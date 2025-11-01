ETV Bharat / international

'मेरी बीवी हिंदू'!, धर्म परिवर्तन की कोई योजना नहीं', अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने दी सफाई

न्यूयॉर्क: अपने अंतरधार्मिक विवाह को लेकर की गई टिप्पणियों को लेकर आलोचनाओं के बीच, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पत्नी द्वितीय महिला उषा वेंस का ईसाई धर्म अपनाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि "वह एक दिन चीजों को मेरी तरह देख पाएंगी."

वेंस को अपने अंतरधार्मिक विवाह पर की गई टिप्पणियों के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि उषा, जो एक हिंदू परिवार में पली-बढ़ी हैं, "किसी तरह उसी चीज से प्रभावित होंगी, जिस तरह मैं चर्च से प्रभावित हुआ था." सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा गया, "अपनी पत्नी के धर्म को सार्वजनिक रूप से बस के नीचे फेंक देने की बात कहना अजीब है."

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, वेंस ने पलटवार करते हुए कहा, "कितनी घिनौनी टिप्पणी है, और इस तरह की यह अकेली टिप्पणी नहीं हैं" "सबसे पहले, यह सवाल मेरे बाईं ओर बैठे एक व्यक्ति ने मेरे अंतर्धार्मिक विवाह के बारे में पूछा था. मैं एक सार्वजनिक हस्ती हूं, और लोग उत्सुक होते हैं, और मैं इस सवाल से बचने वाला नहीं था," उन्होंने एक्स पर पोस्ट की गई प्रतिक्रिया में ये बातें कहीं.

"दूसरी बात, मेरा ईसाई धर्म मुझे बताता है कि सुसमाचार सत्य है और मनुष्यों के लिए अच्छा है. मेरी पत्नी - जैसा कि मैंने टीपीयूएसए में कहा था, मेरे जीवन का सबसे अद्भुत आशीर्वाद है. उसने खुद मुझे कई साल पहले अपने धर्म के साथ फिर से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था."

उन्होंने कहा, "वह ईसाई नहीं है और उसका धर्म परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अंतर्धार्मिक विवाह या किसी भी अंतर्धार्मिक रिश्ते में रहने वाले कई लोगों की तरह, मुझे उम्मीद है कि एक दिन वह भी मेरी तरह चीजों को देख पाएगी. बहरहाल, मैं उससे प्यार और समर्थन करता रहूंगा और उससे आस्था, जीवन और बाकी सब चीजों के बारे में बात करता रहूंगा, क्योंकि वह मेरी पत्नी है."