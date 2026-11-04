अमेरिकी राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार, जानें क्या संसद इसे पलट सकती है ?
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे कांग्रेस से सहमत नहीं हुए तो वीटो पावर का करेंगे इस्तेमाल.
Published : November 4, 2026 at 5:02 PM IST
नई दिल्ली : अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. उनकी रिपब्लिकन पार्टी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, दोनों सदनों में हार का सामना करना पड़ा है. चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी को उनके साथ सहयोग करना होगा, अन्यथा वे वीटो का इस्तेमाल करेंगे. क्या है वीटो पावर और क्या वर्तमान परिस्थिति में ट्रंप ऐसा कर पाएंगे, आइए इस पर एक नजर डालते हैं.
अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है. कांग्रेस में दो सदन होते हैं. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव (प्रतिनिधि सभा) और सीनेट. प्रतिनिधि सभा में 435 मतदान करने वाले सदस्य होते हैं. सदस्यों का कार्यकाल दो साल का होता है. अमेरिकी संविधान राष्ट्रपति को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक की समीक्षा करने का अधिकार देती है. राष्ट्रपति को पूरे विधेयक को एक साथ स्वीकार या अस्वीकार करना होता है.
अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कांग्रेस (संसद) द्वारा पारित कानूनों पर वीटो (निषेधाधिकार) लगाने का अधिकार होता है. किसी कानून को पारित होने से रोकने के लिए राष्ट्रपति के पास मौजूद सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से यह एक है. यहां तक कि वीटो की धमकी मात्र से ही, विधेयक के राष्ट्रपति के पास पहुंचने से बहुत पहले ही, उसके मूल स्वरूप में बदलाव लाए जा सकते हैं. संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति को किसी कानून (विधेयक) पर कार्रवाई करने के लिए 10 दिन (रविवार को छोड़कर) का समय मिलता है. यदि इस अवधि में कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो वह विधेयक अपने आप कानून बन जाता है.
वीटो दो प्रकार के होते हैं. रेगुलर वीटो (सामान्य वीटो) और पॉकेट वीटो. रेगुलर वीटो एक तरह का नकारात्मक वीटो है. इसमें राष्ट्रपति बिना हस्ताक्षर किए विधेयक को कांग्रेस के उस सदन में वापस भेज देते हैं जहां से वह आया था. इसके साथ आमतौर पर असहमति का एक ज्ञापन या "वीटो संदेश" भी भेजा जाता है. यदि कांग्रेस के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत मिल जाए, तो वह राष्ट्रपति के निर्णय को पलट सकती है. राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने 5 अप्रैल, 1792 को पहला "रेगुलर वीटो" इस्तेमाल किया था. कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति के वीटो को पलटने की पहली सफल घटना 3 मार्च, 1845 को हुई थी, जब कांग्रेस ने एक विधेयक पर राष्ट्रपति जॉन टायलर द्वारा लगाए गए वीटो को खारिज कर दिया था.
वीटो के जरिए राष्ट्रपति विधायिका पर नियंत्रण रख सकते हैं. वे कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करते हैं और उन प्रस्तावों को रोक सकते हैं जिन्हें वे असंवैधानिक, अन्यायपूर्ण या अनुचित मानते हैं. राष्ट्रपति के वीटो को पलटने की कांग्रेस की शक्ति, कानून बनाने के अधिकार के मामले में विभिन्न शाखाओं के बीच एक संतुलन बनाती है. वीटो की शक्ति राष्ट्रपति को किसी कानून की सामग्री में संशोधन या बदलाव करने का अधिकार नहीं देती है. राष्ट्रपति के पास केवल कांग्रेस द्वारा पारित पूरे कानून को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विकल्प होता है.
हालांकि, राष्ट्रपति वीटो की धमकी देकर कानून को प्रभावित कर सकते हैं और उसका स्वरूप बदल सकते हैं. वीटो की धमकी देकर, राष्ट्रपति विधायकों को बिल की सामग्री में ऐसे बदलाव करने के लिए मना सकते हैं जो उन्हें (राष्ट्रपति को) स्वीकार्य हों.
