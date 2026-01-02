ETV Bharat / international

वेनेजुएला ड्रग तस्करी, तेल और दूसरे मुद्दों पर US के साथ सहयोग के लिए तैयार

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला में एक डॉकिंग फैसिलिटी पर अमेरिकी जमीनी हमले की पुष्टि नहीं की है.

Drug Trafficking
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो 15 नवंबर, 2025 को काराकास में बोलिवेरियन समितियों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भाषण देते हुए. (AFP)
author img

By AFP

Published : January 2, 2026 at 10:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

काराकास (वेनेजुएला): राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने गुरुवार को वेनेजुएला में एक डॉक पर कथित अमेरिकी हमले के बारे में एक सवाल को टाल दिया, लेकिन कहा कि अमेरिकी सैन्य दबाव के हफ्तों बाद वह वॉशिंगटन के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं.

स्टेट टीवी पर एक इंटरव्यू में, मादुरो ने अमेरिका के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग, तेल और माइग्रेशन पर बातचीत के विचार के बारे में कहा, "वे जहां चाहें और जब चाहें." सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों के अनुसार, अब तक मादुरो ने अपने देश में एक डॉकिंग फैसिलिटी पर अमेरिकी जमीनी हमले की पुष्टि नहीं की है, जिसने कथित तौर पर ड्रग्स वाली नावों को निशाना बनाया था.

जब सीधे पूछा गया कि क्या उन्होंने हमले की पुष्टि की या इनकार किया, तो मादुरो ने कहा, "यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में हम कुछ दिनों में बात करेंगे." यह हमला लैटिन अमेरिका से ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान का पहला ज्ञात जमीनी हमला होगा.

ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका ने कथित वेनेजुएला की ड्रग्स वाली नावों के लिए एक डॉकिंग एरिया पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया.

ट्रंप ने यह नहीं बताया कि यह सैन्य या CIA ऑपरेशन था या हमला कहां हुआ, बस इतना कहा कि यह "किनारे के पास" था. उन्होंने फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो रिजॉर्ट में पत्रकारों से कहा, "डॉक एरिया में एक बड़ा धमाका हुआ, जहां वे नावों में ड्रग्स लोड करते हैं."

"तो हमने सभी नावों पर हमला किया और अब हमने उस एरिया पर हमला किया है, यह इम्प्लीमेंटेशन एरिया है, वहीं वे इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और अब वह जगह नहीं रही." हफ्तों से ट्रंप इस क्षेत्र में ड्रग कार्टेल पर जमीनी हमलों की धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि वे "जल्द ही" शुरू होंगे, लेकिन यह पहला स्पष्ट उदाहरण है.

अमेरिकी सेना ने सितंबर से कैरेबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर दोनों में नावों पर कई हमले किए हैं, जिन्हें वॉशिंगटन ड्रग तस्कर कहता है. हालांकि, प्रशासन ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया है कि निशाना बनाई गई नावें ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल थीं, जिससे इन ऑपरेशनों की वैधता पर बहस छिड़ गई है.

अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ और मानवाधिकार समूह कहते हैं कि ये हमले गैर-न्यायिक हत्याओं के बराबर हैं, एक ऐसा आरोप जिसे वॉशिंगटन नकारता है.

ये भी पढ़ें - अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल सेक्टर पर नए प्रतिबंध लगाए

TAGGED:

US COOPERATION
VENEZUELAN PREZ
NICOLAS MADURO
US PRESIDENT TRUMP
DRUG TRAFFICKING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.