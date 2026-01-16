ETV Bharat / international

वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो की ट्रंप से मुलाकात, सौंपा नोबेल पुरस्कार, दिया बड़ा बयान

अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दोनों के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई, जब वे बाहर निकलीं तो वहां मौजूद लोगों ने धन्यवाद ट्रंप के नारे लगाए और मारिया वहां से अन्य कार्यक्रम के लिए चली गईं.

ट्रंप से मिलने के बाद व्हाइट हाउस से निकलते हुए मचाडो ने कहा कि हम वेनेजुएला की आजादी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पर भरोसा कर रहे हैं. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल शांति पुरस्कार मेडल दिया है, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है कि ट्रंप न इसे स्वीकार किया या नहीं. बता दें, मारिया कोरिना मचाडो लंच मीटिंग के लिए व्हाइट हाउस आई थीं. इस बीच, गुरुवार (स्थानीय समयानुसार) को व्हाइट हाउस के बाहर समर्थक इकट्ठा हुए और वेनेजुएला के मौजूदा शासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. वे अपने देश में आजादी और राजनीतिक बदलाव की मांग करते हुए झंडे लहरा रहे थे.

वॉशिंगटन: वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो ने गुरुवार (स्थानीय समयानुसार) को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की. ट्रंप के वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन चलाने के निर्देश के बाद यह उनकी पहली आमने-सामने की मुलाकात थी. अल जजीरा ने इस खबर की पुष्टि की है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो के साथ मीटिंग पर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप इस मीटिंग का इंतजार कर रहे थे, और उन्हें उम्मीद थी कि मारिया कोरिना मचाडो के साथ यह एक अच्छी और पॉजिटिव बातचीत होगी, जो सच में वेनेजुएला के कई लोगों के लिए एक शानदार और हिम्मत वाली आवाज हैं.

वहीं, एक सपोर्टर, एड्रियाना मोलिनेरो ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि मैं तीन साल से अमेरिका में हूं, और मैं अभी यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं वापस जाना चाहती हूं और अपने देश के रिकंस्ट्रक्शन का हिस्सा बनना चाहती हूं. उन्होंने आगे कहा कि मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जो मारे गए, जो अभी जेल में हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अलग तरह से सोचना चाहते हैं. हम बस आजादी चाहते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं. मैं मारिया कोरिना मचाडो को धन्यवाद देना चाहती हूं वह अभी वेनेजुएला की सबसे बड़ी नेता रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रुबियो को भी धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने हमारे मकसद में मदद की.

इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें 'बहुत अच्छी महिला' बताया, लेकिन कहा कि देश का नेतृत्व करने के लिए 'देश के अंदर उनके पास वह सपोर्ट या सम्मान नहीं है जो उन्हें चाहिए. वहीं, मचाडो ने पहले कहा था कि वे वेनेज़ुएला के लीडर निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए ट्रंप को 'पर्सनली' धन्यवाद देना चाहती हैं. इस बीच, न्यूयॉर्क के न्यूज आउटलेट सेमाफोर की रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, अमेरिका ने वेनेज़ुएला को 500 अमेरिकी मिलियन का तेल बेचा है.

बता दें, 11 दिन पहले दक्षिण अमेरिकी देश के पूर्व लीडर निकोलस मादुरो के पकड़े जाने के बाद यह मुलाकात हुई है. इसके बाद, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल रिजर्व पर कंट्रोल कर रहा है और देश की बर्बाद हो चुकी तेल इंडस्ट्री को ठीक करने के लिए अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए अमेरिकी कंपनियों को हायर करेगा.

