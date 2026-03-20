West Asia Conflict: ड्रोन हमले के बाद कुवैत की रिफाइनरी में लीग आग, ऑपरेशन ठप
ईरान ने कुवैत के मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया, जिससे कई यूनिट में आग लग गई.
By ANI
Published : March 20, 2026 at 1:09 PM IST
कुवैत सिटी: पश्चिम एशिया और खाड़ी में संघर्ष से दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं. इजराइल के ईरान के साउथ पारस गैसफील्ड पर हमला करने के बाद स्थिति तेजी से बदली है. जवाब में ईरान क्षेत्र की एनर्जी फैसिलिटी पर हमले कर रहा है. ईरान ने शुक्रवार सुबह कुवैत के मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया, जिससे कई यूनिट्स में आग लग गई.
कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (KPC) ने एक बयान में कहा कि हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन इमरजेंसी टीमें स्थिति को कंट्रोल करने के लिए तेजी से काम कर रही हैं. बयान में कहा गया, "मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर आज सुबह ड्रोन से हमला किया गया, जिससे कई यूनिट में आग लग गई और फैक्ट्री के कुछ हिस्सों को एहतियात के तौर पर बंद करना पड़ा."
एक्स पोस्ट में कहा गया है, "किसी के घायल होने की खबर नहीं है, और इमरजेंसी टीमें तय सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से स्थिति को कंट्रोल करने के लिए काम कर रही हैं."
इससे पहले, इजराइल ने बुधवार रात ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया था. जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी (Ras Laffan Industrial City) पर हमला किया, जिससे एनर्जी फैसिलिटी को बहुत नुकसान हुआ.
रास लफान गैस फैसिलिटी पर ईरान के हमले से कतर की लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNP) एक्सपोर्ट कैपेसिटी में लगभग 17 प्रतिशत की कमी आएगी, जिससे यूरोप, एशिया और दूसरी जगहों पर सप्लाई में रुकावट आ सकती है.
CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को बाद में एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने उत्तरी इजराइल में एक बड़े तेल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पर हमला किया. रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी मिसाइल ने हाइफा तेल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पर हमला किया.
ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने गुरुवार को चेताया था कि अगर ईरान के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से निशाना बनाया गया तो "जीरो रेस्ट्रेंट" (कोई संयम नहीं) होगा. उन्होंने एक एक्स पोस्ट में कहा, "हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजराइल के हमले के जवाब में हमने अपनी ताकत का बहुत कम इस्तेमाल किया. संयम का एकमात्र कारण संघर्ष को कम करने के लिए किए गए अनुरोध का सम्मान था. अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिर से हमला होता है तो जीरो रेस्ट्रेंट. इस युद्ध का कोई भी अंत हमारे नागरिक ढांचे को हुए नुकसान को दूर करना होगा."
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