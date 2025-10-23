ETV Bharat / international

ट्रंप-पुतिन के बीच शिखर वार्ता स्थगित, रूसी राष्ट्रपति ने परमाणु बलों के अभ्यास का दिया निर्देश

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को देश की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स को ड्रिल करने का निर्देश दिया

Putin
पुतिन ने परमाणु बलों के अभ्यास का दिया निर्देश (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2025 at 3:40 PM IST

मॉस्को: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को देश की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स को ड्रिल करने का निर्देश दिया, जिसमें मिसाइल लॉन्च करने का अभ्यास भी शामिल था. यह अभ्यास ऐसे समय में हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेन पर उनकी प्रस्तावित शिखर वार्ता स्थगित कर दी गई.

क्रेमलिन ने कहा कि मॉस्को के न्यूक्लियर ट्रायड के सभी हिस्सों को शामिल करने वाले युद्धाभ्यास में, उत्तर-पश्चिमी रूस में प्लेसेत्स्क लॉन्च फैसिलिटी से एक यार्स अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया और बैरेंट्स सागर में एक पनडुब्बी द्वारा एक सिनेवा आईसीबीएम को लॉन्च किया गया.अभ्यास में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दागने वाले टीयू-95 स्ट्रैटेजिक बमवर्षक भी शामिल थे.

पुतिन ने परमाणु बलों के अभ्यास का दिया निर्देश (AP)

क्रेमलिन ने एक बयान में कहा कि इस अभ्यास में सैन्य कमान संरचनाओं के कौशल का परीक्षण किया गया. रूसी सेना के जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव ने वीडियो लिंक के जरिए पुतिन को बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को अधिकृत करने की प्रक्रियाओं का अभ्यास करना है.

रूसी परमाणु बलों का अभ्यास (AP)

इस दौरान पुतिन एक गोल सफेद मेज पर अकेले बैठे थे और उनके सामने बड़ी स्क्रीन थीं जिन पर गेरासिमोव और रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव दिखाई दे रहे थे. संघर्ष की स्थिति में ये तीनों ही परमाणु हथियार लॉन्च करने में शामिल होंगे.

रूसी परमाणु बलों का अभ्यास (AP)

'युद्धाभ्यासों की योजना पहले से बनाई गई थी'
पुतिन ने जोर देकर कहा कि इन युद्धाभ्यासों की योजना पहले से बनाई गई थी, लेकिन यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मंगलवार को बुडापेस्ट में पुतिन के साथ होने वाली बैठक की योजना को स्थगित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही सामने आए, क्योंकि वह इसको लेकर समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे.

बता दें कि हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाली बैठक के बारे में फ़ैसला, जिसकी घोषणा ट्रंप ने पिछले हफ़्ते की थी, सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया.

रूसी परमाणु बल (AP)

तत्काल युद्धविराम के विरोध में रूस-यूक्रेन
लावरोव ने मंगलवार को अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया कि रूस-यूक्रेन तत्काल युद्धविराम के विरोध में है. इस बीच ट्रंप पूरे साल संघर्ष के प्रमुख मुद्दों पर अपना रुख बदलते रहे हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या युद्धविराम लॉन्गटर्म शांति वार्ता से पहले होना चाहिए और क्या यूक्रेन लगभग चार वर्षों की लड़ाई के दौरान रूस द्वारा हड़पी गई जमीन वापस जीत सकता है.

रूसी परमाणु बल (AP)

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने बुधवार को जोर देकर कहा कि नियोजित पुतिन-ट्रंप शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तैयारी की जरूरत है. पेसकोव ने संवाददाताओं से कहा, "कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता. न तो राष्ट्रपति ट्रंप और न ही राष्ट्रपति पुतिन. ये दोनों राष्ट्रपति उच्च उत्पादकता के साथ कुशलतापूर्वक काम करने के आदी हैं, लेकिन प्रभावशीलता के लिए हमेशा तैयारी की आवश्यकता होती है."

यह भी पढ़ें- भारतीय मूल के पॉल कपूर अमेरिका में छाए, दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए बने अमेरिकी सहायक सचिव

