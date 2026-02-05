ETV Bharat / international

वॉशिंगटन पोस्ट ने 300 से अधिक कर्मचारियों को निकाला, शशि थरूर के बेटे की भी गई नौकरी

शशि थरूर के बेटे ईशान ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है. विस्तार से पढ़ें.

WASHINGTON POST LAY OFF
फ्रैंकलिन स्क्वायर, डाउनटाउन वाशिंगटन में वाशिंगटन पोस्ट अखबार का मुख्यालय ((AP))
author img

By ANI

Published : February 5, 2026 at 10:50 AM IST

3 Min Read
न्यूयॉर्क (अमेरिका): दुनिया के बड़े अखबारों में शामिल वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ी छंटनी की है. जोर का झटका देते हुए अखबार ने अपने 300 से अधिक कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है. जानकारी के मुताबिक इस छंटनी में सीनियर कांग्रेस लीडर शशि थरूर के बेच ईशान थरूर भी शामिल हैं.

ईशान थरूर ने छंटनी के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया है. जिसमें उन्होंने लिखा कि नौकरी से निकाले जाने से वह 'दिल टूटा हुआ' है और अपने उन साथियों के साथ एकजुटता दिखाई, जिनको भी संस्थान से बाहर किया गया है. उन्होंने आगे लिखा कि मुझे आज वाशिंगटन पोस्ट से निकाल दिया गया है, साथ ही ज्यादातर इंटरनेशनल स्टाफ और कई दूसरे शानदार साथियों को भी नौकरी से बाहर किया गया. मैं अपने न्यूजरूम और खासकर उन बेमिसाल पत्रकारों के लिए बहुत दुखी हूं, जिन्होंने पोस्ट को इंटरनेशनल लेवल पर सेवा दी है, एडिटर और रिपोर्टर जो लगभग 12 सालों से मेरे दोस्त और साथी रहे हैं. उनके साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है.

WASHINGTON POST LAY OFF
शशि थरूर के बेटे की भी गई नौकरी (Social Media @ishaantharoor)

ईशान थरूर ने किया भावुक पोस्ट
वॉशिंगटन पोस्ट में ईशान थरूर ने अपने बिताए हुए सालों की सेवा और अचानक बाहर किए जाने पर भावुक प्रतिक्रिया भी दी. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता के लिए इसे 'बेहद बुरा दिन' बताया. थरूर ने यह भी कहा कि 2017 में पाठकों को अंतरराष्ट्रीय मामलों को समझने में मदद करने के लिए वर्ल्डव्यू कॉलम लॉन्च करना एक सम्मान की बात थी, उन्होंने उन पांच लाख लॉयल सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनके काम को फॉलो किया. ईशान थरूर ने एक दूसरी पोस्ट शेयर करते हुए खाली न्यूजरूम की तस्वीर दिखाई और इसे 'बुरा दिन' बताया.

बड़ी संख्या में लोगों को किया बाहर
बता दें, द वॉशिंगटन पोस्ट ने बुधवार को बड़ी संख्या में लोगों को निकालने की घोषणा की. कंपनी ने 'बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग' की है, जिसमें मौजूदा स्पोर्ट्स डेस्क को बंद कर दिया गया है और फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अपनी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग को भी कम कर दिया है. फॉक्स न्यूज़ के अनुसार, कंपनी के एक तिहाई कर्मचारियों पर छंटनी का असर पड़ा है.

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
वॉशिंगटन पोस्ट के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, विल हॉबसन ने भी नौकरी से निकाले जाने के बाद सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखा कि कुछ पर्सनल खबर: मैं आज वाशिंगटन पोस्ट से निकाले गए लोगों में से एक हूं. स्पोर्ट्स पर फोकस करने वाले एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर के तौर पर यह 11 साल का एक ड्रीम रन था, जिसने अरबपतियों को डरा दिया (या कम से कम उन्हें और उनके वकीलों को थोड़ा परेशान किया).

जेरूसलम ब्यूरो चीफ ने भी की आलोचना
वॉशिंगटन पोस्ट के जेरूसलम ब्यूरो चीफ गेरी शिह, भी नौकरी से बाहर कर दिए गए हैं. उन्होंने भी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि पोस्ट का रिपोर्टर होना मेरे लिए खुशी की बात थी, पिछले 7 सालों से अधिक एक ऐसे अखबार के लिए दुनिया भर में घूमना, जिस पर मुझे बहुत भरोसा था. उन्होंने यह भी बताया कि उनके साथ-साथ मिडिल ईस्ट की बाकी टीम और दिल्ली, बीजिंग, कीव और लैटिन अमेरिका में उनके ज़्यादातर साथी भी प्रभावित हुए.

