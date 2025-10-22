ETV Bharat / international

गाजा युद्ध विराम पर अमेरिकी उप राष्ट्रपति वेंस बोले- 'बहुत कठिन है डगर पनघट की'

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मंगलवार को इजराइल के किरयात गाट में मीडिया से बात करते हुए, जेरेड कुशनर उनकी ओर देखते हुए. ( AP )

किरयात गाट: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गाजा में नाजुक युद्ध विराम में हुई प्रगति को उम्मीद से बेहतर बताया है. साथ ही इजराइल यात्रा के दौरान उन्होंने हमास को निरस्त्र करने से लेकर दो साल के युद्ध से तबाह हुए देश के पुनर्निर्माण तक की चुनौतियों को स्वीकार किया है.

वेंस ने हाल के दिनों में भड़की हिंसा का जिक्र किया, लेकिन कहा कि इजराइल और हमास के बीच 10 अक्टूबर से शुरू हुआ युद्धविराम "मेरी उम्मीद से बेहतर" चल रहा है. ट्रंप प्रशासन के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ ने आगे कहा कि "हम इस समय अपनी उम्मीद से कहीं आगे बढ़ रहे हैं."

उन्होंने इजराइल में नागरिक और सैन्य सहयोग के लिए एक नए केंद्र का दौरा किया, क्योंकि शांति की दीर्घकालिक योजना पर सवाल बने हुए हैं. इसमें यह भी शामिल है कि गाजा में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल कब और कैसे तैनात होंगे और युद्ध के बाद इस क्षेत्र पर कौन शासन करेगा.

वेंस ने इस बात को कमतर आंकने की कोशिश की कि उनकी यात्रा, उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली यात्रा है. युद्ध विराम को बनाए रखने के लिए तत्काल आयोजित की गई थी. उन्होंने कहा कि उन्हें "विश्वास है कि हम ऐसी जगह पर होंगे, जहां यह शांति कायम रहेगी." लेकिन चेतावनी दी कि अगर हमास सहयोग नहीं करता है, तो उसे "मिटा दिया जाएगा."

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और युद्ध विराम समझौते के निर्माताओं में से एक, जेरेड कुशनर ने इसकी जटिलता पर ध्यान दिलाया. "दोनों पक्ष दो साल के बेहद भीषण युद्ध से अब शांतिकालीन स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं."

वैंस के गुरुवार तक इस क्षेत्र में रहने और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तथा अन्य अधिकारियों से मिलने की उम्मीद है.

मंगलवार को, नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, त्ज़ाची हानेग्बी को बर्खास्त कर दिया, लेकिन इस फैसले का कोई कारण नहीं बताया. इजराइली मीडिया के अनुसार, हानेग्बी ने मार्च में इजराइल के गाजा आक्रमण के नवीनीकरण और सितंबर में कतर में हवाई हमले में हमास के नेतृत्व की हत्या के इजराइल के असफल प्रयास का विरोध किया था. एक बयान में, हानेग्बी ने नेतन्याहू के साथ "मतभेदों के दौर" का जिक्र किया.

हमास ने दो और बंधकों के अवशेष सौंपे: मंगलवार देर रात, इजराइली सेना ने कहा कि गाजा में दो और बंधकों के अवशेष इजराइल को लौटा दिए गए हैं, जहां उनकी पहचान की जाएगी.

10 अक्टूबर को युद्धविराम शुरू होने के बाद से, 15 बंधकों के अवशेष इजंराइल को लौटा दिए गए हैं. गाजा में अब भी 13 अन्य बंधकों को बरामद करके उन्हें सौंपना बाकी है.

मंगलवार को इजराइल की अपनी यात्रा के दौरान, वेंस ने बंधकों को वापस करने की हमास की गति से इजराइली निराशा के बीच "थोड़ा धैर्य" रखने का आग्रह किया.

वेंस ने कहा, "इनमें से कुछ बंधक हजारों पाउंड मलबे के नीचे दबे हुए हैं. कुछ बंधकों के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है कि वे कहां हैं."

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजराइल प्रत्येक मृत बंधक के अवशेषों के बदले 15 फिलिस्तीनी शवों को रिहा कर रहा है. मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि इस महीने की शुरुआत से अब तक इज़राइल 165 शवों को स्थानांतरित कर चुका है.

पत्रकारों द्वारा संघर्ष विराम के अगले कदमों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "यह काम बहुत कठिन है" और इसमें लचीलापन लाने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा, "एक बार जब हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, जहां गाजा के लोग और हमारे इजराइली दोस्त, दोनों कुछ हद तक सुरक्षा पा सकें. उसके बाद हम गाजा के दीर्घकालिक शासन के बारे में चिंता करेंगे." "हमें सुरक्षा, पुनर्निर्माण और लोगों को भोजन और दवाइयां उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए."

हालांकि हाल ही में लगभग 200 अमेरिकी सैनिक इजराइल भेजे गए थे, वेंस ने जोर देकर कहा कि वे गाजा में जमीनी स्तर पर नहीं होंगे. लेकिन उन्होंने कहा कि अधिकारी इस क्षेत्र के लिए "अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल कैसा होगा, इसकी अवधारणा" बनाने लगे हैं.

उन्होंने तुर्की और इंडोनेशिया का जिक्र उन देशों के रूप में किया, जिनके इसमें भाग लेने की उम्मीद है. जिस मंच पर उन्होंने भाषण दिया, वहां जॉर्डन, जर्मनी, ब्रिटेन और डेनमार्क के झंडे लहरा रहे थे. ब्रिटेन ने मंगलवार देर रात कहा कि वह युद्धविराम की निगरानी में सहायता के लिए सैन्य अधिकारियों की एक छोटी टुकड़ी इजराइल भेजेगा.

हालांकि युद्धविराम की परीक्षा लड़ाई और उल्लंघन के आपसी आरोपों से हुई है. इजराइल और हमास दोनों ने कहा है कि वे इस समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं.

गाजा में सहायता बढ़ रही है, जबकि कीमतें बढ़ रही हैं. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कहा है कि वे गाजा में मानवीय सहायता बढ़ा रहे हैं, जबकि हमास के नेतृत्व वाले सुरक्षा बल निजी व्यापारियों द्वारा की जा रही मूल्य वृद्धि के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं.