ETV Bharat / international

'राजनीतिक उकसावे की कार्रवाई', वेस्ट बैंक के विलय पर मतदान पर नेतन्याहू कार्यालय का बयान

सीजफायर समझौते के तहत हमास द्वारा बनाए गए बंधकों रिहा कर दिया गया. हालांकि, वेस्ट बैंक का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है.

Netanyahu
वेस्ट बैंक के विलय पर मतदान पर नेतन्याहू कार्यालय का बयान (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2025 at 10:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

तेल अवीव: इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को कहा कि वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के मुद्दे पर नेसेट में हुआ मतदान विपक्ष द्वारा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की इजराइल यात्रा के दौरान 'कलह फैलाने' के लिए जानबूझकर राजनीतिक उकसावे से प्रेरित था. बयान में कहा गया है कि विधेयक नेसेट के विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रायोजित था

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, "लिकुड पार्टी और धार्मिक दलों (गठबंधन के प्रमुख सदस्य) ने इन विधेयकों के पक्ष में मतदान नहीं किया, सिवाय एक असंतुष्ट लिकुड सदस्य के, जिन्हें हाल ही में नेसेट समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था. लिकुड के समर्थन के बिना इन विधेयकों के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है."

बता दें कि दो साल के सैन्य संघर्ष के बाद इस महीने की शुरुआत में हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम हुआ था. यह सीजफायर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता हुआ था. समझौते के तहत हमास द्वारा बनाए गए बंधकों रिहा कर दिया गया. हालांकि, वेस्ट बैंक का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है.

'इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेगा'
ट्रंप बार-बार कहते रहे हैं कि इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेगा. 15 अक्टूबर की बातचीत पर आधारित, टाइम मैग्जीन द्वारा गुरुवार को पब्लिश एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने अरब देशों को आश्वासन दिया है कि अगर इजराइल कब्ज़ा करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका अपना समर्थन वापस ले लेगा.

'मैंने अरब देशों को वचन दिया है'
ट्रंप ने कहा,"ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने अरब देशों को वचन दिया है और अब आप ऐसा नहीं कर सकते. हमें अरब देशों का भरपूर समर्थन मिला है. ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने अरब देशों को वचन दिया था. अगर ऐसा हुआ, तो इजराइल अमेरिका से अपना सारा समर्थन खो देगा." उन्होंने पिछले महीने ही विलय की संभावना को खारिज कर दिया था और कहा था, "मैं इजराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की इजाजत नहीं दूंगा. बहुत हो चुका. अब इसे रोकने का समय आ गया है."

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजराइल रवाना होने से पहले तेल अवीव हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए नेसेट वोट को 'बेहद मूर्खतापूर्ण राजनीतिक स्टंट' बताया और कहा कि वह इसे व्यक्तिगत रूप से अपमान मानते हैं. उन्होंने कहा, "ट्रंप प्रशासन की नीति है कि वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा नहीं होगा."

मार्को रुबियो ने भी इस कदम की आलोचना की
इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी इस कदम की आलोचना की थी और चेतावनी दी थी कि इससे गाजा में एक नाज़ुक युद्धविराम बनाए रखने की वाशिंगटन की योजना को खतरा हो सकता है. रुबियो ने जोर देकर कहा कि अमेरिका विलय की दिशा में किसी भी एकतरफा कदम का समर्थन नहीं कर सकता.

यह विधेयक प्रीलिमनरी रीडिंग में 25-24 मतों से पारित हो गया. अब यह नेसेट की विदेश मामलों और रक्षा समिति के पास जाएगा और कानून बनने के लिए इसे तीन और रीडिंग्स से गुजरना होगा. टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार इसका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन इसका समर्थन नहीं करता है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पास इसे स्थगित या ब्लॉक करने का अधिकार है.

फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इस मतदान की निंदा करते हुए कहा कि वेस्ट बैंक पर इजराइल की कोई संप्रभुता नहीं है. इस क्षेत्र पर 1967 से इजराइल का कब्जा है और फिलिस्तीनी इसे भविष्य के एक स्वतंत्र राज्य का हिस्सा मानते हैं.

इजराइल का कब्जा अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध
इंटरनेशनल कोर्ट ने पहले ही कहा है कि वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध है. यह मतदान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की गाजा युद्धविराम का समर्थन करने और अमेरिका के नेतृत्व वाले स्थिरीकरण और पुनर्निर्माण प्रयासों की निगरानी के लिए इजराइल यात्रा के दौरान हुआ है. अपनी यात्रा के दौरान, वेंस ने दक्षिणी इजराइल में एक सिविलियन मिलिट्री कोर्डिनेशन सेंटर का उद्घाटन किया, जहां लगभग 200 अमेरिकी सैनिक इजराइली सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- ट्रंप-पुतिन के बीच शिखर वार्ता स्थगित, रूसी राष्ट्रपति ने परमाणु बलों के अभ्यास का दिया निर्देश

TAGGED:

VOTE ON WEST BANK ANNEXATION
WEST BANK ANNEXATION
BENJAMIN NETANYAHU
POLITICAL PROVOCATION
VOTE ON WEST BANK ANNEXATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, ऊखीमठ के लिए रवाना हुई डोली

यरूशलेम को झटका: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश, गाजा में सहायता प्रदान करने के लिए UNRWA को अनुमति दे इजराइल

निफ्टी की दमदार उड़ान, 52 हफ्तों में पहली बार पहुंचा 26,000 के पार; सेंसेक्स ने भी किया कमाल, 85 हजार का लेवल किया क्रॉस

भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने रचा इतिहास, जीता ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.