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मिडटर्म के झटके के बाद ट्रंप का बड़ा एक्शन, सीनेट से 161 पेंडिंग नियुक्तियों को दी हरी झंडी

अमेरिकी संसद ( IANS )

By ANI 4 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सीनेट से 161 पेंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट्स को कन्फर्म करने में तेजी लाने को कहा है और अपर चैंबर में क्लीयरेंस का इंतजार कर रहे 25 फेडरल जजों को मंज़ूरी देने पर खास जोर दिया है.

ट्रुथ सोशल पर शेयर की गई एक अपील में ट्रंप ने सांसदों से कहा कि वे एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशियल नॉमिनेशन के बैकलॉग को जल्दी से पूरा करें, ताकि फेडरल एजेंसियों और ज्यूडिशियरी में पूरी ऑपरेशनल कैपेसिटी पक्की हो सके. ट्रंप ने पोस्ट किया, 'अमेरिकी सीनेट के लिए हमारे सभी पेंडिंग 161 नॉमिनेशन, जिसमें 25 फेडरल जज शामिल हैं, को कन्फर्म करना बहुत जरूरी है.