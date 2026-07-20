ईरान के खिलाफ अमेरिका के ताजा हमलों के बीच ट्रंप बोले- होर्मुज पर हमारा कंट्रोल
प्रेस टीवी के अनुसार महशहर, इमाम खुमैनी पोर्ट्स, तबरीज शहर में कई धमाके सुने गए. दक्षिणी ईरान के कोनारक में एयर डिफेंस एक्टिवेट हो गया.
By ANI
Published : July 20, 2026 at 9:40 AM IST
फ्लोरिडा: पश्चिम एशिया में युद्ध को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं. अमेरिका के स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने रविवार (लोकल टाइम) को कहा कि उसने ईरान के खिलाफ नए हमले किए. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान को 'बहुत बुरी तरह' नुकसान हुआ है और होर्मुज उसके कंट्रोल में नहीं है.
एक्स पर एक पोस्ट में डिटेल्स शेयर करते हुए सेंटकॉम ने कहा कि हमलों का मकसद तेहरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को टारगेट करना था. इसका इस्तेमाल कमर्शियल जहाजों और होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले आम नाविकों पर हमला करने के लिए किया गया था.
CENTCOM began conducting a new wave of strikes against Iran at 7 p.m. ET today for the ninth consecutive night. The strikes will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026
इसमें कहा गया, 'सेंटकॉम ने रविवार शाम 7 बजे ईरान के खिलाफ लगातार नौवीं रात हमलों के एक नये दौर की शुरुआत की. ये हमले ईरानी मिलिट्री की उन क्षमताओं को कमज़ोर करते रहेंगे जिनका इस्तेमाल कमर्शियल जहाजों और होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले आम नाविकों पर हमला करने के लिए किया जाता है.'
इस बीच ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर प्रेस टीवी ने बताया कि महशहर, इमाम खुमैनी पोर्ट्स, तबरीज शहर में कई धमाके सुने गए. इस वजह से दक्षिणी ईरान के कोनारक में एयर डिफेंस एक्टिवेट हो गया. ट्रंप ने कहा कि ईरान को बहुत बुरी तरह नुकसान हुआ है. ईरान मिलिट्री तौर पर लगभग सब कुछ खो दिया है. उनके पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, ज़्यादा नहीं. हम स्ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, वे कुछ भी कंट्रोल नहीं करते.'
Sailors prepare U.S. Marine Corps F-35B stealth fighter jets for takeoff aboard USS Boxer (LHD 4) while transiting the Arabian Sea. Boxer is the flagship for the Boxer Amphibious Ready Group / 11th Marine Expeditionary Unit. pic.twitter.com/hyNJILD17i— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026
उन्होंने रविवार (लोकल टाइम) को मीडिया से बात करते हुए यह बात कही और कहा कि ये हमले पश्चिम एशिया में मारे गए अमेरिकी सर्विस मेंबर्स के सम्मान में किए गए. ट्रंप ने ईरान के बारे में आगे कहा, 'हम उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल होने का कोई भी मौका खत्म कर रहे हैं.'
कुवैत की आर्मी ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हमलों को इंटरसेप्ट किया और पापपूर्ण ईरानी हमले के बाद, उसके एयर डिफेंस अभी दुश्मन के ड्रोन के हमलों का सामना कर रहे हैं. इस बीच प्रेस टीवी ने दावा किया कि इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने सीरिया के अल-तन्फ इलाके में अमेरिका स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर जवाबी हमला किया.
प्रेस टीवी के मुताबिक आईआरजीसी ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के हमले अमेरिकी सरकार के बार-बार किए गए अपराधों और उकसावे का सही जवाब है और होर्मुज स्ट्रेट पर देश के मजबूत कंट्रोल पर भी जोर दिया. इसमें आगे बताया गया कि आईआरजीसी ने ऐलान किया है कि इस अहम पानी के रास्ते का पूरा कंट्रोल मजबूती से उसके हाथों में है. ईरान और अमेरिका के ऐलानों के बीच यूकेएमटीओ ने बताया कि ओमान के तट पर एक समुद्री घटना हुई, जिसमें कुमजार के पास जहाज में आग लग गई, हालांकि इसका कारण पता नहीं चला.
प्रेस टीवी ने यह भी बताया कि यूनाइटेड अरब अमीरात के रास अल-खैमा में कम से कम 3 धमाकों की खबरें आई. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने रविवार (लोकल टाइम) को कहा कि उसने 17 जुलाई को जॉर्डन में ईरानी हमले के बाद एक मिलिट्री के जवान के अवशेष बरामद किए और अलग से बताया कि इराक में एक अमेरिकी सैनिक मारा गया था.
एक्स पर एक पोस्ट में डिटेल्स शेयर करते हुए सेंटकॉम ने कहा, '17 जुलाई को ईरानी हमले के बाद जॉर्डन में दो अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने और एक के लापता हो गए. पूरी तरह से सर्च करने के बाद अमेरिकी मिलिट्री के जवानों को आज सुबह उस जगह पर कुछ अनजान शव मिले. शवों को वेरिफाई करने के लिए जांच का प्रोसेस चल रहा है.'
इसमें आगे बताया गया कि इराक में एक फटे हुए ऑर्डनेंस के कंट्रोल्ड डेटोनेशन के दौरान एक अमेरिकी सैनिक मारा गया. सेंटकॉम के मुताबिक एक दूसरा सैनिक घायल हो गया और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है. इसके अलावा, उत्तरी इराक में एक अमेरिकी सर्विस मेंबर 18 जुलाई को एक ईरानी वन-वे अटैक ड्रोन से बिना फटे हथियारों के कंट्रोल्ड धमाके में मारा गया. एक दूसरा सर्विस मेंबर घायल हो गया और उसे मामूली चोट के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है.'
सेंटकॉम ने कहा कि वह नोटिफिकेशन प्रोसेस के दौरान परिवारों के सम्मान में लापता और शहीद सैनिकों की पहचान सहित और जानकारी रोक रहा है. इस बीच एक्स पर एक और पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड लागू करना जारी रखे हुए है और 19 जुलाई तक सेंटकॉम ने पूरी तरह से पालन पक्का करने के लिए 6 कमर्शियल जहाजों को दूसरी तरफ मोड़ दिया और 1 को बंद कर दिया.
यह तब हुआ जब रविवार को अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और बढ़ गया, जिसमें पूरे पश्चिम एशिया में नए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गए, जिसमें ईरानी न्यूक्लियर पावर प्लांट के इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री एसेट्स पर अमेरिकी हमलों की खबर है, और तेहरान ने वाशिंगटन के साथियों पर जवाबी ड्रोन हमले किए हैं.