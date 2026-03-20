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West Asia Conflict: ड्रोन हमले के बाद कुवैत की रिफाइनरी में लीग आग, ऑपरेशन ठप

कुवैत सिटी: पश्चिम एशिया और खाड़ी में संघर्ष से दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं. इजराइल के ईरान के साउथ पारस गैसफील्ड पर हमला करने के बाद स्थिति तेजी से बदली है. जवाब में ईरान क्षेत्र की एनर्जी फैसिलिटी पर हमले कर रहा है. ईरान ने शुक्रवार सुबह कुवैत के मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया, जिससे कई यूनिट्स में आग लग गई.

कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (KPC) ने एक बयान में कहा कि हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन इमरजेंसी टीमें स्थिति को कंट्रोल करने के लिए तेजी से काम कर रही हैं. बयान में कहा गया, "मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर आज सुबह ड्रोन से हमला किया गया, जिससे कई यूनिट में आग लग गई और फैक्ट्री के कुछ हिस्सों को एहतियात के तौर पर बंद करना पड़ा."

एक्स पोस्ट में कहा गया है, "किसी के घायल होने की खबर नहीं है, और इमरजेंसी टीमें तय सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से स्थिति को कंट्रोल करने के लिए काम कर रही हैं."

इससे पहले, इजराइल ने बुधवार रात ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया था. जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी (Ras Laffan Industrial City) पर हमला किया, जिससे एनर्जी फैसिलिटी को बहुत नुकसान हुआ.