54 सालों से हो रहे बांग्लादेशी हिंदुओं पर जुल्म, दिल मजबूत हो तभी पढ़ें ये रपट
बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर भारतीय प्रदर्शनकारी मोहम्मद यूनुस सरकार से माफी की मांग कर रहे. बांग्लादेश में हिंसा बढ़ गई है.
Published : December 24, 2025 at 11:42 AM IST
हैदराबाद: अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ भारत भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है. वहीं, दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर कई दिनों से भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. ये प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर मोहम्मद यूनुस सरकार से माफी की मांग कर रहे हैं. उधर अभी हाल ही में बांग्लादेश में हिंसक झड़पों के बीच एक हिन्दू नागरिक दिपु दास को मार डाला गया है. हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है.
बांग्लादेश में हिंदू आबादी में कमी: गौर करें तो 1947 के बाद से राजनीतिक घटनाओं की वजह से बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) की हिंदू आबादी को काफी नुकसान हुआ है. पूर्वी बंगाल (पूर्वी पाकिस्तान) के लिए 1951 की ऑफिशियल जनगणना के मुताबिक, यहां की कुल आबादी में हिंदुओं की संख्या 22 परसेंट थी, जो 1991 तक घटकर 15 परसेंट रह गई और 2011 की जनगणना में यह आज सिर्फ़ 8.5 परसेंट रह गई.
बांग्लादेश पॉपुलेशन और हाउसिंग सेंसस 2022 के मुताबिक, हिंदू आबादी और घटकर 7.95 परसेंट रह गई. यह 1901 में पूर्वी बंगाल / पूर्वी पाकिस्तान / बांग्लादेश की आबादी के 31% से घटकर 2022 में मात्र 7.95% रह गई है.
आधिकारिक रिकॉर्ड (जिला और तहसील स्तर के डेटा) और घरेलू सर्वेक्षण से एकत्र की गई जानकारी / डेटा का उपयोग करके एक विस्तृत विश्लेषण से पता चला है कि शत्रु और / या निहित संपत्ति अधिनियमों (ईपीए/वीपीए) का उपयोग करके हिंदुओं की जमीन और संपत्ति हड़पने के बहाने के रूप में हिंदुओं को जबरन पलायन के माध्यम से “अन-पीपिंग” करना, पूर्वी पाकिस्तान के पूरे इतिहास की वास्तविकता रही है, जो बाद में बांग्लादेश का स्वतंत्र देश बन गया.
यह “शक्तिशाली किराया मांगने वाले वर्ग द्वारा हिंदुओं के धन, संसाधनों और संपत्तियों को जबरदस्ती हड़पने के कई अलग-अलग तरीकों और साधनों का उपयोग करके किया गया है, जिसे उस वर्ग की सेवा करने वाली राज्य और राजनीति का समर्थन प्राप्त है. इस तरह, अल्पसंख्यक लोगों को उनकी मातृभूमि, पूर्वजों की भूमि से खत्म कर दिया गया है, गायब कर दिया गया है, “अस्तित्व से प्रभावी रूप से मिटा दिया गया है.”
इन अत्याचारों के कारण बांग्लादेशी हिंदुओं को मजबूरन पलायन करना पड़ा. इसकी वजह से 1964-2013 के बीच इनकी अनुमानित “कुल लापता हिंदू आबादी” 11.3 मिलियन थी. यानी हर साल 230,612 हिंदू लापता हो रहे थे. आगे कहा गया है कि अगले 50 सालों में बांग्लादेश में कोई हिंदू नहीं बचेगा.
