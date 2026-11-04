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अमेरिकी राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार, जानें क्या संसद इसे पलट सकती है ?

यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

नई दिल्ली : अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. उनकी रिपब्लिकन पार्टी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, दोनों सदनों में हार का सामना करना पड़ा है. चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी को उनके साथ सहयोग करना होगा, अन्यथा वे वीटो का इस्तेमाल करेंगे. क्या है वीटो पावर और क्या वर्तमान परिस्थिति में ट्रंप ऐसा कर पाएंगे, आइए इस पर एक नजर डालते हैं.

अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है. कांग्रेस में दो सदन होते हैं. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव (प्रतिनिधि सभा) और सीनेट. प्रतिनिधि सभा में 435 मतदान करने वाले सदस्य होते हैं. सदस्यों का कार्यकाल दो साल का होता है. अमेरिकी संविधान राष्ट्रपति को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक की समीक्षा करने का अधिकार देती है. राष्ट्रपति को पूरे विधेयक को एक साथ स्वीकार या अस्वीकार करना होता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कांग्रेस (संसद) द्वारा पारित कानूनों पर वीटो (निषेधाधिकार) लगाने का अधिकार होता है. किसी कानून को पारित होने से रोकने के लिए राष्ट्रपति के पास मौजूद सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से यह एक है. यहां तक कि वीटो की धमकी मात्र से ही, विधेयक के राष्ट्रपति के पास पहुंचने से बहुत पहले ही, उसके मूल स्वरूप में बदलाव लाए जा सकते हैं. संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति को किसी कानून (विधेयक) पर कार्रवाई करने के लिए 10 दिन (रविवार को छोड़कर) का समय मिलता है. यदि इस अवधि में कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो वह विधेयक अपने आप कानून बन जाता है. वीटो दो प्रकार के होते हैं. रेगुलर वीटो (सामान्य वीटो) और पॉकेट वीटो. रेगुलर वीटो एक तरह का नकारात्मक वीटो है. इसमें राष्ट्रपति बिना हस्ताक्षर किए विधेयक को कांग्रेस के उस सदन में वापस भेज देते हैं जहां से वह आया था. इसके साथ आमतौर पर असहमति का एक ज्ञापन या "वीटो संदेश" भी भेजा जाता है. यदि कांग्रेस के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत मिल जाए, तो वह राष्ट्रपति के निर्णय को पलट सकती है. राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने 5 अप्रैल, 1792 को पहला "रेगुलर वीटो" इस्तेमाल किया था. कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति के वीटो को पलटने की पहली सफल घटना 3 मार्च, 1845 को हुई थी, जब कांग्रेस ने एक विधेयक पर राष्ट्रपति जॉन टायलर द्वारा लगाए गए वीटो को खारिज कर दिया था. अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के परिणाम पर प्रतिक्रिया देती एक महिला (AP-) वीटो के जरिए राष्ट्रपति विधायिका पर नियंत्रण रख सकते हैं. वे कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करते हैं और उन प्रस्तावों को रोक सकते हैं जिन्हें वे असंवैधानिक, अन्यायपूर्ण या अनुचित मानते हैं. राष्ट्रपति के वीटो को पलटने की कांग्रेस की शक्ति, कानून बनाने के अधिकार के मामले में विभिन्न शाखाओं के बीच एक संतुलन बनाती है. वीटो की शक्ति राष्ट्रपति को किसी कानून की सामग्री में संशोधन या बदलाव करने का अधिकार नहीं देती है. राष्ट्रपति के पास केवल कांग्रेस द्वारा पारित पूरे कानून को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विकल्प होता है. हालांकि, राष्ट्रपति वीटो की धमकी देकर कानून को प्रभावित कर सकते हैं और उसका स्वरूप बदल सकते हैं. वीटो की धमकी देकर, राष्ट्रपति विधायकों को बिल की सामग्री में ऐसे बदलाव करने के लिए मना सकते हैं जो उन्हें (राष्ट्रपति को) स्वीकार्य हों. कांग्रेस, हाउस और सीनेट दोनों में दो-तिहाई बहुमत से कानून पारित करके राष्ट्रपति के वीटो को पलट सकती है. यह नियंत्रण राष्ट्रपति को किसी ऐसे कानून को रोकने से रोकता है जिसे व्यापक समर्थन प्राप्त हो. दो-तिहाई बहुमत हासिल करना एक कठिन मानक है. इस स्तर तक पहुंचने के लिए कानून को व्यापक समर्थन की आवश्यकता होती है. राष्ट्रपति की वीटो शक्ति काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस बहुत कम ही वीटो को पलटती है. 1789 से अब तक लगाए गए 1,484 सामान्य वीटो में से केवल 7.1% (यानी 106) को ही पलटा गया है. अलग-अलग राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में कितने वीटो को पलटा गया है, इस पर एक नजर ट्रंप ने 12 बार वीटो का इस्तेमाल किया है. एक बार उनके वीटो को पलट दिया गया. उनके पहले कार्यकाल के सभी 10 वीटो 2019 में डेमोक्रेट्स के हाउस (सदन) पर कब्जा करने के बाद आए थे और इनमें से आठ वीटो सामान्य बिलों के बजाय प्रस्तावों (रेजोल्यूशन) को खारिज करने के लिए थे. इनमें से दो वीटो उस राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म कर देते, जिसे उन्होंने 15 फरवरी, 2019 को घोषित किया था. बाकी वीटो यमन के युद्ध में अमेरिका की भागीदारी, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और तीन यूरोपीय देशों को हथियारों की बिक्री, तथा शिक्षा विभाग के एक नियम से जुड़े थे. ईरान वॉर पावर्स रेजोल्यूशन मई 2020 में उनके पास पहुंचा. उन्होंने 6 मई को इस पर वीटो लगा दिया. अगले दिन, सीनेट ने इसे पलटने के लिए 49-44 से वोट किया, जो कि दो-तिहाई बहुमत से काफी कम था. उन्हें एक हार नेशनल डिफेंस ऑथराइज़ेशन एक्ट, 2021 (जो हर साल बनने वाला रक्षा नीति कानून है) के मामले में मिली. उन्होंने 23 दिसंबर 2020 को इस पर वीटो लगा दिया था. हाउस ने 28 दिसंबर को इसे पलटने के लिए 322-87 से वोट किया, और 1 जनवरी 2021 को सीनेट ने भी 81-13 से ऐसा ही किया. अपने दूसरे कार्यकाल में, जब कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा था, ट्रंप ने दो बिलों पर वीटो लगाया. ये दोनों बिल 29 दिसंबर 2025 को आए थे. एक जल-परियोजना से जुड़ा बिल और दूसरा आदिवासी जमीनों से जुड़ा बिल. हाउस ने उनके दोनों वीटो को बरकरार रखा. 1933 से 1945 तक राष्ट्रपति रहे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नाम 635 वीटो का रिकॉर्ड है. इनमें से केवल 9 को ही पलटा गया था.