कांग्रेस, हाउस और सीनेट दोनों में दो-तिहाई बहुमत से कानून पारित करके राष्ट्रपति के वीटो को पलट सकती है. यह नियंत्रण राष्ट्रपति को किसी ऐसे कानून को रोकने से रोकता है जिसे व्यापक समर्थन प्राप्त हो. दो-तिहाई बहुमत हासिल करना एक कठिन मानक है. इस स्तर तक पहुंचने के लिए कानून को व्यापक समर्थन की आवश्यकता होती है. राष्ट्रपति की वीटो शक्ति काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस बहुत कम ही वीटो को पलटती है. 1789 से अब तक लगाए गए 1,484 सामान्य वीटो में से केवल 7.1% (यानी 106) को ही पलटा गया है.
अलग-अलग राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में कितने वीटो को पलटा गया है, इस पर एक नजर
ट्रंप ने 12 बार वीटो का इस्तेमाल किया है. एक बार उनके वीटो को पलट दिया गया. उनके पहले कार्यकाल के सभी 10 वीटो 2019 में डेमोक्रेट्स के हाउस (सदन) पर कब्जा करने के बाद आए थे और इनमें से आठ वीटो सामान्य बिलों के बजाय प्रस्तावों (रेजोल्यूशन) को खारिज करने के लिए थे. इनमें से दो वीटो उस राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म कर देते, जिसे उन्होंने 15 फरवरी, 2019 को घोषित किया था. बाकी वीटो यमन के युद्ध में अमेरिका की भागीदारी, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और तीन यूरोपीय देशों को हथियारों की बिक्री, तथा शिक्षा विभाग के एक नियम से जुड़े थे.
ईरान वॉर पावर्स रेजोल्यूशन मई 2020 में उनके पास पहुंचा. उन्होंने 6 मई को इस पर वीटो लगा दिया. अगले दिन, सीनेट ने इसे पलटने के लिए 49-44 से वोट किया, जो कि दो-तिहाई बहुमत से काफी कम था. उन्हें एक हार नेशनल डिफेंस ऑथराइज़ेशन एक्ट, 2021 (जो हर साल बनने वाला रक्षा नीति कानून है) के मामले में मिली. उन्होंने 23 दिसंबर 2020 को इस पर वीटो लगा दिया था. हाउस ने 28 दिसंबर को इसे पलटने के लिए 322-87 से वोट किया, और 1 जनवरी 2021 को सीनेट ने भी 81-13 से ऐसा ही किया. अपने दूसरे कार्यकाल में, जब कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा था, ट्रंप ने दो बिलों पर वीटो लगाया. ये दोनों बिल 29 दिसंबर 2025 को आए थे. एक जल-परियोजना से जुड़ा बिल और दूसरा आदिवासी जमीनों से जुड़ा बिल. हाउस ने उनके दोनों वीटो को बरकरार रखा.
1933 से 1945 तक राष्ट्रपति रहे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नाम 635 वीटो का रिकॉर्ड है. इनमें से केवल 9 को ही पलटा गया था.
एंड्रयू जॉनसन (1865 से 1869) ने किसी भी अन्य राष्ट्रपति की तुलना में वीटो से जुड़ी अधिक लड़ाइयां हारीं. कांग्रेस ने उनके 29 वीटो में से 15 को पलट दिया. इनमें से एक सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1866 (नागरिक अधिकार अधिनियम, 1866) था. जॉनसन ने 27 मार्च, 1866 को इस पर वीटो लगा दिया था, लेकिन 6 अप्रैल को सीनेट ने 33-15 के वोट से इसे पलट दिया और 9 अप्रैल को यह कानून बन गया. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार यह पहली बार था जब कांग्रेस ने किसी प्रमुख कानून पर राष्ट्रपति के वीटो को पलटा हो.
