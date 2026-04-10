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उपराष्ट्रपति वेंस ने तेहरान को चेताया, अमेरिका के साथ ‘खेल’ ना खेलो

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस एयरफोर्स टू विमान में सवार होने के दौरान हाथ हिलाते हुए ( file photo-AP )

वाशिंगटन : उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से वार्ता के लिए इस्लामाबाद रवाना होने से पहले तेहरान को आगाह किया कि वह अमेरिका के साथ ‘खेल’ न खेले.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी लोगों में से उस व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंपी है, जो ईरान के साथ संघर्ष का सबसे अनिच्छुक समर्थक प्रतीत हो रहे हैं. लेकिन अब वेंस को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह छह सप्ताह पहले शुरू हुए इस युद्ध का समाधान ढूंढ़े और अमेरिकी राष्ट्रपति की ईरान की ‘पूरी सभ्यता’ को नष्ट करने की चौंकाने वाली धमकी को चरितार्थ न होने दें.

वेंस विदेशी सैन्य हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं हैं. वह संघर्ष वाले क्षेत्रों में सैनिकों को भेजने के पक्ष में नहीं रहे हैं. वेंस ईरान के साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को अमेरिकी वार्ता का नेतृत्व करने के लिए रवाना हुए.

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब अस्थायी युद्धविराम टूटने की कगार पर दिखाई दे रहा है. ईरान की सार्वजनिक मांगों और अमेरिका एवं उसके साझेदार इजराइल की मांगों के बीच की खाई पाटना मुश्किल दिख रहा है. अमेरिका पर इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए राजनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ रहा है.