म करने को लेकर 7 शर्तें रखी, मांगें ठुकराने पर ट्रंप को निर्णायक जंग की धमकी दी

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