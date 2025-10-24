ETV Bharat / international

पुतिन ने अमेरिकी प्रतिबंधों को 'अनफ्रेंडली' बताया, यूरोपीय संघ ने किया बैन का समर्थन

ब्रुसेल्स: यूरोपीय संघ ने गुरुवार को रूस पर और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले दिन रूसी तेल उद्योग के खिलाफ लगाए गए नए दंडात्मक उपायों में शामिल हैं. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वाशिंगटन के इस कदम को एक 'अनफ्रेंडली एक्ट' बताया, जिसका वैश्विक तेल कीमतों में उछाल के रूप में उल्टा असर हो सकता है.

अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों का उद्देश्य यूक्रेन पर मास्को के आक्रमण को बढ़ावा देने वाले रेवेन्यू और सप्लाई को रोकने का व्यापक प्रयास है, जिससे पुतिन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने के लिए मजबूर हो जाएं.

मॉस्को में पत्रकारों से बात करते हुए पुतिन ने स्वीकार किया कि गंभीर अमेरिकी प्रतिबंधों के रूस पर निश्चित परिणाम होंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इनका उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा.

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की, जिन्होंने लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपने देश पर हमला करने के लिए रूस को और अधिक व्यापक रूप से दंडित करने का अभियान चलाया है उन्होंने नए प्रतिबंधों की सराहना की है.

चार साल से युद्ध जारी

उन्होंने कहा, "हमने इसका इंतजार किया. ईश्वर करे, यह कारगर हो और यह बहुत महत्वपूर्ण है." जेलेंस्की ने ब्रुसेल्स में कहा, जहां एक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे यूरोपीय संघ के देशों ने रूस पर प्रतिबंधों के ताजा दौर की घोषणा की. हाल के महीनों में अमेरिका के नेतृत्व में शांति प्रयासों के बावजूद लगभग चार साल बाद भी युद्ध समाप्त होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है और यूरोपीय नेता रूस से खतरे को लेकर चिंतित हैं.

यूक्रेनी सेना पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन से सटी लगभग 1,000 किलोमीटर (600 मील) लंबी अग्रिम पंक्ति में रूस की विशाल सेना की धीमी लेकिन लगातार बढ़ती बढ़त को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है. कड़ाके की सर्दी से पहले लगभग रोजाना रूसी लंबी दूरी के हमले यूक्रेन के पावर ग्रिड को निशाना बनाकर किए जाते रहे हैं, जबकि यूक्रेनी सेना ने रूसी तेल रिफाइनरियों और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को निशाना बनाया है.

टारेगेटेड प्रतिबंध

एनर्जी रेवेन्यू रूसी अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, जिससे पुतिन मुद्रास्फीति को बढ़ाए बिना और मुद्रा पतन से बचते हुए सशस्त्र बलों में धन डाल सकते हैं. रूस की तेल दिग्गज कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों की खबर के बाद गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें दो डॉलर प्रति बैरल से अधिक उछल गईं.

पुतिन ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी थी कि रूसी तेल निर्यात पर अंकुश लगाने का प्रयास वैश्विक तेल बाजारों को अस्थिर करेगा और अमेरिका के खिलाफ़ उलटा असर डालेगा. उन्होंने कहा, "वैश्विक बाजारों में भेजे जाने वाले हमारे तेल और तेल उत्पादों की मात्रा में भारी कमी से कीमतों में बढ़ोतरी होगी," और साथ ही यह भी कहा कि अमेरिकी पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को इसका असर महसूस होगा.