क्वॉड के लिए भी पूरी तरह से कमिटेड है USA, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने दोहराया

U.S. सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो बुधवार को कनाडा के ओंटारियो के हैमिल्टन में जॉन सी. मुनरो हैमिल्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रैवलिंग जर्नलिस्ट से बात करते हुए. ( AP )

वॉशिंगटन: अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने कहा है कि US क्वाड - भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ग्रुप - के लिए "पूरी तरह से कमिटेड" है और आने वाले साल में इसे और मजबूत करेगा. रुबियो ने सोमवार को कहा, "...हम क्वॉड के लिए भी पूरी तरह से कमिटेड हैं, जापान और भारत के साथ मिलकर इस क्वॉड को बनाने का कॉन्सेप्ट, जिसे आप देखेंगे."

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया-US मिनिस्टीरियल कंसल्टेशन से पहले डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्लेस और ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग के साथ भाषण दिया. रुबियो ने कहा कि इस साल जनवरी में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर शपथ लेने के तुरंत बाद क्वॉड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग उनकी पहली मीटिंग थी.

रुबियो ने कहा, "मेरा कन्फर्मेशन हो गया था, मैंने नीचे शपथ ली थी, और मैं सीधे उस एलिवेटर से ऊपर इस कमरे में आया. और इसी कमरे में मैंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर क्वॉड के साथ अपना पहला इवेंट किया था." "...मुझे लगता है कि इस साल हमारी कम से कम तीन मीटिंग हुई हैं, अगर मुझे सही याद है, और हम आने वाले साल में इसे और आगे बढ़ाएंगे. हम ऐसी और मीटिंग करने की सोच रहे हैं."

रुबियो ने कहा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया, रुबियो और वोंग 21 जनवरी को क्वॉड विदेश मंत्रियों की मीटिंग के लिए मिले थे. यह इस ग्रुप की पहली मीटिंग थी, क्योंकि इस साल व्हाइट हाउस में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टर्म शुरू हुआ था. क्वॉड विदेश मंत्री जुलाई में वॉशिंगटन, DC में फिर मिले थे.