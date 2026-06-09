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पीओके में आम लोगों का विद्रोह, 11 की मौत, 70 घायल, भारत ने कहा- उम्मीद है पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाएगा

पाकिस्तान की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर चलाई गई गोली. पढ़ें पूरी खबर.

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पीओके में पाकिस्तानी सुरक्षा बल (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 9, 2026 at 5:12 PM IST

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नई दिल्ली : पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से हिंसा की खबरें आ रही हैं. पाकिस्तानी सैनिकों ने वहां पर गोलीबारी की है, जिसमें वहां के 11 नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि 70 से ज्यादा घायल हैं. पाक सरकार ने लोगों की आवाजों को दबाने के लिए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) पर बैन लगा रखा है.

अवामी कमेटी एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है. यह पाकिस्तान में आर्थिक तंगी और राजनीतिक मुद्दों को उठाता रहा है. अवामी कमेटी के सदस्य उस समय भड़क गए, जब उनके एक कार्यकर्ता का शव अस्पताल लाया गया. पाक सुरक्षा बलों की गोलीबारी में उसकी मौत हो गई थी. कमेटी के सदस्यों ने पाक सैनिकों का विरोध किया. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, इस टकराव में कई पुलिसकर्मी मारे गए, जबकि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों को भी नुकसान उठाना पड़ा.

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर जवाब देते हुए, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हम इस मामले में पाकिस्तान की तरफ से फेक न्यूज और वीडियो फैलाने का सिलसिला देख रहे हैं. यह पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की एक हताश कोशिश है. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पुलिस की बर्बरता की खबरें आ रही हैं, जिसमें कई लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं. हमें उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके गलत कामों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराएगा."

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पीओके में पाकिस्तानी सुरक्षा बल (PTI)

पीओके के पुलिस चीफ लियाकत मलिक ने बताया कि घटना में घायल हुए लोगों में 23 सुरक्षाकर्मी और 50 प्रदर्शनकारी शामिल थे. जेएएसी के नेता शौकत नवाज मीर ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो मैसेज में कहा, "राज्य ने रावलकोट में हमारे लोगों का नरसंहार शुरू कर दिया है." उन्होंने जिक्र किया कि घटना इसी जिले में हुई थी.

पिछले सप्ताह, क्षेत्रीय प्रशासन ने जेएएसी को आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत एक प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था. इस फैसले से संगठन के समर्थकों में भारी नाराज़गी फैल गई. उनका तर्क है कि यह संगठन आम लोगों से जुड़े जायज मुद्दों को उठाता रहा है.इस प्रतिबंध को ही पूरे इलाके में शटडाउन (बंद) के आह्वान और हालिया विरोध-प्रदर्शनों की मुख्य वजहों में से एक माना जा रहा है.

तात्कालिक कारण- इन विरोध-प्रदर्शनों की तत्काल वजह वह फैसला था जिसके तहत 45 सदस्यों वाली विधानसभा में उन शरणार्थियों के लिए 12 सीटें आरक्षित की गईं, जो कश्मीर से बाहर लेकिन पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में रह रहे हैं. जेएएसी और उसके समर्थकों का दावा है कि इस कदम से स्थानीय निवासियों की आवाज कमजोर होती है और उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटता है.हालांकि, यह मामला सिर्फ विधानसभा सीटों तक ही सीमित नहीं है. पिछले दो सालों से, यह समूह बढ़ती महंगाई, बिजली की किल्लत, बेरोजगारी, जरूरी सेवाओं की बढ़ती लागत और जिसे वे इस इलाक़ का 'राजनीतिक तौर पर हाशिए पर धकेला जाना' बताते हैं, उन मुद्दों पर प्रदर्शन करता रहा है.

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पीओके में पाकिस्तानी सुरक्षा बल तैनात (PTI)

पाबंदी और जारी कार्रवाई के बावजूद, जेएएसी नेताओं ने संकेत दिया है कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं. समूह ने अधिकारियों पर विरोध की आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग का आरोप लगाया है और राजनीतिक व आर्थिक अधिकारों के लिए अपना अभियान जारी रखने का संकल्प लिया है.

संगठन द्वारा बुलाए गए शटडाउन का मकसद न केवल आरक्षित सीटों का विरोध करना था, बल्कि पाबंदी, इंटरनेट पर लगी रोक और अपने एक नेता की मौत का विरोध करना भी था. इस क्षेत्र में 27 जुलाई को चुनाव होने हैं, इसलिए अधिकारियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.

खबरों के अनुसार, कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं, बड़ी सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई है और जेएएसी का केंद्रीय कार्यालय सील कर दिया गया है. आने वाले दिनों में और विरोध प्रदर्शन होने की आशंका के बीच संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल तैनात हैं.

इस अशांति ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है. यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित कई देशों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए यात्रा संबंधी सलाह ो अपडेट किया है और अपने नागरिकों को वहां की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बारे में आगाह किया है.

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