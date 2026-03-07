ETV Bharat / international

पाकिस्तान में 55 रुपये महंगा हुआ तेल, पेट्रोल 321 और डीजल का रेट 335 रुपये पहुंचा, पंप के बाहर लगी लंबी लाइन

पाकिस्तान के कराची में पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप में जुटी भीड़ ( AFP )

इस्लामाबाद : पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और ‘हाई-स्पीड डीजल’ की कीमत में प्रति लीटर 55 पाकिस्तानी रुपये की बढ़ोतरी की जो अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है. यह ईरान युद्ध के बाद आर्थिक रूप से पड़े असर को दिखाता है. पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक, उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इसहाक डार तथा वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने शुक्रवार मध्यरात्रि से ठीक पहले आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कीमतों में इस बढ़ोतरी की घोषणा की. उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि देश के पास पेट्रोलियम का पर्याप्त भंडार मौजूद है. इस बढ़ोतरी के बाद ‘हाई-स्पीड डीजल’ की डिपो पूर्व कीमत आने वाले सप्ताह के लिए 335.86 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर तय की गई है, जो पहले 280.86 रुपये प्रति लीटर थी यानी लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. पाकिस्तान में पेट्रोल लेने मची मारामारी (AFP) इसी तरह पेट्रोल की डिपो पूर्व कीमत 266.17 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 321.17 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जो लगभग 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाती है. ‘द डॉन’ अखबार के अनुसार, मलिक ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों पर असर पड़ा है. उन्होंने कहा, ‘‘एक पड़ोसी देश में लगी आग अब पूरे क्षेत्र में फैल गयी है. हमें नहीं पता कि यह संकट कितने समय तक चलेगा और इसके खत्म होने की कोई स्पष्ट समयसीमा भी नही है.’’ उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान तेल आपूर्ति के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले मार्ग पर निर्भर है, जो मौजूदा संघर्ष से प्रभावित हुआ है. मंत्री ने बताया कि सरकार आपूर्ति की स्थिति पर नजर रख रही है और उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी या कृत्रिम कमी पैदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.