1969 से 1974 तक राष्ट्रपति रहे रिचर्ड निक्सन के मामले में भी अमेरिकी कांग्रेस ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन (युद्ध शक्ति प्रस्ताव) पर उनके वीटो को पलट दिया था. उन्होंने 24 अक्टूबर, 1973 को इस पर वीटो लगाया था. 7 नवंबर को हाउस ने 284-135 और सीनेट ने 75-18 के वोट से इसे पलट दिया. यह कानून कांग्रेस को अमेरिकी सेनाओं को वापस बुलाने के मुद्दे पर फास्ट-ट्रैक वोटिंग का अधिकार भी देता है. विश्लेषकों का कहना है कि डेमोक्रेट्स अब ईरान युद्ध के मामले में इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं.
मौजूदा हालात से सबसे मिलती-जुलती मिसाल जॉर्ज डब्ल्यू बुश की हो सकती है. अपने कार्यकाल के पहले छह सालों में उन्होंने सिर्फ एक बिल पर वीटो लगाया था. जुलाई 2006 में स्टेम सेल रिसर्च से जुड़ा बिल. उसी साल हुए मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म इलेक्शन) में डेमोक्रेट्स ने संसद के दोनों सदनों में जीत हासिल कर ली. इसके बाद, 2007 और 2008 में बुश ने 11 बार वीटो का इस्तेमाल किया. इनमें से चार मामलों में उनके वीटो को पलट दिया गया. एक जल परियोजनाओं से जुड़ा बिल, दो बार कृषि बिल (फार्म बिल) और एक मेडिकेयर बिल. एक ऐसा बिल जिसे पलटा नहीं जा सका, वह युद्ध के लिए फंड से जुड़ा था- इराक अकाउंटेबिलिटी एप्रोप्रिएशन्स एक्ट.
बुश ने 1 मई 2007 को इस पर वीटो लगाया था और अगले ही दिन हाउस (प्रतिनिधि सभा) इसे पलटने में नाकाम रहा. वोटिंग का नतीजा 222-203 रहा. 2009 से 2017 तक राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा के मामले में भी एक बार ऐसा हुआ था. सितंबर 2016 में, कांग्रेस ने एक कानून पास किया जिसके तहत 11 सितंबर के हमलों के पीड़ितों के रिश्तेदार सऊदी अरब के खिलाफ मुकदमा कर सकते थे. सीनेट में इसके पक्ष में 97 और विपक्ष में 1 वोट पड़ा. ओबामा के कार्यकाल खत्म होने से चार महीने पहले, यह पहली बार था जब उनके किसी वीटो को पलट दिया गया था.
2021 से 2025 तक राष्ट्रपति रहे जो बाइडन ने 13 वीटो का इस्तेमाल किया, जिनमें से किसी को भी पलटा नहीं गया. 3 जनवरी को नई कांग्रेस अपना काम संभालेगी. उसे जो फंडिंग और डेट-सीलिंग (कर्ज की सीमा) बिल पास करने होंगे, उनके लिए ट्रंप के हस्ताक्षर की जरूरत होगी, या फिर दोनों सदनों के दो-तिहाई सदस्यों की सहमति चाहिए होगी.
भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति से कितना अलग है यूएस प्रेसिडेंट की वीटो शक्ति
अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में भारतीय राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति कम होती है.
वीटो पावर : अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित किसी विधेयक पर वीटो लगा सकते हैं. यदि वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पुनः दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं.दूसरी ओर, भारतीय राष्ट्रपति किसी विधेयक को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं. यदि संसद में वह विधेयक पुनः साधारण बहुमत से भी पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं.
पॉकेट वीटो : यदि अमेरिकी राष्ट्रपति को पता हो कि कांग्रेस का सत्र 10 दिनों के भीतर समाप्त होने वाला है, तो वे 10 दिनों तक विधेयक पर हस्ताक्षर न करके अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का उपयोग कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में वह विधेयक समाप्त हो जाता है.भारतीय राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि संविधान में अपनी सहमति देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है.यदि सरकार का गिरना तय लग रहा हो, तो राष्ट्रपति अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का उपयोग कर सकते हैं. हालांकि, यदि वर्तमान सरकार गिर जाती है, तो उन्हें नई सरकार की सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा. वे अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं ले सकते.
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