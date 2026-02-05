वॉशिंगटन पोस्ट ने 300 से अधिक कर्मचारियों को निकाला, शशि थरूर के बेटे की भी गई नौकरी
शशि थरूर के बेटे ईशान ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है. विस्तार से पढ़ें.
By ANI
Published : February 5, 2026 at 10:50 AM IST
न्यूयॉर्क (अमेरिका): दुनिया के बड़े अखबारों में शामिल वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ी छंटनी की है. जोर का झटका देते हुए अखबार ने अपने 300 से अधिक कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है. जानकारी के मुताबिक इस छंटनी में सीनियर कांग्रेस लीडर शशि थरूर के बेच ईशान थरूर भी शामिल हैं.
ईशान थरूर ने छंटनी के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया है. जिसमें उन्होंने लिखा कि नौकरी से निकाले जाने से वह 'दिल टूटा हुआ' है और अपने उन साथियों के साथ एकजुटता दिखाई, जिनको भी संस्थान से बाहर किया गया है. उन्होंने आगे लिखा कि मुझे आज वाशिंगटन पोस्ट से निकाल दिया गया है, साथ ही ज्यादातर इंटरनेशनल स्टाफ और कई दूसरे शानदार साथियों को भी नौकरी से बाहर किया गया. मैं अपने न्यूजरूम और खासकर उन बेमिसाल पत्रकारों के लिए बहुत दुखी हूं, जिन्होंने पोस्ट को इंटरनेशनल लेवल पर सेवा दी है, एडिटर और रिपोर्टर जो लगभग 12 सालों से मेरे दोस्त और साथी रहे हैं. उनके साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है.
ईशान थरूर ने किया भावुक पोस्ट
वॉशिंगटन पोस्ट में ईशान थरूर ने अपने बिताए हुए सालों की सेवा और अचानक बाहर किए जाने पर भावुक प्रतिक्रिया भी दी. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता के लिए इसे 'बेहद बुरा दिन' बताया. थरूर ने यह भी कहा कि 2017 में पाठकों को अंतरराष्ट्रीय मामलों को समझने में मदद करने के लिए वर्ल्डव्यू कॉलम लॉन्च करना एक सम्मान की बात थी, उन्होंने उन पांच लाख लॉयल सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनके काम को फॉलो किया. ईशान थरूर ने एक दूसरी पोस्ट शेयर करते हुए खाली न्यूजरूम की तस्वीर दिखाई और इसे 'बुरा दिन' बताया.
I have been laid off today from the @washingtonpost, along with most of the International staff and so many other wonderful colleagues. I’m heartbroken for our newsroom and especially for the peerless journalists who served the Post internationally — editors and correspondents…— Ishaan Tharoor (@ishaantharoor) February 4, 2026
बड़ी संख्या में लोगों को किया बाहर
बता दें, द वॉशिंगटन पोस्ट ने बुधवार को बड़ी संख्या में लोगों को निकालने की घोषणा की. कंपनी ने 'बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग' की है, जिसमें मौजूदा स्पोर्ट्स डेस्क को बंद कर दिया गया है और फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अपनी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग को भी कम कर दिया है. फॉक्स न्यूज़ के अनुसार, कंपनी के एक तिहाई कर्मचारियों पर छंटनी का असर पड़ा है.
सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
वॉशिंगटन पोस्ट के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, विल हॉबसन ने भी नौकरी से निकाले जाने के बाद सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखा कि कुछ पर्सनल खबर: मैं आज वाशिंगटन पोस्ट से निकाले गए लोगों में से एक हूं. स्पोर्ट्स पर फोकस करने वाले एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर के तौर पर यह 11 साल का एक ड्रीम रन था, जिसने अरबपतियों को डरा दिया (या कम से कम उन्हें और उनके वकीलों को थोड़ा परेशान किया).
A bad day pic.twitter.com/cIX8rIjJPu— Ishaan Tharoor (@ishaantharoor) February 4, 2026
जेरूसलम ब्यूरो चीफ ने भी की आलोचना
वॉशिंगटन पोस्ट के जेरूसलम ब्यूरो चीफ गेरी शिह, भी नौकरी से बाहर कर दिए गए हैं. उन्होंने भी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि पोस्ट का रिपोर्टर होना मेरे लिए खुशी की बात थी, पिछले 7 सालों से अधिक एक ऐसे अखबार के लिए दुनिया भर में घूमना, जिस पर मुझे बहुत भरोसा था. उन्होंने यह भी बताया कि उनके साथ-साथ मिडिल ईस्ट की बाकी टीम और दिल्ली, बीजिंग, कीव और लैटिन अमेरिका में उनके ज़्यादातर साथी भी प्रभावित हुए.
पढ़ें: KTM में होगी 500 कर्मचारियों की छंटनी, ग्लोबल कॉस्ट रीसेट करने के लिए Bajaj Mobility का फैसला
दिग्गज कंपनी 30 हजार कर्मचारियों की करेगी छंटनी, इस वजह से लिया बड़ा फैसला
TCS ने इस वजह से 12 हजार से अधिक कर्मियों को किया कंपनी से बाहर, जवाब सुनकर रह जाएंगे दंग