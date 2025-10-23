ETV Bharat / international

'राजनीतिक उकसावे की कार्रवाई', वेस्ट बैंक के विलय पर मतदान पर नेतन्याहू कार्यालय का बयान

वेस्ट बैंक के विलय पर मतदान पर नेतन्याहू कार्यालय का बयान ( ANI )

तेल अवीव: इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को कहा कि वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के मुद्दे पर नेसेट में हुआ मतदान विपक्ष द्वारा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की इजराइल यात्रा के दौरान 'कलह फैलाने' के लिए जानबूझकर राजनीतिक उकसावे से प्रेरित था. बयान में कहा गया है कि विधेयक नेसेट के विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रायोजित था प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, "लिकुड पार्टी और धार्मिक दलों (गठबंधन के प्रमुख सदस्य) ने इन विधेयकों के पक्ष में मतदान नहीं किया, सिवाय एक असंतुष्ट लिकुड सदस्य के, जिन्हें हाल ही में नेसेट समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था. लिकुड के समर्थन के बिना इन विधेयकों के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है." बता दें कि दो साल के सैन्य संघर्ष के बाद इस महीने की शुरुआत में हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम हुआ था. यह सीजफायर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता हुआ था. समझौते के तहत हमास द्वारा बनाए गए बंधकों रिहा कर दिया गया. हालांकि, वेस्ट बैंक का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है. 'इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेगा'

ट्रंप बार-बार कहते रहे हैं कि इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेगा. 15 अक्टूबर की बातचीत पर आधारित, टाइम मैग्जीन द्वारा गुरुवार को पब्लिश एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने अरब देशों को आश्वासन दिया है कि अगर इजराइल कब्ज़ा करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका अपना समर्थन वापस ले लेगा. 'मैंने अरब देशों को वचन दिया है'

ट्रंप ने कहा,"ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने अरब देशों को वचन दिया है और अब आप ऐसा नहीं कर सकते. हमें अरब देशों का भरपूर समर्थन मिला है. ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने अरब देशों को वचन दिया था. अगर ऐसा हुआ, तो इजराइल अमेरिका से अपना सारा समर्थन खो देगा." उन्होंने पिछले महीने ही विलय की संभावना को खारिज कर दिया था और कहा था, "मैं इजराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की इजाजत नहीं दूंगा. बहुत हो चुका. अब इसे रोकने का समय आ गया है."