ट्रंप की यात्रा के ठीक बाद पुतिन का दो दिवसीय चीन दौरा, 19-20 मई को शी जिनपिंग के साथ होगी बैठक
क्रेमलिन ने शनिवार को एक बयान जारी कर जानकारी दी कि पुतिन और शी "प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे."
By AFP
Published : May 16, 2026 at 5:44 PM IST
मास्को (रूस): रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई को दो दिवसीय यात्रा पर चीन जाएंगे. उनकी यह यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे के तुरंत बाद हो रही है. क्रेमलिन ने शनिवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी.
क्रेमलिन के बयान के अनुसार, अपनी इस यात्रा के दौरान रूसी नेता अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ मॉस्को और बीजिंग के बीच "व्यापक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने" पर चर्चा करेंगे.
बयान में आगे कहा गया कि पुतिन और शी "प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे" और अपनी बातचीत के अंत में एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करेंगे. इस यात्रा के हिस्से के रूप में, पुतिन का चीनी प्रीमियर ली कियांग के साथ आर्थिक और व्यापारिक सहयोग पर चर्चा करने का भी कार्यक्रम है.
पुतिन की इस यात्रा की घोषणा ट्रंप के शुक्रवार को चीन का अपना दौरा खत्म करने के ठीक बाद हुई है. लगभग एक दशक में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की यह पहली चीन यात्रा थी, जहां मिले भव्य स्वागत के बावजूद यूक्रेन-रूस संघर्ष सहित कई अनसुलझे व्यापारिक और भू-राजनीतिक तनाव साफ नजर आए.
हालांकि ट्रम्प और शी ने चार साल से अधिक समय से चल रहे इस संघर्ष- साथ ही ईरान के साथ अमेरिकी नेता के गतिरोध वाले युद्ध पर चर्चा की, लेकिन रिपब्लिकन राष्ट्रपति दोनों ही मोर्चों पर किसी बड़ी सफलता के बिना शुक्रवार को चीन से रवाना हो गए.
अमेरिका की मध्यस्थता में यूक्रेन में लड़ाई को समाप्त करने के लिए चल रही बातचीत 28 फरवरी को ईरान के साथ शुरू हुए अमेरिका-इजरायल युद्ध के बाद से ही रुकी हुई दिखाई दे रही है. ट्रम्प के चीन पहुंचने से पहले, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी नेता से अनुरोध किया था कि वे शी जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान इस संघर्ष को रोकने के तरीकों का मुद्दा उठाएं.
मॉस्को ने यूक्रेन के साथ युद्धविराम या किसी भी व्यापक बातचीत से साफ इनकार कर दिया है, जब तक कि कीव क्रेमलिन की अधिकतम (सभी) मांगों के आगे घुटने नहीं टेक देता. यद्यपि चीन ने लड़ाई को समाप्त करने के लिए नियमित रूप से बातचीत का आह्वान किया है, लेकिन उसने फरवरी 2022 में यूक्रेन में सेना भेजने के लिए कभी भी रूस की निंदा नहीं की है और खुद को एक तटस्थ पक्ष के रूप में पेश करता है.
बीजिंग मॉस्को के रक्षा उद्योग के लिए हथियार और सैन्य उपकरण (कंपोनेंट्स) उपलब्ध कराने से भी इनकार करता है. इसके बजाय, वह यूक्रेन को हथियार देकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के इस सबसे घातक संघर्ष को लंबा खींचने के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराता है.
रूसी जीवाश्म ईंधन (फॉसिल फ्यूल्स) के दुनिया के सबसे बड़े खरीदार के रूप में, चीन मॉस्को का प्रमुख आर्थिक भागीदार बन गया है, खासकर तब से जब पश्चिमी देशों ने इस संघर्ष को लेकर रूसी तेल और गैस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं.
ट्रम्प ने शुक्रवार को चीन से रवाना होते हुए दावा किया कि उन्होंने "शानदार" व्यापारिक सौदे किए हैं, जिसमें बीजिंग द्वारा 200 बोइंग हवाई जहाज के साथ-साथ अमेरिकी तेल और सोयाबीन खरीदने की प्रतिबद्धता भी शामिल है. लेकिन इन सौदों के विवरण अस्पष्ट या बहुत कम थे, जबकि चीन ने किसी भी व्यापारिक समझौते पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की.
रूस के शीर्ष राजनयिक ने शुक्रवार को चीन-अमेरिका शिखर सम्मेलन का स्वागत किया, लेकिन कहा कि मॉस्को के बीजिंग के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध हैं. सर्गेई लावरोव ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "यदि बीजिंग और वाशिंगटन के बीच हुए या होने वाले समझौते हमारे चीनी मित्रों के हित में हैं, तो हम केवल प्रसन्न ही हो सकते हैं." लेकिन लावरोव ने इस बात पर जोर दिया कि रूस "चीन के साथ ऐसे संबंधों से बंधा है, जो पारंपरिक राजनीतिक और सैन्य गठबंधनों से कहीं अधिक गहरे और मजबूत हैं."
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