बांग्लादेश में हिंदू आबादी में गिरावट का रुझान
|वर्ष
|हिंदू आबादी (%में)
|1901
|33
|1911
|31.5
|1921
|30.6
|1931
|29.4
|1941
|28
|1951
|22
|1961
|18.5
|1971
|13.5
|1981
|12.1
|1991
|10.5
|2001
|9.3
|2011
|8.5
|2022
|7.9
शत्रु और /या निहित संपत्ति अधिनियम (ईपीए/वीपीए): 1960 और 70 के दशक में ईपीए / वीपीए का प्रभाव इतना बड़ा था कि लगभग 1.5 मिलियन परिवार या धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7.5 मिलियन लोग (जिनमें से 80% हिंदू थे) सीधे तौर पर प्रभावित हुए और इसलिए 3.0 मिलियन एकड़ से अधिक जमीन (जिसमें से 87% हिंदू अल्पसंख्यकों की थी) और कई अन्य चल संपत्तियां खो गईं.
बांग्लादेश में डिवीजन के हिसाब से हिंदू आबादी
|डिवीजन
|हिंदू आबादी (%में)
|सिलहट
|13.5
|रंगपुर
|12.98
|खुलना
|11.52
|बैरिसाल
|8.24
|चट्टोग्राम
|6.61
|ढाका
|6.25
|राजशाही
|5.67
|मयमनसिंह
|3.92
बांग्लादेश की कुल हिंदू आबादी का सबसे ज़्यादा 13.5% हिस्सा सिलहट में हिंदू आबादी रहती है. इसके बाद रंगपुर और खुलना डिवीजन आते हैं.
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा
|वर्ष
|बांग्लादेश
|2022
|47
|2023
|302
|2024
|2200 (8 दिसंबर, 2024)
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर एक नजर: बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कोई अलग-थलग घटना नहीं है. ये रेगुलर होती रही हैं. इनमें डायरेक्ट एक्शन डे (16 अगस्त 1946) और 1946 में नोआखली नरसंहार के दौरान नरसंहार और रेप शामिल हैं. 1958 के बाद पाकिस्तान के मिलिट्री शासकों द्वारा भड़काई गई. इसके बाद 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट (25 मार्च 1971) के दौरान हिंसा हुई. 1980 और 1990 के दशक में हिंदुओं को निशाना बनाकर हमले किए गए. 2000 के दशक की शुरुआत में हिंदू पुरुषों की हत्या और महिलाओं के रेप हुए. इसमें 2024 और 2025 में हुए हिंदुओं पर अत्याचार शामिल हैं.
इंडिक सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स कैलिफोर्निया, USA की रिपोर्ट के अनुसार, ये अनुमान इस प्रकार हैं.
● 3 से 4 मिलियन हिंदुओं को मार दिया गया. 400,000 से ज़्यादा महिलाओं और लड़कियों के साथ रेप हुआ.
● 1.2 मिलियन हिंदू परिवारों से 2.6 मिलियन एकड़ जमीन छीन ली गई. 10 मिलियन से ज़्यादा हिंदुओं को भारत भागने पर मजबूर किया गया (जो एथनिक क्लींजिंग का साफ मामला है.).
● हिंदू आबादी 1941 में 28% (1946 के नरसंहार से पहले) से घटकर 2022 में 7.9% हो गई.
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बड़े नरसंहार: ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज (HRCBM) द्वारा UN जनरल असेंबली में जमा किए गए एक लिखित बयान के अनुसार आंकड़े इस तरह से हैं.
1946: बांग्लादेश के माइनॉरिटीज पर ज़ुल्म 1946 में शुरू हुआ और आज तक जारी है. 10 अक्टूबर 1946 को इस्लामिस्टों ने पूर्वी बंगाल के हिंदुओं पर हमला किया. उन्हें बेरहमी से मारा. उनकी औरतों को बंदी बनाया. उनका रेप किया और उनका धर्म बदल दिया. इन लुटेरों ने 5000 से ज़्यादा मर्दों और औरतों का कत्लेआम किया और 50000 से 75000 हिंदुओं को बेघर कर दिया.
1949 से 1971: पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा नरसंहार 1949, 1950, 1964 और 1971 के दौरान हुआ. अगस्त 1949 से जनवरी 1950 तक मुसलमानों ने हिंदू महिलाओं को लूटा और हजारों हिंदुओं और मूल निवासियों का कत्लेआम किया. हिंसा से बचने के लिए 3.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने पड़ोसी भारत में शरण ली.
