क्वॉड के लिए भी पूरी तरह से कमिटेड है USA, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने दोहराया
मार्को रुबियो ने कहाकि जनवरी में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने के तुरंत बाद क्वॉड के विदेश मंत्रियों की मीटिंग उनकी पहली मीटिंग थी.
Published : December 9, 2025 at 9:32 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने कहा है कि US क्वाड - भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ग्रुप - के लिए "पूरी तरह से कमिटेड" है और आने वाले साल में इसे और मजबूत करेगा. रुबियो ने सोमवार को कहा, "...हम क्वॉड के लिए भी पूरी तरह से कमिटेड हैं, जापान और भारत के साथ मिलकर इस क्वॉड को बनाने का कॉन्सेप्ट, जिसे आप देखेंगे."
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया-US मिनिस्टीरियल कंसल्टेशन से पहले डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्लेस और ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग के साथ भाषण दिया. रुबियो ने कहा कि इस साल जनवरी में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर शपथ लेने के तुरंत बाद क्वॉड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग उनकी पहली मीटिंग थी.
रुबियो ने कहा, "मेरा कन्फर्मेशन हो गया था, मैंने नीचे शपथ ली थी, और मैं सीधे उस एलिवेटर से ऊपर इस कमरे में आया. और इसी कमरे में मैंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर क्वॉड के साथ अपना पहला इवेंट किया था." "...मुझे लगता है कि इस साल हमारी कम से कम तीन मीटिंग हुई हैं, अगर मुझे सही याद है, और हम आने वाले साल में इसे और आगे बढ़ाएंगे. हम ऐसी और मीटिंग करने की सोच रहे हैं."
रुबियो ने कहा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया, रुबियो और वोंग 21 जनवरी को क्वॉड विदेश मंत्रियों की मीटिंग के लिए मिले थे. यह इस ग्रुप की पहली मीटिंग थी, क्योंकि इस साल व्हाइट हाउस में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टर्म शुरू हुआ था. क्वॉड विदेश मंत्री जुलाई में वॉशिंगटन, DC में फिर मिले थे.
2024 का क्वाड लीडर्स समिट विलमिंगटन, डेलावेयर में होस्ट किए जाने के बाद 2025 का क्वॉड लीडर्स समिट भारत में होना था. हालांकि, भारत में समिट की तारीखों की घोषणा अभी बाकी है.
भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच तीसरी क्वॉड काउंटरटेररिज्म वर्किंग ग्रुप (CTWG) मीटिंग 4-5 दिसंबर को नई दिल्ली में हुई थी, जो अगले क्वॉड समिट की भारत की रोटेशन होस्टिंग का हिस्सा है. क्वॉड CTWG की स्थापना मार्च 2023 में नई दिल्ली में हुई क्वॉड विदेश मंत्रियों की मीटिंग के दौरान हुई थी.
US ने 2-5 दिसंबर तक हवाई के होनोलूलू में चौथी सालाना क्वाड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स (HADR) टेबलटॉप एक्सरसाइज और स्ट्रेटेजिक मीटिंग होस्ट की. इस सालाना इवेंट में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के सरकारी अधिकारी इंडो-पैसिफिक में डिज़ास्टर-रिस्पॉन्स क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक साथ आए.
