ETV Bharat / international

उपराष्ट्रपति वेंस ने तेहरान को चेताया, अमेरिका के साथ ‘खेल’ ना खेलो

अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान में होने वाली वार्ता के लिए रवाना हो गए.

Vice President J.D. Vance waves as he boards Air Force Two
उपराष्ट्रपति जेडी वेंस एयरफोर्स टू विमान में सवार होने के दौरान हाथ हिलाते हुए (file photo-AP)
author img

By PTI

Published : April 10, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाशिंगटन : उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से वार्ता के लिए इस्लामाबाद रवाना होने से पहले तेहरान को आगाह किया कि वह अमेरिका के साथ ‘खेल’ न खेले.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी लोगों में से उस व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंपी है, जो ईरान के साथ संघर्ष का सबसे अनिच्छुक समर्थक प्रतीत हो रहे हैं. लेकिन अब वेंस को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह छह सप्ताह पहले शुरू हुए इस युद्ध का समाधान ढूंढ़े और अमेरिकी राष्ट्रपति की ईरान की ‘पूरी सभ्यता’ को नष्ट करने की चौंकाने वाली धमकी को चरितार्थ न होने दें.

वेंस विदेशी सैन्य हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं हैं. वह संघर्ष वाले क्षेत्रों में सैनिकों को भेजने के पक्ष में नहीं रहे हैं. वेंस ईरान के साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को अमेरिकी वार्ता का नेतृत्व करने के लिए रवाना हुए.

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब अस्थायी युद्धविराम टूटने की कगार पर दिखाई दे रहा है. ईरान की सार्वजनिक मांगों और अमेरिका एवं उसके साझेदार इजराइल की मांगों के बीच की खाई पाटना मुश्किल दिख रहा है. अमेरिका पर इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए राजनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ रहा है.

वेंस के साथ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर भी शामिल हैं.

अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने वार्ता के प्रारूप को लेकर बहुत कम जानकारी दी है. यह भी नहीं बताया गया है कि वार्ता प्रत्यक्ष होगी या अप्रत्यक्ष और न ही बैठक को लेकर कोई स्पष्ट अपेक्षाएं बताई गई हैं.

यह अब तक वेंस के लिए सबसे बड़ी परीक्षा वाला क्षण है क्योंकि वेंस के पास खास कूटनीतिक अनुभव नहीं है. उन्होंने बुधवार को इस अटकल को खारिज किया था कि ईरानियों ने उनके वार्ता में शामिल होने का अनुरोध किया है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मुझे यह नहीं पता. अगर यह सच है तो मुझे हैरानी होगी. मैं हालांकि इसमें शामिल होना चाहता था क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ बदलाव ला सकता हूं.’’

ये भी पढ़ें- वेंस ने शहबाज शरीफ के दावे को झुठलाया, कहा- US-ईरान युद्धविराम वार्ता में लेबनान शामिल नहीं

TAGGED:

IRAN US CEASEFIRE TALKS
IRAN US WAR CEASEFIRE
VANCE SETS OFF TO PAKISTAN
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
US VICE PRESIDENT JD VANCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.