1971: 1971 में, पाकिस्तान ने सिस्टेमैटिक रेप के कैंपेन में 3 मिलियन लोगों को मार डाला. 400,000 महिलाओं और लड़कियों (ज़्यादातर हिंदू) के साथ गैंग रेप किया. इसके अलावा 10 मिलियन (ज़्यादातर हिंदू) को पूर्वी पाकिस्तान से पड़ोसी देश भारत भागने पर मजबूर कर दिया.
1975: 1975 में, प्रेसिडेंट जियाउर रहमान ने राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में इस्लामी प्रतीकवाद को लागू करना शुरू किया. बाद में 1988 में, प्रेसिडेंट एच.एम. इरशाद ने इस्लाम को राज्य का धर्म घोषित किया. इन कदमों से इस्लामिस्टों को माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा जारी रखने की और हिम्मत मिली. माइनॉरिटीज के खिलाफ कभी-कभार हिंसा हुई. हालांकि इसके तुरंत बाद 1990, 1992, 1994, 1996 और 2000 में बड़े पैमाने पर हमले हुए.
2000: जुलाई, 2000 की अपनी रिपोर्ट में, HRCBM ने पूरे देश में रेप, हिंदू महिलाओं और लड़कियों के किडनैपिंग, हिंदू पुरुषों की हत्या और माइनॉरिटीज की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाने की पूरी जानकारी दी.
2001-2003: 2001 और 2002 में और हमले जारी रहे. इसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी 2001 के दंगों के दौरान माइनॉरिटीज पर हुए अत्याचारों की डिटेल में जानकारी दी. HRCBM और दूसरे न्यूज मीडिया की कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि बांग्लादेश के एक जिले में 15 हजार हिंदू और दूसरे जिलों में लाखों हिंदू बेघर हो गए. 2001 और 2002 के दंगों के दौरान पूरे देश में हिंदू औरतों और लड़कियों को परेशान किया गया. कई हिंदू मर्द मारे गए. यह हमला 2003 तक जारी रहा.
बांसखली का नरसंहार: 2003 का सबसे बड़ा हमला बांसखली का नरसंहार था. इसमें इस्लामिस्टों ने चटगांव के बांसखली में एक हिंदू परिवार के 11 लोगों को जिंदा जला दिया था.
2006: 2006 में, HRCBM ने बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल की. इसमें सरकार पर हिंदुओं, बौद्धों और आदिवासियों को लगातार बेदखली, टॉर्चर, बेइज्जती, ज़ुल्म, रेप और हत्या से बचाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया गया. 2006 की रिट 3380 में, HRCBM (Human Rights Congress for Bangladesh Minorities) ने 1 अक्टूबर, 2001 को हुए चुनावों के बाद से माइनॉरिटीज पर हत्या, रेप और टॉर्चर, उनकी जमीनों पर कब्जा करने और उनके घरों में आग लगाने की 15,000 घटनाओं का सबूत दिया. फेवरेबल फैसले के बावजूद, बांग्लादेश सरकार ने फैसले को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया.
2011-2013: 2011 से 2013 तक पूरे बांग्लादेश में हमले फिर से जारी रहे. इसमें हजारों हिंदुओं और मूलनिवासी लोगों को बेघर होना पड़ा और उनकी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया.
2020: 2020 में, पूरे देश में माइनॉरिटी के खिलाफ छिटपुट हमले हुए. इसमें 71 लोग घायल हुए, 11 घर तबाह हो गए. साथ ही माइनॉरिटी कम्युनिटी के सैकड़ों घरों को लूट लिया गया.
2021: 17 मार्च, 2021 को इस्लामिस्टों ने सुनामगंज के शल्ला में हिंदू गांवों पर हमला किया और सैकड़ों घरों को लूट लिया और इलाके के तीन मंदिरों को तोड़ दिया. इन हमलों के बाद अक्टूबर 2021 में पूरे बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी पर बड़े पैमाने पर हमले हुए.
