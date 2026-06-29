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वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1450 हुई, खोज और बचाव अभियान जारी

मैक्सिकन आर्मी के बचावकर्मी, वेनेजुएला के ला गुएरा में रविवार, 28 जून को आए भूकंप के बाद ढही हुई इमारतों में फंसे लोगों को ढूंढ रहे हैं ( AP )

इससे पहले शनिवार को उन्होंने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि इस आपदा से 3,238 लोग घायल हुए हैं और 3,142 परिवार प्रभावित हुए हैं. शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने बताया. वेनेज़ुएला के अधिकारियों की ओर से रोड्रिगेज ने इस प्राकृतिक आपदा के हज़ारों पीड़ितों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की.

काराकस: वेनेज़ुएला नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा कि वेनेज़ुएला में बुधवार को आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,450 हो गई है. रोड्रिगेज ने नेशनल इमरजेंसी पर सरकार के नए अपडेट में कहा कि 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंपों के बाद, वेनेज़ुएला में 430 हल्के से मध्यम तीव्रता के आफ्टरशॉक रिकॉर्ड किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि हजारों लोग अभी भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं. इस बीच वेनेजुएला फाउंडेशन फॉर सीस्मोलॉजिकल रिसर्च (फनविसिस) ने शनिवार को बताया कि दक्षिण अमेरिकी देश के सेंट्रल इलाके में 4.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया. इससे इस हफ़्ते की शुरुआत में आए दो खतरनाक भूकंपों के बाद पहले से ही परेशान लोग और परेशान हो गए.

स्टेट सीस्मोलॉजिकल एजेंसी ने कहा कि ताजा झटके का सेंटर ला गुएरा से लगभग 35 किलोमीटर पश्चिम में था, जो सेंट्रल कोस्ट पर एक अहम पोर्ट शहर है. इसे बुधवार के दो शक्तिशाली भूकंपों से हुए गंभीर नुकसान के बाद डिजास्टर जोन घोषित कर दिया गया है.

वेनेजुएला में भूकंप आने के दो दिन बाद एक ढही हुई इमारत के मलबे में बचावकर्मी खोज करते हुए. (AP)

एजेंसी ने बताया कि भूकंप 5 किलोमीटर की कम गहराई पर आया, जिससे आम तौर पर जमीन कांपना बढ़ जाता है और स्ट्रक्चरल डैमेज का खतरा बढ़ जाता है. काराकास और आस-पास के इलाकों में रहने वालों ने बताया कि उन्हें कंपन महसूस हुआ और कई लोग बिल्डिंग के और गिरने के डर से बाहर भागे.

यह भूकंप बुधवार को इस इलाके में दो बड़े भूकंप के झटकों के कुछ ही दिन बाद आया है, जिससे बिल्डिंग गिरने, लैंडस्लाइड और लोगों के हताहत होने सहित बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी. अधिकारी राहत के कामों में तालमेल बिठाने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बचाव टीमें तटीय और पहाड़ी इलाकों में प्रभावित समुदायों तक पहुंचने के लिए लगातार काम कर रही है.