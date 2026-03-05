ETV Bharat / international

नेपाल चुनाव : जेन-जी के विरोध प्रदर्शन के बाद पहला आम चुनाव, बलेंद्र शाह पर सबकी नजर

काठमांडू : नेपाल में पिछले साल हुए "जेन जी" के विरोध प्रदर्शन के बाद हो रहे पहले आम चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को मतदान संपन्न हो गया. पिछले साल हिंसक जेन जेड प्रदर्शन के बाद नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गयी थी. जेन जेड पीढ़ी से तात्पर्य 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोगों से है. उत्तर में पहाड़ों से लेकर दक्षिण में मैदानी इलाकों तक, लोग मतदान केंद्रों पर उमड़ पड़े.

इस आम चुनाव में 1.89 करोड़ से अधिक नेपाली मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पात्र हैं. नेपाल की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा की जिन 165 सीट के लिए प्रत्यक्ष मतदान हुआ, उनके लिए 3,406 उम्मीदवार मैदान में हैं. इनके अलावा 110 सीट पर अनुपातिक मतदान के जरिए चुनाव होना है, जिनके लिए 3,135 उम्मीदवार मैदान में हैं. मतपेटियां एकत्र किए जाने के तुरंत बाद मतगणना शुरू होगी.

इस चुनाव को व्यापक रूप से तीन दलों के बीच कांटे की टक्कर के रूप में देखा जा रहा है, जो व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर मतदाताओं की नाराजगी और सरकार की अधिक जवाबदेही की मांगों से प्रभावित है.

2022 में स्थापित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को सबसे आगे माना जा रहा है, जो दो लंबे समय से सत्ता में रही पार्टियों - नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) - को कड़ी चुनौती दे रही है. इस नई पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रैपर से राजनेता बने बलेंद्र शाह हैं, जिन्होंने 2022 में काठमांडू महापौर का चुनाव जीता था और 2025 के उस विद्रोह में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे थे, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली को सत्ता से बेदखल कर दिया था.

35 वर्षीय शाह ने पारंपरिक राजनीतिक दलों के प्रति जनता के बढ़ते आक्रोश का फायदा उठाया है. उन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान गरीब नेपालियों के स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया. कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के पास भले ही लॉयल मतदाता आधार मौजूद हो, लेकिन शाह की पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान भारी भीड़ जुटाई है, जो युवा मतदाताओं के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता को उजागर करती है.

शाह काठमांडू के एक स्थानीय स्कूल में स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले पहले लोगों में से थे. वे राजधानी में रहते हैं, लेकिन ओली के खिलाफ दक्षिण-पूर्वी नेपाल के एक जिले से चुनाव लड़ रहे हैं.

‘काठमांडू पोस्ट’ के अनुसार, निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर राणा ने बताया कि देश भर में मतदान सुचारू रूप से हुआ और कुछ स्थानों पर मामूली घटनाएं हुई हैं. नेपाल पुलिस ने पुष्टि की कि कुछ स्थानों पर मामूली मतभेदों के अलावा, कोई गंभीर समस्या उत्पन्न नहीं हुई है.