इस्लामिस्टों ने सबसे पहले एक पूजा पंडाल में इस्लाम की पवित्र किताब “कुरान” रखी और यह अफवाह फैलाई कि हिंदुओं ने “कुरान” का अपमान किया है. इसके बाद पूरे देश में हिंदुओं पर बड़े पैमाने पर हमले हुए. HRCBM (बांग्लादेश माइनॉरिटीज के लिए ह्यूमन राइट्स कांग्रेस) ने 64 जिलों में से 34 जिलों में जांच की.
इसके नतीजे दिल दहला देने वाले थे. हाजीगंज के एक ही शहर में कम से कम 600 महिलाओं और लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया. 15 हिंदू पुरुषों को मार डाला गया. 5 हिंदू महिलाओं और लड़कियों के साथ गैंग रेप किया गया. हिंदू समुदाय के सैकड़ों घरों, दुकानों और मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और लूट लिया गया.
2024: जुलाई 2024 में, बांग्लादेश में कोटा सुधार आंदोलन एक भयंकर सरकार-विरोधी जन विद्रोह में बदल गया, जिसे "छात्र-जन विद्रोह" के रूप में जाना जाता है. 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद, बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कई हमले हुए. पिछली सरकार के पतन के बाद से, बांग्लादेश में हिंसा की 2,000 से अधिक घटनाएं हुई हैं. इनमें से अधिकतर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ लक्षित की गई हैं. रिपोर्टों में 23 हिंदुओं की मौत और हिंदू मंदिरों पर हमले की 152 घटनाओं का हवाला दिया गया है.
अगस्त 2024 से जुलाई 2025: न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली की महिला जेनिफर राजकुमार ने बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के आंकड़ों का हवाला दिया. इसमें अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2,442 घटनाएं और 150 से अधिक मंदिरों में तोड़फोड़ दर्ज की गई.
- बांग्लादेश से हिंदुओं का बड़े पैमाने पर माइग्रेशन:
1947 में भारत के बंटवारे के दौरान लगभग 2 मिलियन बंगाली हिंदू पाकिस्तान के पूर्वी बंगाल से भारत के पश्चिम बंगाल इलाके में आ गए.
- 1958-1965 के दौरान, 8 मिलियन हिंदू बेघर हो गए और रिफ्यूजी के तौर पर भारत आ गए.
- सितंबर 1969 में डिफेंस ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के जरिए “इमरजेंसी” की घोषणा के कारण, बंगाली हिंदू समाज के बड़े सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत बड़े पैमाने पर जेल में डाल दिया गया. 100,000 से ज़्यादा बंगाली हिंदुओं को भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ा.
- 1970 में पाकिस्तान के आम चुनाव (उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था) के दौरान, इस्लामी पार्टियों को डर था कि हिंदू वोट उनके विरोधियों के पक्ष में जा सकते हैं. इससे ज़ुल्म का एक नया दौर शुरू हुआ. इसके कारण 250,000 से ज़्यादा हिंदुओं को मजबूरन माइग्रेशन करना पड़ा. 1971 में बांग्लादेश की आजादी से पहले, ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान, लगभग 10 मिलियन लोग (जिनमें ज़्यादातर हिंदू बंगाली थे, जो सिस्टमैटिक हत्याओं, रेप और आगजनी से बचकर पूर्वी पाकिस्तान से भारत आ गए थे) पूर्वी पाकिस्तान से भाग गए थे. बांग्लादेश की आजादी के बाद कई लोग वापस लौट आए, लेकिन लगभग 1.5 मिलियन लोग शायद यहीं रह गए. कम संख्या में लगातार, रोजाना माइग्रेशन होता रहा.
- हिंदुओं पर ज़ुल्म की वजह से जबरदस्ती माइग्रेशन, साथ ही आर्थिक और एनवायरनमेंटल वजहों की वजह से, 1980, 1990 के दशक में और आज तक बांग्लादेशियों का लगातार भारत आना हुआ.
ये भी पढ़ें -बांग्लादेश में नए बेस बना रहा उल्फा-I, शक की सुई ढाका सरकार पर