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आशंकाओं के बादल से घिरा 'भारत अमेरिका संबंध', क्या बातचीत से निकलेगा रास्ता ?

नई दिल्ली : भारत और अमेरिका के बीच सबकुछ सामान्य नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की नीतियों को अपनाया है, उससे भारत असहज है. अमेरिका एक तरफ लगातार चीन से संबंध सुधार रहा है, वहीं दूसरी ओर वह पाकिस्तान को भी शह देता रहा है. इसके बावजूद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत के साथ बातचीत करने में लगा हुआ है.

जून में रूस से भारत का कच्चा तेल आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिसमें मात्रा 2.6 मिलियन बैरल प्रति दिन तक पहुंच गई. ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता ऐसी चीज है जिसे भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता. चीन के बाद तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक होने के नाते, भारत के लिए तेल आयात में किसी भी तरह की रुकावट तुरंत देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए चुनौती बन जाती है.

अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य लगातार भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने की आलोचना करते रहे हैं. यह नया कानून भारत के लिए ऐसे समय में आया है जब वह अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए रूस से तेल की खरीद बढ़ाकर ईरान संघर्ष से पैदा हुई अनिश्चितता को दूर करने में कामयाब रहा है. इस प्रतिबंध कानून के कारण, भारतीय रिफाइनर रूस से तेल की आपूर्ति में संभावित रुकावट की आशंका से जूझ रहे हैं. यह डर अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के साथ-साथ चीन द्वारा रूस से तेल की खरीद बढ़ाने की वजह से भी है.

इस पृष्ठभूमि में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि मिसरी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक में बिल पर चर्चा हुई. उन्होंने 'X' पर एक बयान में कहा, "चर्चा में भारत-अमेरिका संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया, जिसमें हाल ही में लागू हुआ एसआरआईए कानून भी शामिल है." रूस से तेल आयात करने की वजह से भारत और रूस के संबंध मजबूत हुए हैं. लेकिन जिस बात ने भारत-रूस संबंधों को मजबूत किया, वही बात भारत और अमेरिका के बीच तनाव का कारण भी बन गई है.

ट्रंप के दौर में, टैरिफ और प्रतिबंध भू-राजनीतिक दबाव बनाने के लिए अमेरिका के पसंदीदा हथियार बन गए हैं, और अमेरिका के दुश्मन और दोस्त दोनों ही टैरिफ की धमकियों और बढ़ोतरी का सामना कर रहे हैं. गत रविवार को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के डेलिगेशन ने विदेश सचिव विक्रम मिसरी से मुलाकात की. इस बैठक के दौरान, 'सेंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट (SRIA) 2026' पर भी चर्चा हुई. यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी तेल खरीदने वालों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है. भारत आए डेलिगेशन के प्रमुख मास्ट और उनके पांच सदस्यीय डेलिगेशन के ज़्यादातर सदस्यों ने प्रतिबंध कानून का समर्थन किया. यह कानून हाउस फ़ रिप्रेजेंटेटिव्स में दोनों पार्टियों के 262 के मुकाबले 159 वोटों से पास हुआ था. ट्रंप ने 18 सितंबर, 2026 को इस बिल पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया था.

सारी अनिश्चितता के बीच रक्षा सहयोग एक ऐसा क्षेत्र है जहां दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने हुए हैं. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन और रिप्रेजेंटेटिव ब्रायन मास्ट की अगुवाई वाले डेलिगेशन ने सोमवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की. उन्होंने "रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर खास जोर देते हुए" विकसित हो रही व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की. अमेरिका अपने घरेलू औद्योगिक आधार को मजबूत करने का इच्छुक है और भारत, जो दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है, तकनीक और संयुक्त उत्पादन की तलाश में है. लेकिन अगर रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं, तो वे रिश्तों में सबसे बड़े तनाव यानी व्यापार से पूरी तरह अछूते भी नहीं हैं.

एक तरफ अमेरिका चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से तय कर रहा है, जबकि भारत पर भी अतिरिक्त टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है. इससे यह सवाल उठता है कि क्या भारत-अमेरिका रिश्तों में यह तनाव कुछ समय के लिए है, या फिर वह मुख्य आधार बदल रहा है जिसके तहत अमेरिका ने कभी भारत के साथ रिश्तों को चीन के खिलाफ एक मजबूत दीवार के तौर पर देखा था.

अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के दोनों पार्टियों के नेताओं वाले एक डेलिगेशन के दौरे ने भारत और अमेरिका के बीच लगातार जारी बातचीत को और मजबूत किया है. इस बातचीत में दोनों देश भविष्य में अपने रिश्तों को किस तरह आगे बढ़ाएंगे, इस पर चर्चा होनी है. वैसे, यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों के रिश्तों को लेकर काफी अनिश्चितता बनी हुई है.

जायसवाल ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि "ऊर्जा की खरीद" भारत के राष्ट्रीय हित पर आधारित है. 18 सितंबर को एक ब्रीफिंग में जायसवाल ने कहा, "हमने कहा है कि अपनी 1.4 अरब आबादी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना एक जरूरी काम है जिसे हमें करना ही है. और हम अलग-अलग स्रोतों से ऊर्जा खरीदते रहते हैं." हालांकि भारत ने वेनेजुएला से तेल की खरीद बढ़ाई है—जहां जनवरी 2026 में सैन्य हस्तक्षेप के बाद अमेरिका ने वहां के भारी तेल भंडार पर नियंत्रण कर लिया था—लेकिन रूस से तेल खरीदने को लेकर वाशिंगटन का नई दिल्ली पर दबाव संबंधों में तनाव का एक कारण बना हुआ है.

