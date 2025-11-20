ETV Bharat / international

वियतनाम में बाढ़ से 16 मरे, लापता 5 लोगों की तलाश जारी; 43 हजार घर डूबे

यह एरियल फोटो वियतनाम के डाक लाक में बाढ़ में डूबी एक बिल्डिंग को दिखाती है. ( AP )

By AFP 3 Min Read

न्हा ट्रांग (वियतनाम) : वियतनाम में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है. बचाव दल ने डूबे हुए घरों की छतों से फंसे हुए लोगों को निकाला. सेंट्रल वियतनाम में भारी बाढ़ से आ गई थी. यहां अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है. अक्टूबर के आखिर से साउथ-सेंट्रल वियतनाम में लगातार बारिश हो रही है. ऐतिहासिक जगहों और मशहूर तटीय छुट्टियों की जगहों पर कई बार बाढ़ आई है. एनवॉयरनमेंट मिनिस्ट्री ने गुरुवार को बताया कि वीकेंड से अब तक कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि पांच और लोगों की तलाश जारी है. लैंडस्लाइड की वजह से 43,000 से ज़्यादा घर पानी में डूब गए हैं, जबकि कई बड़ी सड़कें अभी भी ब्लॉक हैं. सरकारी मीडिया ने बताया कि बुधवार को सेंट्रल जिया लाई और डाक लाक प्रांतों में नावों का इस्तेमाल कर बचाव दल ने खिड़कियां खोलीं और छतें तोड़कर पानी में फंसे लोगों की मदद की. AFP की तस्वीरों से पता चला कि तटीय न्हा ट्रांग, जो अपने साफ-सुथरे बीच के लिए मशहूर एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, में गुरुवार को पूरे शहर के ब्लॉक पानी में डूब गए और सैकड़ों कारें पानी में डूब गईं. नेशनल वेदर ब्यूरो के मुताबिक, डा लाट के आस-पास के ऊंचे इलाकों में कई जानलेवा लैंडस्लाइड हुए हैं. कुछ इलाकों में वीकेंड से 600 मिलीमीटर (दो फीट) तक बारिश हुई है.