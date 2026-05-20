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'रोम में स्वागत है, मेरे दोस्त!', पीएम मोदी के इटली पहुंचने पर मेलोनी ने साझा की तस्वीर

पीएम से मिलीं स्वामिनी शुद्धानंद गिरी प्रधानमंत्री से मिलने वालों में स्वामिनी शुद्धानंद गिरी भी थीं, जिन्होंने कहा कि वह 2021 के बाद दूसरी बार पीएम मोदी से मिल रही हैं. उन्होंने आगे कहा कि इटली की संसद ने सनातन धर्म संघ को इटली में आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता दे दी है. उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, "मैं बहुत खुश हूं और यह दूसरी बार है जब हम उनसे मिले हैं. हम उनसे 2021 में मिले थे और उन्होंने हमारे मिशन को बनाए रखा और बढ़ावा दिया...सनातन धर्म संघ को इटली में इतालवी संसद द्वारा एक आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता दी गई है."

इससे पहले, पीएम मोदी के रोम पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की और होटल में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे. इस दौरान पीएम मोदी ने एक बच्चे को ऑटोग्राफ भी दिया जिसने उनका स्वागत एक तस्वीर से किया.

रोम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपने पांच देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव पर इटली पहुंचे. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने रोम पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. मेलोनी ने एक्स पोस्ट में लिखा, "रोम में स्वागत है, मेरे दोस्त!"

इस बीच, भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने प्रधानमंत्री से मिलने के बाद अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने ANI से कहा, "जिस तरह से वह आए और हमसे बात की, उससे हम बहुत खुश हैं और यह पहली बार है जब हमें उनसे मिलने का मौका मिला. यह हमारे लिए बहुत खास पल है और उन्होंने एकता और साथ रहने का संदेश दिया है."

पीएम मोदी ने देखी वाराणसी के घाटों की पेंटिंग

पीएम मोदी ने वाराणसी के घाटों को दिखाती एक पेंटिंग भी देखी, जिसे एक इटैलियन आर्टिस्ट ने भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर बनाया था. पेंटर ने ANI को बताया, "यह अनुभव शानदार था. यह मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे अनुभवों में से एक था. वह (पीएम मोदी) बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और पूछा कि मुझे यह पेंटिंग बनाने में कितना समय लगा. मेरे लिए, यह पेंटिंग एक इटैलियन आर्टिस्ट की नजरों और भारत की संस्कृति के बीच एक पुल है. यह वाराणसी का पवित्र शहर है. मुझे भारत बहुत पसंद है, और मेरी कला भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित है."

प्रधानमंत्री के स्वागत में प्रस्तुति देने वाले एक कलाकार ने भी अपनी खुशी साझा की. उन्होंने कहा, "मैं 15 साल से भारत में रह रही हूं...पीएम मोदी के स्वागत में प्रस्तुति देने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है."

एक और आर्टिस्ट ने कहा कि ग्रुप ने प्रधानमंत्री के लिए राग हंसध्वनि पर आधारित एक पारंपरिक संगीत धुन पेश की. आर्टिस्ट ने ANI को बताया, "हमने राग हंसध्वनि पर आधारित पारंपरिक धुन बजाई और सभी संगीतकारों के साथ मिलकर एक धुन बनाई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री के लिए यह हिस्सा बनाया गया है. मैं इटली और पूरे यूरोप में भारतीय मूल्यों और भारतीय कलाओं को और फैलाने के लिए ऊर्जा से भरा और प्रेरित महसूस कर रहा हूं."

पीएम मोदी का इटली दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत-इटली के रिश्ते मजबूत हुए हैं. दोनों पक्ष संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 को आगे बढ़ा रहे हैं. यह कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक बड़ा फ्रेमवर्क है. इसमें ट्रेड शामिल है – जो 2025 में 16.77 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया – निवेश, जिसमें कुल FDI 3.66 बिलियन डॉलर (अप्रैल 2000-सितंबर 2025) था, साथ ही डिफेंस और सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी, इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी, और लोगों के बीच बातचीत भी शामिल है.

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