जानकारों का मानना ​​है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के दौरे का मकसद भारत में राजनीतिक माहौल को समझना भी रहा होगा. ट्रेड एक्सपर्ट बिस्वजीत धर ने कहा, "इस दौरे के पीछे एक रणनीति है और वे यह देखना चाहते हैं कि ब्रिक्स और रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल के बाद क्या हुआ है. ये दोनों घटनाएं एक के बाद एक हुईं. तेल और ऊर्जा सुरक्षा पर इसे अपना संप्रभु फैसला बताकर विदेश मंत्रालय मुख्य रूप से यह संदेश दे रहा है कि हम रूस से दूरी नहीं बनाएंगे."

भारत-अमेरिका संबंधों को अमेरिका में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है, हालांकि कई राजनेताओं ने ट्रंप की विदेश नीति की आलोचना भी की है, जिसमें मित्र देशों के खिलाफ उनकी टैरिफ नीतियां भी शामिल हैं. फिर भी, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इस रिश्ते की कुछ नींव कमजोर होती दिखी है. अमेरिका लंबे समय से भारत को चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक मजबूत आधार के तौर पर देखता रहा है, भले ही 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिकी नेवी सील की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के साथ संबंध खराब हो गए थे. लेकिन शी के साथ अपनी हालिया बैठक से पता चला है कि ट्रंप ने चीन के साथ संबंधों को स्थिर करने और रिश्ते की दुश्मनी वाली प्रकृति को कम करने की कोशिश की है.

हालांकि अमेरिका और चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता को संभाला जा रहा है और यह पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन इससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या चीन-अमेरिका के गहरे होते रिश्ते का भारत पर असर पड़ेगा और क्या वाशिंगटन, कम से कम ट्रंप के कार्यकाल में, नई दिल्ली को बीजिंग के खिलाफ एक संतुलन के तौर पर देखना जारी रखेगा. शी की अमेरिका यात्रा के दौरान, दोनों देश "सम्मान, निष्पक्षता और आपसी सहयोग पर आधारित रणनीतिक स्थिरता वाले रचनात्मक चीन-अमेरिका संबंध" पर सहमत हुए. साथ ही, वे 30 अरब डॉलर के आपसी टैरिफ में कटौती और नवंबर में खत्म हो रहे व्यापार समझौते (ट्रेड ट्रूस) को दो महीने और बढ़ाने पर भी सहमत हुए.

इससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाशिंगटन, रूसी तेल खरीदने के लिए बीजिंग पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाकर चीन के साथ व्यापार समझौते को बिगाड़ देगा. भारत के मामले में शायद यही सोच लागू न हो, क्योंकि जानकारों का मानना ​​है कि ट्रंप व्यापार के मुद्दों पर भारत पर दबाव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर भी, अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में स्थिरता आने से ऐसी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि यह संभावित रूप से 'G-2' व्यवस्था की ओर इशारा है, जिसका जिक्र ट्रंप खुद पहले भी कर चुके हैं.

स्ट्रैटेजिक मामलों के जानकार ब्रह्म चेलानी ने X पर कहा, "अनौपचारिक US-चीन G2 व्यवस्था में असल नुकसान अमेरिका के अपने दोस्तों का होगा, जिन्हें अमेरिका के अनिश्चित व्यवहार से निपटने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी. भारत जी2 ढांचे को असल में मल्टीपोलर (बहुध्रुवीय) एशिया के अपने विजन के बिल्कुल उलट मानता है." फिर भी, अमेरिका के साथ भारत के संबंध सबसे अहम बने हुए हैं, क्योंकि दोनों देश टेक्नोलॉजी, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी फोरम के जरिए जरूरी मिनरल्स की सप्लाई चेन बनाने, स्पेस में सहयोग और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने जैसे मामलों में मिलकर काम कर रहे हैं.

जून में, अमेरिका ने भारत के M777A2 अल्ट्रा-लाइट होवित्जर के लिए $230 मिलियन के सपोर्ट पैकेज की घोषणा की, जिसकी अनुमानित लागत $482.2 मिलियन थी. इसके अलावा, $198.2 मिलियन की अनुमानित लागत पर AH-64E अपाचे सपोर्ट सर्विस की भी घोषणा की गई.दोनों देश एक ट्रेड डील पर भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसे अंतिम रूप देने में देरी हो रही है क्योंकि इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि क्या अमेरिकी बाजार में भारत के प्रतिस्पर्धी को कम टैरिफ मिलेगा.धर ने कहा, "यह ट्रेड टेंशन जल्दी खत्म होने वाली नहीं है. ट्रंप ट्रेड घाटे को कम करने और भारत को अमेरिका से सामान खरीदने के लिए मजबूर करने के लिए बेताब हैं. वह हम पर तरह-तरह की मांगें थोपते रहेंगे और अलग-अलग तरह के टैरिफ की धमकी देते रहेंगे. नतीजतन, भरोसे की कमी पैदा होगी."

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