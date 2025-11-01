'मेरी बीवी हिंदू'!, धर्म परिवर्तन की कोई योजना नहीं', अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने दी सफाई
वेंस को अपनी टिप्पणी के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी हिंदू पत्नी उषा भी उनकी तरह ईसाई धर्म अपनाएंगी.
By PTI
Published : November 1, 2025 at 9:34 AM IST
न्यूयॉर्क: अपने अंतरधार्मिक विवाह को लेकर की गई टिप्पणियों को लेकर आलोचनाओं के बीच, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पत्नी द्वितीय महिला उषा वेंस का ईसाई धर्म अपनाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि "वह एक दिन चीजों को मेरी तरह देख पाएंगी."
वेंस को अपने अंतरधार्मिक विवाह पर की गई टिप्पणियों के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि उषा, जो एक हिंदू परिवार में पली-बढ़ी हैं, "किसी तरह उसी चीज से प्रभावित होंगी, जिस तरह मैं चर्च से प्रभावित हुआ था." सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा गया, "अपनी पत्नी के धर्म को सार्वजनिक रूप से बस के नीचे फेंक देने की बात कहना अजीब है."
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, वेंस ने पलटवार करते हुए कहा, "कितनी घिनौनी टिप्पणी है, और इस तरह की यह अकेली टिप्पणी नहीं हैं" "सबसे पहले, यह सवाल मेरे बाईं ओर बैठे एक व्यक्ति ने मेरे अंतर्धार्मिक विवाह के बारे में पूछा था. मैं एक सार्वजनिक हस्ती हूं, और लोग उत्सुक होते हैं, और मैं इस सवाल से बचने वाला नहीं था," उन्होंने एक्स पर पोस्ट की गई प्रतिक्रिया में ये बातें कहीं.
"दूसरी बात, मेरा ईसाई धर्म मुझे बताता है कि सुसमाचार सत्य है और मनुष्यों के लिए अच्छा है. मेरी पत्नी - जैसा कि मैंने टीपीयूएसए में कहा था, मेरे जीवन का सबसे अद्भुत आशीर्वाद है. उसने खुद मुझे कई साल पहले अपने धर्म के साथ फिर से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था."
उन्होंने कहा, "वह ईसाई नहीं है और उसका धर्म परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अंतर्धार्मिक विवाह या किसी भी अंतर्धार्मिक रिश्ते में रहने वाले कई लोगों की तरह, मुझे उम्मीद है कि एक दिन वह भी मेरी तरह चीजों को देख पाएगी. बहरहाल, मैं उससे प्यार और समर्थन करता रहूंगा और उससे आस्था, जीवन और बाकी सब चीजों के बारे में बात करता रहूंगा, क्योंकि वह मेरी पत्नी है."
वैंस ने ये शुरुआती टिप्पणियां बुधवार को मिसिसिपी विश्वविद्यालय में टर्निंग पॉइंट यूएसए कार्यक्रम में कीं. एक युवा दक्षिण एशियाई महिला ने उनसे उनकी आस्था, उषा के साथ उनके अंतर्धार्मिक विवाह और साथ ही ट्रम्प प्रशासन की आव्रजन नीतियों को लेकर सवाल किए.
उसके जवाब में, वैंस ने कहा कि ज़्यादातर रविवार को उषा उनके साथ चर्च जाती है. "... उन्होंने कहा, मैंने उससे कहा है, और मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है, और अब मैं अपने 10,000 करीबी दोस्तों के सामने कहूंगा, क्या मुझे उम्मीद है कि आखिरकार वह भी उसी तरह प्रभावित होगी, जैसे मैं चर्च से प्रभावित हुआ था? हां, मैं सचमुच यही चाहता हूं, क्योंकि मैं ईसाई धर्म के सुसमाचार में विश्वास करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आखिरकार मेरी पत्नी भी इसे उसी तरह देखेगी."
"लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करती है, तो भगवान कहते हैं कि हर किसी के पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है, और इसलिए इससे मुझे कोई समस्या नहीं है. यह एक ऐसी बात है जिसे आप अपने दोस्तों, अपने परिवार, और उस व्यक्ति के साथ सुलझाते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं." सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया में, वेंस ने आगे कहा कि इस तरह की पोस्ट "ईसाई-विरोधी कट्टरता" से भरी होती हैं.
उन्होंने कहा, "हां, ईसाइयों की अपनी मान्यताएं होती हैं. और हां, उन मान्यताओं के कई परिणाम होते हैं, जिनमें से एक यह है कि हम उन्हें दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं. यह पूरी तरह से सामान्य बात है, और जो कोई भी आपको इसके विपरीत बता रहा है, उसका एक एजेंडा है."
