वियतनाम में बाढ़ से 16 मरे, लापता 5 लोगों की तलाश जारी; 43 हजार घर डूबे

सेंट्रल वियतनाम में बचाव दल ने डूबे हुए घरों की छतों से फंसे हुए लोगों को निकाला. वहीं राहत अभियान जोरों पर है.

Vietnam Flooding Death
यह एरियल फोटो वियतनाम के डाक लाक में बाढ़ में डूबी एक बिल्डिंग को दिखाती है. (AP)
By AFP

Published : November 20, 2025 at 2:10 PM IST

3 Min Read
न्हा ट्रांग (वियतनाम) : वियतनाम में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है. बचाव दल ने डूबे हुए घरों की छतों से फंसे हुए लोगों को निकाला. सेंट्रल वियतनाम में भारी बाढ़ से आ गई थी. यहां अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है.

अक्टूबर के आखिर से साउथ-सेंट्रल वियतनाम में लगातार बारिश हो रही है. ऐतिहासिक जगहों और मशहूर तटीय छुट्टियों की जगहों पर कई बार बाढ़ आई है. एनवॉयरनमेंट मिनिस्ट्री ने गुरुवार को बताया कि वीकेंड से अब तक कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि पांच और लोगों की तलाश जारी है.

लैंडस्लाइड की वजह से 43,000 से ज़्यादा घर पानी में डूब गए हैं, जबकि कई बड़ी सड़कें अभी भी ब्लॉक हैं.

सरकारी मीडिया ने बताया कि बुधवार को सेंट्रल जिया लाई और डाक लाक प्रांतों में नावों का इस्तेमाल कर बचाव दल ने खिड़कियां खोलीं और छतें तोड़कर पानी में फंसे लोगों की मदद की.

AFP की तस्वीरों से पता चला कि तटीय न्हा ट्रांग, जो अपने साफ-सुथरे बीच के लिए मशहूर एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, में गुरुवार को पूरे शहर के ब्लॉक पानी में डूब गए और सैकड़ों कारें पानी में डूब गईं.

नेशनल वेदर ब्यूरो के मुताबिक, डा लाट के आस-पास के ऊंचे इलाकों में कई जानलेवा लैंडस्लाइड हुए हैं. कुछ इलाकों में वीकेंड से 600 मिलीमीटर (दो फीट) तक बारिश हुई है.

स्टेट मीडिया ने बताया कि इमरजेंसी हॉटलाइन पर बुधवार रात को बहुत ज़्यादा कॉल आए, क्योंकि पूरे इलाके में पानी का लेवल बढ़ गया था, और डिफेंस मिनिस्ट्री ने फंसे हुए लोगों को ढूंढ़ने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे थे.

वेदर ब्यूरो के मुताबिक, डाक लाक में बा नदी में पानी का लेवल गुरुवार सुबह दो जगहों पर 1993 के रिकॉर्ड को पार कर गया, जबकि खान होआ प्रांत में काई नदी भी नई ऊंचाई पर पहुंच गई.

नेशनल सेंटर फॉर हाइड्रोमेटोरोलॉजिकल फोरकास्टिंग के डिप्टी हेड होआंग फुक लैम ने स्टेट टेलीविज़न पर कहा कि भारी बारिश की वजह से पहले से ही ऊंचे पानी के लेवल में और बढ़ोतरी हुई, जिससे यह ऐतिहासिक बाढ़ आई.

वियतनाम के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के मुताबिक, जनवरी से अक्टूबर तक कुदरती आफ़तों की वजह से 279 लोग मारे गए या लापता हो गए और $2 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ है.

दक्षिण-पूर्व एशियाई देश में जून और सितंबर के बीच भारी बारिश होती है, लेकिन साइंटिफिक सबूतों से पता चला है कि इंसानों की वजह से क्लाइमेट चेंज का एक पैटर्न है, जिससे बहुत ज़्यादा खराब मौसम ज़्यादा बार आता है और नुकसानदायक होता है.

