ETV Bharat / international

चार भारतीयों को ले जा रहे जहाज पर यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर हुआ हमला, दो लोग सुरक्षित

भारतीयों को ले जा रहे जहाज पर यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर हुआ हमला ( प्रतीकात्मक फोटो-AP )

By PTI 2 Min Read