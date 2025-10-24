ETV Bharat / international

पुतिन ने अमेरिकी प्रतिबंधों को 'अनफ्रेंडली' बताया, यूरोपीय संघ ने किया बैन का समर्थन

यूक्रेनी सेना रूस की विशाल सेना की धीमी लेकिन लगातार बढ़ती बढ़त को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है.

putin
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 24, 2025 at 3:05 PM IST

ब्रुसेल्स: यूरोपीय संघ ने गुरुवार को रूस पर और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले दिन रूसी तेल उद्योग के खिलाफ लगाए गए नए दंडात्मक उपायों में शामिल हैं. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वाशिंगटन के इस कदम को एक 'अनफ्रेंडली एक्ट' बताया, जिसका वैश्विक तेल कीमतों में उछाल के रूप में उल्टा असर हो सकता है.

अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों का उद्देश्य यूक्रेन पर मास्को के आक्रमण को बढ़ावा देने वाले रेवेन्यू और सप्लाई को रोकने का व्यापक प्रयास है, जिससे पुतिन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने के लिए मजबूर हो जाएं.

मॉस्को में पत्रकारों से बात करते हुए पुतिन ने स्वीकार किया कि गंभीर अमेरिकी प्रतिबंधों के रूस पर निश्चित परिणाम होंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इनका उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा.

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की, जिन्होंने लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपने देश पर हमला करने के लिए रूस को और अधिक व्यापक रूप से दंडित करने का अभियान चलाया है उन्होंने नए प्रतिबंधों की सराहना की है.

चार साल से युद्ध जारी
उन्होंने कहा, "हमने इसका इंतजार किया. ईश्वर करे, यह कारगर हो और यह बहुत महत्वपूर्ण है." जेलेंस्की ने ब्रुसेल्स में कहा, जहां एक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे यूरोपीय संघ के देशों ने रूस पर प्रतिबंधों के ताजा दौर की घोषणा की. हाल के महीनों में अमेरिका के नेतृत्व में शांति प्रयासों के बावजूद लगभग चार साल बाद भी युद्ध समाप्त होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है और यूरोपीय नेता रूस से खतरे को लेकर चिंतित हैं.

यूक्रेनी सेना पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन से सटी लगभग 1,000 किलोमीटर (600 मील) लंबी अग्रिम पंक्ति में रूस की विशाल सेना की धीमी लेकिन लगातार बढ़ती बढ़त को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है. कड़ाके की सर्दी से पहले लगभग रोजाना रूसी लंबी दूरी के हमले यूक्रेन के पावर ग्रिड को निशाना बनाकर किए जाते रहे हैं, जबकि यूक्रेनी सेना ने रूसी तेल रिफाइनरियों और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को निशाना बनाया है.

टारेगेटेड प्रतिबंध
एनर्जी रेवेन्यू रूसी अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, जिससे पुतिन मुद्रास्फीति को बढ़ाए बिना और मुद्रा पतन से बचते हुए सशस्त्र बलों में धन डाल सकते हैं. रूस की तेल दिग्गज कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों की खबर के बाद गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें दो डॉलर प्रति बैरल से अधिक उछल गईं.

पुतिन ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी थी कि रूसी तेल निर्यात पर अंकुश लगाने का प्रयास वैश्विक तेल बाजारों को अस्थिर करेगा और अमेरिका के खिलाफ़ उलटा असर डालेगा. उन्होंने कहा, "वैश्विक बाजारों में भेजे जाने वाले हमारे तेल और तेल उत्पादों की मात्रा में भारी कमी से कीमतों में बढ़ोतरी होगी," और साथ ही यह भी कहा कि अमेरिकी पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को इसका असर महसूस होगा.

तेल निर्यात पर अंकुश लगाने की कोशिश
पुतिन ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी थी कि रूसी तेल निर्यात पर अंकुश लगाने की कोशिश वैश्विक तेल बाज़ारों को अस्थिर कर देगी और अमेरिका के खिलाफ पलटवार करेगी. उन्होंने कहा, "वैश्विक बाजारों में भेजे जाने वाले हमारे तेल और तेल उत्पादों की मात्रा में भारी कमी से कीमतें बढ़ेंगी," और आगे कहा कि अमेरिकी पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को इसका असर महसूस होगा.

ये प्रतिबंध लगभग एक महीने यानी 21 नवंबर तक प्रभावी नहीं होंगे, जिससे पुतिन को अपना रुख बदलने का मौका मिल सकता है. मैक्रो-एडवाइजरी लिमिटेड कंसल्टेंसी के सीईओ क्रिस वीफर ने कहा, "यह एक ऐसा मौका है, जहां उन्हें उम्मीद है कि रूस अधिक गंभीरता से इसमें शामिल होगा, और अगर ऐसा होता है, तो ये प्रतिबंध स्थगित किए जा सकते हैं."

वीफर ने लंदन से एसोसिएटेड प्रेस को बताया,"आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आज एशिया का हर तेल खरीदार ऐसी कोई भी चीज ढूंढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह प्रतिबंध लागू होने से पहले रूसी तेल खरीद सके और इसलिए, रूस अगले 30 दिनों में काफी तेल बेचेगा, जिससे शायद कुछ महीनों के लिए बजट में मदद मिलेगी."

ट्रंप-पुतिन संबंध
ये अमेरिकी प्रतिबंध ऐसे समय में लगाए गए हैं, जब ट्रंप ने कहा कि बुडापेस्ट में पुतिन के साथ उनकी त्वरित बैठक की योजना स्थगित कर दी गई है, क्योंकि वह इसे समय की बर्बादी नहीं बनाना चाहते. युद्ध समाप्त करने के ट्रंप के लगातार प्रयासों में यह एक नया मोड़ था क्योंकि पुतिन अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.

पुतिन ने अमेरिकी प्रतिबंधों की निंदा करते हुए इसे एक 'अनफ्रेंडली एक्ट' बताया जिससे वाशिंगटन के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचेगा और कहा कि मास्को दबाव में नहीं झुकेगा. उन्होंने कहा, "अमेरिकी प्रशासन की ऐसी कार्रवाई निश्चित रूप से रूस-अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचाती है. यह रूस पर दबाव बनाने का एक प्रयास है, लेकिन कोई भी स्वाभिमानी देश और स्वाभिमानी लोग दबाव में कोई निर्णय नहीं लेते."

रूसी नेता ने चेतावनी दी कि यूक्रेन द्वारा पश्चिम द्वारा आपूर्ति किए गए लंबी दूरी के हथियारों से रूस के भीतरी इलाकों में हमला करने का कोई भी प्रयास तनाव को बढ़ाएगा और रूस की ओर से बहुत गंभीर, बल्कि चौंकाने वाली प्रतिक्रिया को जन्म देगा. उन्होंने कहा, "उन्हें इस बारे में सोचने दीजिए."

