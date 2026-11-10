मिडटर्म के झटके के बाद ट्रंप का बड़ा एक्शन, सीनेट से 161 पेंडिंग नियुक्तियों को दी हरी झंडी
ट्रंप ने पोस्ट किया, 'सीनेट के लिए हमारे सभी पेंडिंग 161 नॉमिनेशन, जिसमें 25 फेडरल जज शामिल हैं, को कन्फर्म करना बहुत जरूरी है.
By ANI
Published : November 10, 2026 at 8:26 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सीनेट से 161 पेंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट्स को कन्फर्म करने में तेजी लाने को कहा है और अपर चैंबर में क्लीयरेंस का इंतजार कर रहे 25 फेडरल जजों को मंज़ूरी देने पर खास जोर दिया है.
ट्रुथ सोशल पर शेयर की गई एक अपील में ट्रंप ने सांसदों से कहा कि वे एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशियल नॉमिनेशन के बैकलॉग को जल्दी से पूरा करें, ताकि फेडरल एजेंसियों और ज्यूडिशियरी में पूरी ऑपरेशनल कैपेसिटी पक्की हो सके. ट्रंप ने पोस्ट किया, 'अमेरिकी सीनेट के लिए हमारे सभी पेंडिंग 161 नॉमिनेशन, जिसमें 25 फेडरल जज शामिल हैं, को कन्फर्म करना बहुत जरूरी है.
अमेरिकी संविधान के आर्टिकल II के तहत कैबिनेट पदों, राजदूतों और फेडरल बेंच के लिए राष्ट्रपति के नॉमिनेशन के लिए उम्मीदवारों को पद संभालने से पहले सीनेट की सलाह और सहमति की जरूरत होती है. यह तब हुआ जब डेमोक्रेट्स ने हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्स और सीनेट दोनों पर फिर से कंट्रोल कर लिया, जिसे बड़े पैमाने पर एक ऐतिहासिक 'ब्लू वेव' कहा गया है, जिसमें लेजिस्लेटिव पावर का बैलेंस पूरी तरह से बदल गया है.
ये नुकसानदायक हार ट्रंप के बाकी प्रेसिडेंशियल टर्म के लिए एक बड़ी रुकावट बन गई है, जिससे पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्रोल वाली कांग्रेस एग्जीक्यूटिव ब्रांच को चुनौती देने के लिए तैयार है. रिपब्लिकन को चुनावों में भारी नुकसान होने के साथ कांग्रेस के डेमोक्रेट बड़े पॉलिसी प्रपोजल को आगे बढ़ाने, पिछले एग्जीक्यूटिव एक्शन को वापस लेने और एडमिनिस्ट्रेशन में कड़ी निगरानी जांच शुरू करने के लिए कमर कस रहे हैं.
फिर भी उनकी नई मिली मेजॉरिटी उन्हें बिना किसी रुकावट के लेजिस्लेटिव कंट्रोल नहीं देती है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है और वो है वीटो करने की पावर. अमेरिकी संविधान के आर्टिकल I, सेक्शन 7 के तहत, हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट से पास हुए हर लेजिस्लेटिव मेज़र को लागू होने से पहले प्रेसिडेंट के डेस्क तक पहुंचना चाहिए.
एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास रविवार को छोड़कर किसी बिल पर साइन करने, फॉर्मल ऑब्जेक्शन के साथ उसे वापस करने या बिना साइन के उसे लागू करने की इजाज़त देने के लिए दस दिन का टाइम होता है. अगर रेगुलर वीटो जारी किया जाता है, तो विवादित बिल राष्ट्रपति की आपत्तियों के साथ अपने मूल सदन में वापस चला जाता है.
हालांकि कांग्रेस के पास ऐसे ब्लॉक को ओवरराइड करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ऐसा करने के लिए हाउस और सीनेट दोनों में दो-तिहाई सुपरमैजोरिटी की जरूरत होती है, जो डेमोक्रेट्स के मौजूदा सिंपल मैजोरिटी से बहुत ज़्यादा है और स्टैंडर्ड पास होने की जरूरत से काफी ज़्यादा है. ऐतिहासिक रूप से ओवरराइड बहुत कम होते हैं, जिससे वीटो एक बड़ी संस्थागत रुकावट बन जाता है.
रेगुलर वीटो के अलावा एग्जीक्यूटिव ब्रांच पॉकेट वीटो का ऑप्शन भी रखती है. अगर कांग्रेस के स्थगित होने के दौरान कोई बिल कानूनी दस-दिन की अवधि तक बिना साइन के रहता है, तो वह उपाय बिना लागू हुए अपने आप खत्म हो जाता है. स्टैंडर्ड वीटो के उलट, पॉकेट वीटो को कानून बनाने वाले ओवरराइड नहीं कर सकते, जिससे समर्थकों को कानूनी प्रक्रिया को शुरू से फिर से शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ता है.
सीधे लेजिस्लेटिव रिजेक्शन के अलावा, व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट की डेस्क पर बिल पहुंचने से पहले एग्जीक्यूटिव विरोध का सिग्नल देने के लिए साफ वीटो की धमकियों या फॉर्मल स्टेटमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी (SAPs) जारी करके एक्टिव रूप से असर डाल सकता है.
लेजिस्लेटिव लड़ाई की लाइनें खिंचने के बाद भी डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी से उम्मीद है कि वे कांग्रेसनल ओवरसाइट टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कमिटी हियरिंग, समन जारी करना और फेडरल खर्च की जांच शामिल हैं, ताकि लेजिस्लेशन पास करने के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन को चुनौती दी जा सके.