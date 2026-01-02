ETV Bharat / international

वेनेजुएला ड्रग तस्करी, तेल और दूसरे मुद्दों पर US के साथ सहयोग के लिए तैयार

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो 15 नवंबर, 2025 को काराकास में बोलिवेरियन समितियों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भाषण देते हुए. ( AFP )

By AFP 2 Min Read

काराकास (वेनेजुएला): राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने गुरुवार को वेनेजुएला में एक डॉक पर कथित अमेरिकी हमले के बारे में एक सवाल को टाल दिया, लेकिन कहा कि अमेरिकी सैन्य दबाव के हफ्तों बाद वह वॉशिंगटन के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं. स्टेट टीवी पर एक इंटरव्यू में, मादुरो ने अमेरिका के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग, तेल और माइग्रेशन पर बातचीत के विचार के बारे में कहा, "वे जहां चाहें और जब चाहें." सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों के अनुसार, अब तक मादुरो ने अपने देश में एक डॉकिंग फैसिलिटी पर अमेरिकी जमीनी हमले की पुष्टि नहीं की है, जिसने कथित तौर पर ड्रग्स वाली नावों को निशाना बनाया था. जब सीधे पूछा गया कि क्या उन्होंने हमले की पुष्टि की या इनकार किया, तो मादुरो ने कहा, "यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में हम कुछ दिनों में बात करेंगे." यह हमला लैटिन अमेरिका से ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान का पहला ज्ञात जमीनी हमला होगा. ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका ने कथित वेनेजुएला की ड्रग्स वाली नावों के लिए एक डॉकिंग एरिया पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया.