गाजा युद्ध विराम पर अमेरिकी उप राष्ट्रपति वेंस बोले- 'बहुत कठिन है डगर पनघट की'

वांस के गुरुवार तक इस क्षेत्र में रहने और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू व अन्य अधिकारियों से मिलने की उम्मीद है.

Gaza Ceasefire
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मंगलवार को इजराइल के किरयात गाट में मीडिया से बात करते हुए, जेरेड कुशनर उनकी ओर देखते हुए. (AP)
Published : October 22, 2025 at 11:42 AM IST

किरयात गाट: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गाजा में नाजुक युद्ध विराम में हुई प्रगति को उम्मीद से बेहतर बताया है. साथ ही इजराइल यात्रा के दौरान उन्होंने हमास को निरस्त्र करने से लेकर दो साल के युद्ध से तबाह हुए देश के पुनर्निर्माण तक की चुनौतियों को स्वीकार किया है.

वेंस ने हाल के दिनों में भड़की हिंसा का जिक्र किया, लेकिन कहा कि इजराइल और हमास के बीच 10 अक्टूबर से शुरू हुआ युद्धविराम "मेरी उम्मीद से बेहतर" चल रहा है. ट्रंप प्रशासन के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ ने आगे कहा कि "हम इस समय अपनी उम्मीद से कहीं आगे बढ़ रहे हैं."

उन्होंने इजराइल में नागरिक और सैन्य सहयोग के लिए एक नए केंद्र का दौरा किया, क्योंकि शांति की दीर्घकालिक योजना पर सवाल बने हुए हैं. इसमें यह भी शामिल है कि गाजा में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल कब और कैसे तैनात होंगे और युद्ध के बाद इस क्षेत्र पर कौन शासन करेगा.

वेंस ने इस बात को कमतर आंकने की कोशिश की कि उनकी यात्रा, उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली यात्रा है. युद्ध विराम को बनाए रखने के लिए तत्काल आयोजित की गई थी. उन्होंने कहा कि उन्हें "विश्वास है कि हम ऐसी जगह पर होंगे, जहां यह शांति कायम रहेगी." लेकिन चेतावनी दी कि अगर हमास सहयोग नहीं करता है, तो उसे "मिटा दिया जाएगा."

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और युद्ध विराम समझौते के निर्माताओं में से एक, जेरेड कुशनर ने इसकी जटिलता पर ध्यान दिलाया. "दोनों पक्ष दो साल के बेहद भीषण युद्ध से अब शांतिकालीन स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं."

वैंस के गुरुवार तक इस क्षेत्र में रहने और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तथा अन्य अधिकारियों से मिलने की उम्मीद है.

मंगलवार को, नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, त्ज़ाची हानेग्बी को बर्खास्त कर दिया, लेकिन इस फैसले का कोई कारण नहीं बताया. इजराइली मीडिया के अनुसार, हानेग्बी ने मार्च में इजराइल के गाजा आक्रमण के नवीनीकरण और सितंबर में कतर में हवाई हमले में हमास के नेतृत्व की हत्या के इजराइल के असफल प्रयास का विरोध किया था. एक बयान में, हानेग्बी ने नेतन्याहू के साथ "मतभेदों के दौर" का जिक्र किया.

हमास ने दो और बंधकों के अवशेष सौंपे: मंगलवार देर रात, इजराइली सेना ने कहा कि गाजा में दो और बंधकों के अवशेष इजराइल को लौटा दिए गए हैं, जहां उनकी पहचान की जाएगी.

10 अक्टूबर को युद्धविराम शुरू होने के बाद से, 15 बंधकों के अवशेष इजंराइल को लौटा दिए गए हैं. गाजा में अब भी 13 अन्य बंधकों को बरामद करके उन्हें सौंपना बाकी है.

मंगलवार को इजराइल की अपनी यात्रा के दौरान, वेंस ने बंधकों को वापस करने की हमास की गति से इजराइली निराशा के बीच "थोड़ा धैर्य" रखने का आग्रह किया.

वेंस ने कहा, "इनमें से कुछ बंधक हजारों पाउंड मलबे के नीचे दबे हुए हैं. कुछ बंधकों के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है कि वे कहां हैं."

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजराइल प्रत्येक मृत बंधक के अवशेषों के बदले 15 फिलिस्तीनी शवों को रिहा कर रहा है. मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि इस महीने की शुरुआत से अब तक इज़राइल 165 शवों को स्थानांतरित कर चुका है.

पत्रकारों द्वारा संघर्ष विराम के अगले कदमों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "यह काम बहुत कठिन है" और इसमें लचीलापन लाने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा, "एक बार जब हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, जहां गाजा के लोग और हमारे इजराइली दोस्त, दोनों कुछ हद तक सुरक्षा पा सकें. उसके बाद हम गाजा के दीर्घकालिक शासन के बारे में चिंता करेंगे." "हमें सुरक्षा, पुनर्निर्माण और लोगों को भोजन और दवाइयां उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए."

हालांकि हाल ही में लगभग 200 अमेरिकी सैनिक इजराइल भेजे गए थे, वेंस ने जोर देकर कहा कि वे गाजा में जमीनी स्तर पर नहीं होंगे. लेकिन उन्होंने कहा कि अधिकारी इस क्षेत्र के लिए "अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल कैसा होगा, इसकी अवधारणा" बनाने लगे हैं.

उन्होंने तुर्की और इंडोनेशिया का जिक्र उन देशों के रूप में किया, जिनके इसमें भाग लेने की उम्मीद है. जिस मंच पर उन्होंने भाषण दिया, वहां जॉर्डन, जर्मनी, ब्रिटेन और डेनमार्क के झंडे लहरा रहे थे. ब्रिटेन ने मंगलवार देर रात कहा कि वह युद्धविराम की निगरानी में सहायता के लिए सैन्य अधिकारियों की एक छोटी टुकड़ी इजराइल भेजेगा.

हालांकि युद्धविराम की परीक्षा लड़ाई और उल्लंघन के आपसी आरोपों से हुई है. इजराइल और हमास दोनों ने कहा है कि वे इस समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं.

गाजा में सहायता बढ़ रही है, जबकि कीमतें बढ़ रही हैं. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कहा है कि वे गाजा में मानवीय सहायता बढ़ा रहे हैं, जबकि हमास के नेतृत्व वाले सुरक्षा बल निजी व्यापारियों द्वारा की जा रही मूल्य वृद्धि के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं.

विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा है कि उसने पिछले 10 दिनों में गाजा में 530 से ज़्यादा ट्रक भेजे हैं, जो लगभग 5 लाख लोगों को दो हफ़्तों तक खाना खिलाने के लिए पर्याप्त हैं. यह युद्ध से पहले प्रतिदिन आने वाले 500 से 600 ट्रकों की संख्या से काफी कम है.

विश्व खाद्य कार्यक्रम ने यह भी कहा कि उसने गाजा में 26 वितरण केंद्र बहाल कर दिए हैं और उम्मीद है कि वह जल्द से जल्द अपने पिछले 145 केंद्रों तक पहुंच जाएगा.

निवासियों ने कहा कि रविवार को आतंकवादियों द्वारा दो इज़राइली सैनिकों की हत्या और इज़राइल द्वारा जवाबी हमलों में दर्जनों फिलिस्तीनी मारे जाने के बाद आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू गईं. इजराइल ने मानवीय सहायता रोकने की भी धमकी दी.

मध्य शहर देर अल-बलाह के एक बाज़ार में, रविवार को 25 किलोग्राम (55 पाउंड) आटे का पैकेट 70 डॉलर से ज़्यादा में बिक रहा था, जो युद्ध विराम के तुरंत बाद लगभग 12 डॉलर था. मंगलवार तक, इसकी कीमत लगभग 30 डॉलर हो गई थी.

खान यूनिस निवासी मोहम्मद अल-फकावी ने व्यापारियों पर खतरनाक सुरक्षा स्थिति का फायदा उठाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "वे हमारा शोषण कर रहे हैं."

सोमवार को, हमास ने कहा कि उसके सुरक्षा बलों ने गाजा में दुकानों पर छापे मारे, कुछ को बंद करा दिया और व्यापारियों को कीमतें कम करने के लिए मजबूर किया. हमास ने सहायता ट्रकों को सुरक्षित रूप से आने-जाने की अनुमति भी दी है और सामान की लूटपाट पर रोक लगा दी है.

गाजा के निजी ट्रक चालकों के संघ के प्रमुख नाहेद शेहेबर ने कहा कि युद्ध विराम शुरू होने के बाद से सहायता की कोई चोरी नहीं हुई है.

लेकिन अन्य महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं, क्योंकि गाजा की वित्तीय व्यवस्था चरमरा गई है. लगभग हर बैंक शाखा और एटीएम बंद होने के कारण, लोग दैनिक खर्चों के लिए पैसे जुटाने हेतु नकदी दलालों के एक नेटवर्क को अत्यधिक कमीशन दे रहे हैं.

मंगलवार को, देइर अल-बला में दर्जनों लोगों ने अपने पैसे निकालने की उम्मीद में बैंक ऑफ फिलिस्तीन में घंटों लाइन में खड़े रहे, लेकिन उन्हें वापस कर दिया गया.

कामिलिया अल-अजेज़ ने कहा, "बैंक खुला न हो और पैसे न हों, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि (बाजार में) कीमतें गिर गई हैं."

गाजा के डॉक्टरों का कहना है कि शव यातना के निशानों के साथ लौटे हैं. गाजा में एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि इजराइल द्वारा लौटाए गए कुछ फिलिस्तीनियों के शवों पर "यातना के सबूत" मिले हैं और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इसकी जांच की मांग की है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक डॉ. मुनीर अल-बुर्श ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर कहा कि कुछ शवों को रस्सियों और धातु की बेड़ियों से बांधे जाने के सबूत मिले हैं, और उनके शरीर के गहरे घाव और कुचले हुए अंग थे.

यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या इनमें से कोई शव कैदियों का था; ये शव बिना किसी पहचान या उनकी मृत्यु के विवरण के लौटाए गए हैं. इन शवों में इजराइली हिरासत में मारे गए फिलिस्तीनी बंदी या युद्ध के दौरान इज़राइली सैनिकों द्वारा गाजा से निकाले गए शव शामिल हो सकते हैं.

इजराइल कारागार सेवा ने कैदियों के साथ दुर्व्यवहार की बात से इनकार किया है और कहा है कि उसने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है और उन्हें चिकित्सा देखभाल और "पर्याप्त रहने की स्थिति" प्रदान की है.

गाजा से रिहा किए गए इजराइली बंधकों ने भी धातु की बेड़ियों और कठोर परिस्थितियों, जिनमें बार-बार मारपीट और भूख से मरना शामिल है, की सूचना दी है.

2023 में इजराइल पर हुए हमले में, जिससे युद्ध शुरू हुआ था, हमास के नेतृत्व वाले उग्रवादियों ने लगभग 1,200 लोगों की हत्या कर दी. इनमें ज़्यादातर आम नागरिक थे, और 251 लोगों को बंधक बनाकर अगवा कर लिया.

गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजराइल-हमास युद्ध में 68,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं. मंत्रालय अपनी गणना में आम नागरिकों और लड़ाकों के बीच कोई अंतर नहीं करता. मंत्रालय हताहतों का विस्तृत रिकॉर्ड रखता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा आमतौर पर विश्वसनीय माना जाता है. इजराइल ने अपनी हताहतों की संख्या बताए बिना इन रिकॉर्डों पर सवाल उठाया है.

